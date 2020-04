L'horoscope du 23 avril 2020

publié le 23/04/2020 à 05:30

Bélier

1er et 2ème décan, vos projets, vos espoirs sont en très bonne voie. Mais le 3ème décan, lui, semble être sur une voie de garage, apparemment dans le domaine du travail. Soit vous avez affaire à un ou des collègues malveillants, soit c'est votre attitude ou votre caractère qui font que vous n'accédez pas au poste que vous visez. En outre on pourrait vous faire d'injustes reproches que vous ruminerez tout le week-end. Un problème avec un frère ou une soeur peut aussi vous perturber.

Taureau

C'est votre nouvelle Lune, mais elle est un peu stressante, vous êtes anxieux depuis plusieurs jours, surtout si vous êtes né aujourd'hui. Médiation, relaxation vous aideront. Bien sûr, ce n'est pas facile quand on a des choses en tête dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui sont liées à des événements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle et qui créent à la fois de l'instabilité dans votre vie, et des moments d'angoisse face à l'avenir.



Gémeaux

La lunaison éclaire votre secteur d'ombre, celui qui vous incite à vous intérioriser et accentue votre tendance à la distraction. Attention où vous mettez les pieds ! Et méfiez-vous aussi des erreurs de lecture, d'écriture, des lapsus, etc. Vous pourriez vous tromper de route pour aller au boulot, prendre le mauvais bus ou métro, ou encore croire que vous êtes parti à l'heure alors que vous avez du retard. Mais rien de grave !



Cancer

Une très bonne nouvelle Lune pour le 1er décan qui va pouvoir constater que ses idées et ses projets font plus ou moins l'unanimité ; vous êtes très créatif en ce moment. Vous l'avez peut-être toujours été, mais cela a pris de l'ampleur depuis deux ans et vous pourriez même en tirer les fruits. En revanche, il peut y avoir une histoire de procès pour ceux du 3ème décan (mais pas tous) les questions soulevées étant difficiles à régler car vous êtes face à un mur.



Lion

La nouvelle Lune prolonge l'ambiance déjà un peu remuante de ces derniers jours pour ceux de juillet. C'est difficile, mais il semble nécessaire de balayer le passé. Même si vous tenez beaucoup à ce passé, que vous voudriez que rien ne change, il est impossible de revenir en arrière et c'est peut-être cette prise de conscience que la lunaison vous demande. Elle est probablement en rapport avec votre carrière ou des changements familiaux un peu soudains.



Vierge

Pour vous, c'est une très agréable lunaison parce que certains natifs du 1er décan semblent enfin avoir obtenu la reconnaissance qu'ils méritent dans leur travail. Bien des choses ont changé en deux ans, vous vous êtes libéré de convictions et de fausses idées qui vous empêchaient de progresser, et vous êtes à présent passé dans un autre monde, vous avez peut-être changé de milieu et même votre vision de la vie semble être plus optimiste et ouverte qu'auparavant.



Balance

L'élément positif dans la nouvelle Lune du Taureau c'est qu'elle a réussi sa mission, c'est-à-dire que vous avez pu transformer ce qui était négatif en du positif. Ce n'est pas venu du jour au lendemain, 1er décan, il y avait un " travail " à faire et pour la plupart, et vous l'avez fait. Un travail d'analyse, de réflexion sur votre situation et sur votre attitude vis-à-vis de vos proches que vous preniez peut-être trop en charge. Vous le faites toujours, mais vous avez compris qu'il y avait d'autres manières d'agir...

Scorpion

La nouvelle Lune est contrariante, en particulier dans votre rapport au monde extérieur que vous trouvez trop différent, trop violent également, il ne vous convient pas. Votre violence à vous s'exprime le plus souvent contre vous, certains Scorpion étant un peu masochistes quand même, mais vous détestez la violence qui s'exerce à l'extérieur. Celle que vous pourriez être obligé de subir si vous n'aviez pas un cocon où vous réfugier. Certains en ont un, d'autres pas...





Sagittaire

La conjoncture donnant la priorité à Vénus, le 2ème décan est en vedette aujourd'hui, et il peut y avoir un coup de coeur pour quelqu'un qui risque de fuir devant l'amour. Ce sont surtout ceux de la fin du décan qui sont concernés (nés autour du 11 novembre et même début du 3ème décan) ; méfiez-vous des personnes que vous allez rencontrer jusqu'en fin de semaine prochaine. Et si vous êtes en couple, il se peut que vous soyez troublé par quelqu'un d'autre.



Capricorne

Une excellente lunaison pour ceux de décembre, en revanche il y a des remous pour ceux du 3ème décan, probablement un échange avec quelqu'un de très borné. Cela se passera d'ici dimanche et vous ne pourrez pas faire valoir votre point de vue, ou imposer vos idées. Peut-être qu'il s'agira de l'un de vos ados, avec qui toute communication est quasiment impossible en ce moment. Mais vous êtes patient, n'est-ce pas ? Laissez-lui le temps d'évoluer.



Verseau

D'un côté ça baigne pour une partie du 2ème décan, de l'autre c'est peut-être la fin de quelque chose pour le 1er décan, qui va enfin pouvoir dépasser son problème. Si vous êtes né fin janvier, vous allez peut-être faire un grand saut dans l'inconnu, ou alors c'est déjà fait depuis l'été dernier et vous êtes confronté à un nouveau problème, mais celui-là se règlera rapidement puisqu'Uranus avance et va même entamer un aspect avec le tout début 2ème décan (nés entre le 30/1 et le 3/2).



Poissons

Bonne nouvelle Lune pour le 1er décan, en revanche si vous êtes du 2ème une dissonance Vénus/Neptune se met en place et vous devez être vigilant sur vos choix affectifs. Vous pourriez vous prendre d'affection, voire d'amour pour quelqu'un de compliqué et qui fera vibrer votre côté Mère Térésa ; quelqu'un qui vous semblera souffrir et vous vous direz que vous pouvez le ou la réparer. Mais on ne peut réparer personne, c'est à l'autre d'avoir la volonté de se réparer lui/elle-même.