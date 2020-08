L'horoscope du 23 août 2020

publié le 23/08/2020 à 05:30

Bélier

L'ambiance ne dépendra que de vous aujourd'hui, si vous parvenez à garder le contrôle et à ne pas penser qu'à vos soucis financiers, tout se passera bien. Mais il est vrai que cela peut vous prendre la tête et que vous n'êtes probablement pas le seul dans ce cas. La crise économique en est responsable et ce n'est pas fini, hélas.

Taureau

Une invitation est au programme, ou un bon plan à deux... A moins que vous n'ayez simplement des nouvelles d'une personne qui vous plaît, 1er décan. Un petit coup de fil, un sms que vous espériez suffiront à vous mettre de bonne humeur. Si vous êtes à deux, le côté charnel de la relation comptera autant que l'affectif.

Gémeaux

Il y a du boulot, vous auriez préféré buller mais vous allez devoir ranger, trier, jeter des choses et en garder d'autres. Quand ce sera terminé, vous serez tout léger. Vous vous sentirez débarrassé d'un poids. Veillez à ne rien laisser de côté parce que ça pèsera lourd, quelque part, là où vous l'aurez rangé dans votre tête.

Cancer

Les satisfactions seront nombreuses, 1er, 2e décan. Vous serez bien avec vous-même et avec les autres ; né en juin, vous pourriez faire un agréable déplacement. Pour certains, c'est au contraire une visite qui sera l'événement de la journée, ou un coup de téléphone... L'actualité peut aussi beaucoup vous intéresser, elle risque d'être chargée.

Lion

Vous serez mécontent et sans raison apparente. Il est vrai que la conjoncture réactive une colère qui est en vous et dont vous n'êtes pas toujours conscient. Elle est là depuis toujours, elle vient de votre enfance et peut-être d'un manque de considération de la part de vos parents, voire des professeurs ou des enfants avec qui vous étiez à l'école.

Vierge

C'est franchement un bon dimanche, vous serez occupé et même parfois sollicité de tous côtés et le grand avantage, c'est que vous vous sentirez très utile. Vous avez horreur de ces moments où vous ne savez pas quoi faire de vous, où vous êtes au bord de l'ennui, eh bien ça ne sera pas le cas aujourd'hui, au contraire.

Balance

Un dimanche gourmand, vous aurez envie de tout et notamment de câlins de la part de votre partenaire ou de vos enfants ; c'est ce qui vous donnera la pêche. Il se trouve qu'en période Vierge (où nous sommes entrés hier), les autres ne sont pas forcément très tendres, ni même très généreux et attentifs à vos besoins.

Scorpion

La Lune étant dans votre signe, pour beaucoup ce sera le retour à la maison et il semble que vous n'en serez pas mécontent, vous aimez votre tanière. Le fait de changer d'endroit, même si c'est pour un retour au bercail aura un effet positif sur vous, peut-être parce que les perspectives d'avenir sont intéressantes ?

Sagittaire

Vous serez plongé dans vos réflexions et un peu imperméable au monde extérieur. Vos proches auront l'impression que vous êtes là et pas là en même temps. Effectivement, vous ne leur répondrez pas quand ils vous parleront, ou vous leur répondrez à côté. Attention à ne pas vous faire mal, vous serez très distrait.

Capricorne

Une très bonne journée, bien remplie. Vous aurez des nouvelles de vos amis de toujours ; peut-être que vous avez un projet avec eux pour la journée ? quoi qu'il en soit, c'est l'amitié qui est au premier plan en ce dimanche, ainsi que les projets ou les espoirs que vous entretenez. Vous pourriez avoir une bonne nouvelle, 1er décan.

Verseau

Difficile de vous détendre aujourd'hui avec tout ce qui vous attend, notamment des responsabilités familiales que vous prendrez très au sérieux. Votre sens du devoir étant accentué par la conjoncture, vous vous chargerez de tout et endosserez même des choses qui ne vous reviennent pas. Mais des détails, apparemment.

Poissons

Un bon dimanche, avec la possibilité d'une petite escapade à deux, dans un ambiance qui va beaucoup vous réjouir si vous êtes né au mois de février. Mais le 2e décan n'est pas oublié, vous avez un bon aspect de Vénus alliée à Jupiter (rétro malheureusement), mais cela ne vous empêchera pas de plaire un peu à tout le monde.