L'horoscope du 23 août 2018

publié le 23/08/2018 à 06:26

Bélier

Que d'ennuis avec la Vierge ! Il ne s'agit jamais de gros ennuis, mais même petits ils vous contrarient parce qu'ils se répètent. Allez, une semaine pour chaque décan... En plus, ça devrait aller bien côté boulot car vous serez plus appliqué, plus investi dans vos tâches quotidiennes que d'habitude. Mais il n'empêche que c'est la sensation de répétition qui vous cassera les pieds. C'est peut-être l'idée que vous vous en faites car c'est la rentrée la semaine prochaine et vous ne pensez qu'à ça.

Taureau

Vous aimerez beaucoup l'ambiance Vierge parce qu'elle vous mettra en valeur, vous séduirez tous azimuts et vous en oublierez votre problème, natif du 1er décan. Enfin, il passera au second plan pendant quelques jours et ça vous fera des vacances ! Cela dit, il ne s'agit peut-être pas d'un " problème ", mais d'un changement : vous pouvez avoir décidé de prendre votre indépendance et de monter votre propre affaire, par exemple. Et évidemment, cela ne va pas sans complications régulières ; mais le temps est, comme toujours, votre allié.

Gémeaux

Votre tendance naturelle à vous éparpiller sera accentuée pendant la période Vierge et vous devrez faire des efforts pour vous concentrer sur votre travail quotidien. Mais vous y arriverez car ce n'est pas dans votre intérêt que de faire plusieurs choses en même temps : elles ne sont pas bien faites et vous risquez des critiques que vous supporterez mal, comme tout le monde ! Par ailleurs, les questions familiales ou concernant la maison seront au premier plan, 1er décan jusqu'au 2 septembre.

Cancer

Vous établirez facilement des liens complices avec les autres, surtout avec vos clients ou fournisseurs ; mais vous serez aussi en bonne intelligence avec vos proches. L'ambiance Mercurienne qui règnera pendant toute la période Vierge sera favorable à ce type de relation et surtout à d'intéressantes prises de contact. Il faut dire que ce sera bientôt la rentrée et que le travail sera le meilleur moyen, pour le 1er décan, de ne pas trop penser à la décision qu'ils ont à prendre ou qu'ils regrettent d'avoir prise.

Lion

La Vierge est le signe qui vous suit, il représente votre argent et ce que vous possédez en général. Mais elle gère aussi votre santé, à surveiller pour ceux du 1er décan. La dissonance d'Uranus avec vous peut vous donner des palpitations ou des irrégularités du rythme cardiaque et le mieux serait de consulter un cardiologue. Ce n'est pas grave, mais mieux vaut voir de près de quoi il retourne. Et bien sûr, les acquisitions seront aussi au premier plan pendant la période Vierge.

Vierge

Bon anniversaire à tous ! Une bonne année s'annonce, sous l'égide constructrice et novatrice de Saturne et Uranus. Et avec, peut-être un déménagement au menu. En effet, Jupiter entrera en Sagittaire en novembre et cela peut correspondre à un changement de maison et même de région pour certains. En outre, vous pourriez tourner une page et en ouvrir une autre. Et si par hasard Saturne retarde ce changement que vous désirez très fort, sachez qu'elle ne sera plus avec vous à partir de décembre.

Balance

La Vierge est une période qui vous voit donner de l'importance aux détails et manquer de recul pour considérer l'ensemble de votre vie, qui va en s'améliorant. 1er décan, il y a encore un peu de " boulot " avec Saturne, mais vous avez une idée, un projet qui commence à vous rapporter ou qui va vous rapporter. Le 2ème décan est toujours sous l'égide de Vénus, en bon aspect avec Mercure et il y a du sentiment dans l'air. 3e décan, une contrariété mais juste pour ceux des 22, 23 octobre.

Scorpion

La Vierge étant au pouvoir, les natifs du 1er décan qui ne sont pas très bien lotis vont pouvoir considérer leur situation sous un autre angle et recevoir une aide. Qu'il ne faudra pas refuser sous prétexte que vous pouvez vous débrouiller tout seul : oui, vous le pouvez, mais ça prendra plus de temps et vous fera dépenser plus d'énergie. L'opposition que vous envoie Uranus et qui est spécialiste des changements incessants de cap, jouera en votre faveur pendant quelques jours.

Sagittaire

Votre gendarme intérieur sera plus puissant pendant la période Vierge, il veillera à ce que vous fassiez attention à ne pas demander plus qu'on ne peut vous donner. Chez les natifs du 1er décan en particulier, il y a une sorte d'avidité : soit alimentaire, soit financière. Mais cela peut aussi être un besoin de dépenser ou d'accumuler certains objets dont vous n'avez pas l'utilité... Et, avec la Vierge, les relations avec les supérieurs et avec l'autorité en général seront parfois difficiles.

Capricorne

C'est une bonne période qui s'annoncer, la Vierge étant le signe qui représente votre développement personnel et/ou professionnel : votre champ d'action s'élargit. Vous aurez plus de liberté pour agir, même si vous êtes encore sous l'égide restrictive de Saturne (1er décan). Son harmonie avec Uranus vous laisse espérer, entrevoir, un avenir beaucoup plus à la mesure de vos ambitions. Il faut juste attendre la fin de l'année, un obstacle sera alors levé et vous pourrez avancer.

Verseau

On sait que le diable se cache dans les détails, c'est Nietzsche qui l'a dit et vous lui donnerez raison en vous polarisant sur tout ce qui ne va pas, selon vous. Il est vrai que ceux du début du signe ne sont pas dans une période formidable et que l'ambiance Vierge va vous inciter à vous prendre la tête sur votre problème pendant deux ou trois jours (1er décan jusqu'au 2 septembre). Dans certains cas, ce sera une simple question d'argent qui vous donnera la migraine.

Poissons

Le Soleil s'oppose à vous jusqu'en fin de semaine prochaine. C'est l'occasion pour vous de vous faire engager quelque part, ou de vous engager sentimentalement. Le dénominateur commun à toute situation en période Vierge étant l'engagement ainsi qu'un désir d'équilibre au sein du couple, en famille, ou dans une association. Et quand Vénus abordera le Scorpion (9 septembre), vous aurez peut-être un petit coup de coeur ou un regain de sentiments dans votre couple.