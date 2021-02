L'horoscope du 23 février 2021

publié le 23/02/2021 à 05:30

Bélier

Essayez de canaliser vos humeurs, elles passeront par des hauts et des bas qui seront le fruit d'un excès de sensibilité et surtout de susceptibilité de votre part. Vous êtes naturellement susceptible, mais vous le serez encore plus aujourd'hui car vous serez plus vulnérable que d'habitude, vous parviendrez moins à vous protéger. Et ce n'est pas en vous montrant agressif vis-à-vis des autres que cela vous aidera. Évitez en tout cas de réagir au quart de tour, laissez-vous le temps de vous calmer.

Taureau

3ème décan, vous ne serez pas mécontent que la dissonance Vénus/Mars disparaisse, cette dernière terminant sa traversée de votre signe. Vous avez pu avoir quelques remous dernièrement, rien de bien grave, mais vous n'aimez pas ça, vous vous épanouissez davantage quand il n'y a aucun conflit à l'horizon. Et ce sera le cas à partir de jeudi, quand Vénus occupera les Poissons, un signe qui fuit autant les conflits que vous, sinon plus. La configuration sera plus sereine et surtout plus amicale.

Gémeaux

Gare aux excès et surtout à la malbouffe aujourd'hui, vous serez un peu affamé et cela à cause d'émotions qui vous perturberont. Vous les ravalerez avec de la nourriture, ce qui est dommage pour votre santé et surtout pour votre poids. On sait à présent que les prises de poids sont fortement liées aux émotions, la nourriture venant aider à les refouler car elle remplace le déplaisir lié à ces émotions par du plaisir oral. Avant d'ouvrir la porte du frigo, essayez de capter les émotions que vous essayez de refouler.

Cancer

Ce que vous aurez décidé, natif du 3ème décan, ne restera pas lettre morte aujourd'hui. Vous serez doté d'une volonté et d'une détermination sans faille. Vous ne laisserez personne vous manipuler ou prendre des décisions à votre place, en particulier si vous êtes né autour des 17, 18 et 19 juillet. Peut-être que vous serez très ému par quelque chose ou par quelqu'un, mais vous vous servirez de ces émotions pour atteindre vos objectifs, c'est-à-dire remuer les consciences.

Lion

Comme d'autres, vous serez soulagé par la fin de la dissonance entre Vénus et Mars, qui elles-mêmes étaient en dissonance avec vous, 3ème décan surtout. Il y a peut-être eu une dispute avec votre partenaire, ou un ami, et si ce n'est pas encore arrangé, si vous n'avez pas encore recollé les morceaux, cela ne va pas tarder. Le motif de cette dispute vous paraît soudain totalement idiot et vous vous demanderez dès jeudi comment vous avez pu vous écharper pour quelque chose d'aussi insignifiant.

Vierge

C'est une bonne journée pour croire en vos idées ou en vos projets, et même pour leur donner une bonne impulsion. Vous pourrez en parler à quelqu'un de confiance et qui vous encouragera ; c'est précisément ce dont vous avez besoin, qu'on vous dise que ce que vous avez envie de faire est possible. Mais si vous suiviez davantage vos intuitions au lieu de réfléchir pendant des heures, vous n'auriez pas besoin qu'on vous confirme que vous avez raison, que vos idées sont bonnes : vous vous feriez confiance !

Balance

Ce n'est pas une journée légère, comme souvent vous constaterez que tout le monde se repose sur vous, 3ème décan surtout, et qu'on ne ménage pas votre sensibilité. Cela dit, la vie vous a probablement appris, surtout en 2020, à renvoyer chacun à ses responsabilités... Mais il reste quand même des traces de votre crainte de déplaire si vous refusez ce qu'on vous demande, notamment si vous êtes né autour des 18, 19 octobre. Essayez de comprendre pourquoi cette peur de déplaire.

Scorpion

Libéré de la dissonance entre Vénus et Mars, le 3ème décan va retrouver des relations plus apaisées dans son couple, ou avec un ami. Vous avez probablement été un peu parano sur cette histoire, croyant que l'autre vous avait trahi ou allait le faire... Vous étiez peut-être aussi un peu échaudé par une histoire précédente, qui ressemblait à celle-ci et qui s'était mal terminée. Mais vous êtes les rois de la rénovation et vous allez pouvoir arranger les choses rapidement.

Sagittaire

Vous n'extérioriserez rien aujourd'hui et vous aurez raison ! Un petit orage intérieur lié à une histoire d'argent pourrait vous remuer pendant quelques heures, mais inutile d'ameuter votre entourage et d'en faire toute une histoire. Vous vous débrouillerez très bien sans rien dire et en utilisant votre potentiel, ce pour quoi vous êtes doué, c'est-à-dire votre pouvoir de conviction. Et si vous ne l'avez pas développé comme vous auriez dû, vous aurez malgré tout une bonne idée.

Capricorne

Vous êtes peut-être parti en vacances ? En tout cas, cette journée est favorable aux amicales rencontres et même si vous n'êtes pas en vacances, vous aurez l'occasion de nouer ou même de renouer des liens. Si vous travaillez par exemple et que vous avez l'espoir de voir votre activité reprendre du galon, c'est le moment de vous remettre en contact avec des clients ou des fournisseurs... Né autour du 15 janvier, surveillez un excès d'autorité et une inflexibilité qui risquent de vous desservir.

Verseau

Né fin janvier, Saturne aura bientôt terminé sa traversée de votre décan (semaine du 15 mars) et ce qui pesait sur vous, un retour du passé peut-être, se fera bien plus léger. Vous n'oublierez pas, mais vous passerez à autre chose en ayant, malgré tout ce que Saturne vous a fait endurer, retenu une leçon ou réglé un problème que vous n'aviez pas réglé il y a 7, ou 14 ans. Il n'en reste pas moins qu'Uranus vous incite toujours à vous débarrasser d'une dépendance qui résiste. Enfin, c'est vous qui résistez.

Poissons

Vénus et Mars terminent leur dissonance, si vous avez été en conflit avec un proche ou avec vous-même parce que vous aviez un choix à faire, vous allez passer à autre chose assez rapidement (3ème décan). De toute façon Vénus va entrer jeudi dans votre signe, ce qui ne peut que l'apaiser et apaiser toute forme de conflit. En revanche, 1er décan, Mars est en train de terminer sa course en Taureau et entrera en Gémeaux la semaine prochaine (jeudi : vous serez en colère, irritable, pas à prendre avec des pincettes.