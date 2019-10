L'horoscope du 22 octobre 2019

publié le 22/10/2019 à 06:19

Bélier

2ème décan, il est possible que vous soyez légèrement déçu par une somme que vous allez recevoir et qui ne sera pas aussi importante que vous le pensiez. Vous estimez qu'on aurait dû vous donner/rembourser davantage ? Expliquez-vous avez celui ou celle qui est responsable, il y a peut-être un élément qui vous a manqué dans votre propre calcul... Ou alors, l'autre s'est trompé et, à ce moment-là, vous aurez gagné votre journée !

Taureau

Une proposition ou une invitation vous a été faite et vous l'avez acceptée, 2ème décan. Mais aujourd'hui, après réflexion, vous auriez bien envie de l'annuler. Peut-être avez-vous appris qu'il y aurait quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir ? Ou tout simplement, si l'invitation est pour aujourd'hui (né autour du 7 mai), vous ne vous trouvez pas assez en forme pour sortir... Mais annuler au dernier moment est toujours un peu compliqué...

Gémeaux

2ème décan, Vénus et Neptune sont en parfaite harmonie, cela peut être une bonne chose pour vos relations professionnelles, quoique. N'idéalisez personne ! Si vous pensez qu'un collègue est mieux loti que vous, ne rongez pas votre frein pour autant. Les situations peuvent très vite se retourner et un de ces quatre, c'est vous qui serez mieux loti que lui ou elle. Surtout si vous estimez qu'il ou elle ne mérite pas ce qu'il/elle a obtenu de manière déloyale.

Cancer

Certains natifs du 2e décan ne sont pas très favorisés en ce moment, alors gâtez-vous vous-même. Faites-vous du bien en vous offrant des petits cadeaux. Il faut toujours rétablir l'équilibre : si vous avez du déplaisir d'un côté, des soucis qui vous paraissent insurmontables, contrebalancez en vous faisant plaisir d'une manière ou d'une autre. Et dites-vous que les actuels problèmes ne vont pas durer, Saturne termine bientôt sa dissonance avec vous.

Lion

Vous avez sûrement de bonnes raisons d'être fier de vous, 3e décan. Jupiter va y veiller jusqu'au 2 décembre, mais ne vous prenez pas le melon non plus. On y a tendance avec les bons aspects de Jupiter, et votre signe plus que les autres ! Cela dit, cela ne fait pas de mal de temps en temps, avoir une bonne image de soi, une bonne estime de soi, est très important : c'est ce qui fait que vous réussissez et que vous parvenez à impressionner les autres.

Vierge

Vous serez plus intériorisé, plus en position d'observation, mais cela vous sera utile pour détecter ceux qui cherchent à frauder ou à fuir leurs responsabilités. Vous avez parfois un petit côté gendarme parce que vous aimez le respect, la discipline et tout ça... A priori, cela ne concernera que le 2ème décan, qui doit aussi se méfier de certaines irrégularités du côté des finances. Si vous achetez quelque chose, vérifiez bien les prix sur les étiquettes.

Balance

L'amitié et l'entraide sont au premier plan, proposez vos services ou demandez un coup de pouce si besoin. Et dites-vous que le geste compte plus que le résultat. Il se peut, si vous êtes du 2ème décan, que quelqu'un vous déçoive par son attitude un peu négligente, mais ne vous y arrêtez pas et n'y accordez pas trop d'importance. Vous pouvez prendre vous-même les choses en main, vous n'avez pas besoin de bras cassés (surtout né autour des 10, 11 octobre).

Scorpion

Vous vous regarderez et vous jugerez avec beaucoup trop de sévérité. Vous ne méritez pas de vous traiter ainsi, soyez plus indulgent avec vous-même. Qu'avez-vous fait de si terrible pour que vous vous considériez aussi mal ? Probablement rien de très grave. Certains se regarderont dans la glace et n'aimeront pas ce qu'ils verront... et pourtant, vous avez des atouts mais vous ne les voyez pas, ou plutôt vous ne voulez pas les voir ; vous préférez vous dévaloriser ?

Sagittaire

Si un projet est ralenti, comme je vous le disais hier, cela peut venir d'une personne qui vous jalouse et vous envie, 2e décan. Ne lui trouvez pas d'excuses ! Vous avez toujours tendance, et cela peut être une force, à voir le bon côté des gens, mais certains sont toxiques et même s'ils ont des circonstances atténuantes, ne les laissez pas s'approcher de trop près car ils émettent des mauvaises ondes et vous incitent à de mauvaises pensées.

Capricorne

Vous risquez de douter de la sincérité de l'un de vos proches ou amis. Mais au lieu de vous faire de fausses idées, essayez d'avoir une explication avec lui/elle. Vous avez peut-être mal interprété une parole, un geste, une attitude ? Essayez de savoir la vérité, vos pensées peuvent être mal influencées par ce que vous avez entendu dire, par des propos tenus et qui étaient peut-être dictés par la jalousie ou l'envie. Vous devez vérifier par vous-même.

Verseau

2ème décan, vous serez face à quelqu'un qui manque totalement de bienveillance. Ne perdez pas votre temps à essayer d'obtenir quelque chose de lui ou d'elle. Vous avez mieux à faire que de subir une personne qui, de toute façon, ne changera pas d'attitude : on ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas non plus se faire aimer de tout le monde. C'est ce que vous devrez retenir de cette rencontre : certains ne sont pas dignes de votre attention.

Poissons

Vous avez souvent l'impression que les autres ont un regard critique sur vous, mais vous vous trompez. D'ordinaire, ils n'ont pas vraiment d'opinion ! Il est vrai que vous pouvez être très discret, très mystérieux et qu'il est parfois difficile de savoir qui vous êtes vraiment. Mais cela ne veut pas dire qu'on vous juge, si vous pensez cela il faut tout de suite retirer ces pensées de votre esprit et les remplacer par des pensées neutres ou plus positives.