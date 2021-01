L'horoscope du 23 janvier 2021

publié le 23/01/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez beaucoup d'humour ce week-end, le sens de la dérision aussi, et les autres auront intérêt à se rapprocher de vous s'ils ont besoin de se détendre. Ne pas prendre les choses au sérieux sauvera vos journées et aidera vos proches à voir les aspects positifs de la vie : il y en a toujours ! Par ailleurs, si cela est autorisé, vous pourriez effectuer un petit déplacement ou recevoir une visite. Et si vous êtes du 3ème décan, vos échanges devraient être conviviaux et enrichissants.

Taureau

3ème décan, Mercure s'installe en haut de votre ciel et vous allez peut-être vous préparer à un important rendez-vous, ou à une sorte d'examen de passage. En tout cas cela va vous travailler, mais si cela a lieu avant le 30 vous en aurez un résultat rapide. Après le 30, Mercure sera rétrograde et donc moins efficace : les informations seront plus lentes à circuler et les objets pourraient parfois tomber en panne, ou mal fonctionner. Après le 30 et surtout si vous êtes né vers les 16/17 mai.

Gémeaux

La Lune parcourt votre signe tout ce week-end, et forme de beaux aspects, vous serez de bonne humeur et chercherez à profiter de tous les plaisirs de l'existence. Ceux de la chair comme ceux de la bonne chère : vous serez en effet très gourmand de tout. Le contexte (social ?) a beau ne pas être agréable, vous saurez y trouver du positif et vous en nourrir. Par ailleurs, Mercure s'installe dans votre 3ème décan et vous envoie d'agréables influx ; un projet de voyage pourrait vous réjouir.

Cancer

Cela ne vous ferait pas de mal de lâcher un peu prise, de ne pas vous sentir responsable de toute la famille ; sauf si vous êtes seul à vous en occuper, bien sûr. Mais vous êtes incapable de légèreté et de ne pas protéger ceux que vous aimez. Néanmoins, si vous pouvez vous décharger un peu sur quelqu'un, faites-le et sans vous en culpabiliser : vous n'êtes pas un super-héros et vous avez autant besoin de repos physique que de paix de l'esprit. Il est vrai que le contexte ne s'y prête pas trop...

Lion

La semaine n'a pas été facile, surtout né fin juillet, aussi ne pensez qu'à vous et ne faites que ce que vous avez envie de faire ; ne vous infligez aucune contrainte, vous en avez bien assez comme ça, je n'ai pas besoin de vous rappeler tout ce que vous subissez depuis quelque temps et le stress que cela vous occasionne. Mais ce week-end, vous pourrez vous sentir un peu moins sous pression et ce sera peut-être grâce à vos amis et vos proches : ils seront là si vous avez besoin d'eux.

Vierge

Ce n'est pas ce week-end que vous pourrez vous reposer mais en avez-vous envie ? Quand vous n'avez rien à faire, souvent vous vous inventez des tas d'obligations. La Vierge a horreur du vide, de l'indolence, et s'accomplit par le travail, même s'il ne s'agit pas d'un travail essentiel, comme de faire des rangements chez vous, des tris dans vos affaires ou votre courrier. 3ème décan, Mercure (qui représente vos activités quotidiennes) s'installe en regard de votre décan et accentue votre besoin d'ordre.

Balance

Vous aurez besoin d'évasion, de prendre du recul, avant tout de vous changer les idées. Du coup vous ferez peut-être des projets pour les futures vacances de février. Et si vous ne pouvez pas partir et que vous avez des enfants, vous chercherez le moyen de les faire partir, eux. Quoi qu'il en soit, vous aspirerez à autre chose que ce que la vie vous offre en ce moment et cela, même si d'une manière générale vous vous en sortez mieux que les autres. Les aspects sont bons pour votre signe.

Scorpion

1er décan, vous aurez du mal à prendre du recul ce week-end, vous aurez même tendance à accentuer vos tourments en vous posant des questions sans réponses. Il est vrai que vous n'êtes pas gâté et que la colère gronde dans vos rangs, probablement à cause d'une injustice, mais nous en avons parlé ces derniers jours. 3ème décan, Mercure s'installe en regard de votre décan, occupant votre secteur familial. Il se peut que vous ayez une explication à affronter.

Sagittaire

3ème décan, vous risquez d'y aller un peu fort pour imposer vos idées ou opinions. La conjoncture du week-end vous invite à être dans le partage et dans l'altérité. Essayez de reconnaître que les idées des autres peuvent être valables, en tout cas pour eux et ne leur mettez pas la pression pour qu'ils reconnaissent que c'est vous qui avez raison. A chacun sa vérité, n'est-ce pas ? 1er décan, si vous cherchez à séduire quelqu'un, la planète du cœur sera beaucoup mieux disposée après le 31 janvier.

Capricorne

3ème décan, votre esprit critique va avoir beaucoup d'occasions de s'exprimer ce week-end et la semaine prochaine. Il se peut que quelqu'un vous tape sur les nerfs. Un proche, un collègue ? En tout cas, cette personne fera exprès - selon vous - de vous énerver en vous contredisant sans cesse. Faites comme si vous ne l'entendiez pas ! Par ailleurs, une question d'argent va vous préoccuper : on ne vous a pas payé ce qu'on vous doit et il va falloir réclamer alors que vous détestez avoir à réclamer !

Verseau

Le calme n'est pas tout à fait revenu, surtout 1er décan, mais ce week-end sera quand même agréable parce que les autres vous renverront une bonne image de vous. On vous complimentera, que ce soit sur votre physique ou sur autre chose, et vous aurez un plus grand sentiment de liberté, même si le contexte n'est pas vraiment au diapason. 3ème décan, Mercure s'installe chez vous où elle va rétrograder la semaine prochaine, mais pour l'instant il y a comme une impression de succès.

Poissons

Vos croyances, votre foi sont remises en question en ce moment, vous devriez l'accepter, cela signifie qu'il est important que ces croyances évoluent autrement. Saturne vous dit en effet d'avoir plus les pieds sur terre, d'être plus réaliste en matière de croyances et surtout de les analyser de près pour savoir ce qu'elles représentent réellement pour vous. Est-ce qu'elles ne seraient pas une fuite devant la réalité ? Toutefois, il est vrai que la réalité n'est pas géniale...