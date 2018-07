L'horoscope du 22 juillet 2018

publié le 22/07/2018 à 06:37

Bélier

Vous avez à peu près les meilleures cartes du jeu, vous allez pouvoir rouler des mécaniques et impressionner ou séduire tous ceux que vous rencontrerez. 1er décan, vous avez jusqu'au 2 août, sachant tout de même que le Soleil, qui arrive la nuit prochaine en Lion, sera immédiatement en dissonance avec Uranus. Mais elle-même n'est plus en mauvais termes avec vous, aussi pourriez-vous avoir une bonne surprise, peut-être dans le domaine de l'argent ?

Taureau

L'entrée du Soleil en Lion s'accompagnant d'une dissonance avec Uranus, les natifs d'avril seront probablement dans un climat des plus mouvementé. Cela peut être intérieur, parce que certaines de vos certitudes s'effondrent, ou extérieur à cause d'un événement auquel vous ne vous attendiez pas. Mais avec Uranus dans votre signe, vous devez absolument anticiper, ne pas rester immobile en attendant qu'arrive ce qui doit arriver ! Pas de fatalisme.

Gémeaux

1er décan, votre ami le Soleil va oeuvrer pour que vous soyez dans cette ambiance insouciante dont vous avez besoin pour parvenir à vous détendre vraiment. Une ambiance qui, pour beaucoup, est le propre de l'adolescence, la période de la vie qui est justement représentée par votre signe et par sa planète, Mercure. Elle aussi se trouve en Lion, comme le Soleil à partir de la nuit prochaine, et vous avez donc du temps devant vous pour vous alléger de tous vos petits soucis.

Cancer

Comme promis, Vénus et Jupiter vont faire votre journée, surtout 2e décan. Vous serez dans un état proche du bonheur et de l'épanouissement personnel. Cela dit, il peut aussi y avoir une jolie réussite qui vous rend fier de vous et vous donne une bonne image de vous ; du coup, vous vous aimez davantage et avez envie de profiter à fond des joies de l'existence. Une naissance, réelle ou symbolique, peut aussi être responsable de cette euphorie, malheureusement passagère !

Lion

Bon anniversaire, le Soleil entre dans votre signe la nuit prochaine et se heurte immédiatement à Uranus, allumant ou rallumant la mèche d'un conflit. Cela peut ne pas se passer aujourd'hui mais aussi demain ou mardi, le conflit en question étant (sur le papier) dans le registre professionnel. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise dans ce domaine, mais rien n'est moins sûr. De plus, l'aspect étant actif depuis mai, vous savez probablement de quoi je parle.

Vierge

L'arrivée du Soleil en Lion éclaire votre secteur d'ombre. Ce n'est donc pas le moment de laisser votre timidité s'exprimer, ni de vous excuser d'exister. Cela dit, pour les natifs du 1er décan, il y a d'importants changements présents et à venir, vous êtes en train d'évoluer à toute vitesse et votre timidité s'est envolée, et avec elle le sentiment que vous aviez de ne pas compter, de toujours déranger. Votre tendance à la nosophobie (peur des maladies) est également en baisse.

Balance

Votre signe est drôlement bien entouré, d'un côté le Soleil en Lion, de l'autre Jupiter, plus la Lune en Sagittaire. Vous serez en phase avec tout le monde. Aucun conflit à l'horizon, sauf évidemment si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne, mais celle-ci est rétrograde et n'est pas activée par une autre planète pour l'instant. Aussi profitez à fond de ce dimanche, oubliez vos tracas, en particulier si vous êtes de septembre.

Scorpion

Le Lion occupe le zénith de votre zodiaque, tout vous semblera essentiel pendant quelque temps, et c'est votre image qui sera au centre de vos préoccupations. Vous n'aimez pas le " paraître " et pourtant c'est (parmi d'autres) la thématique du Lion. Donc vous ferez sûrement des efforts pour plaire davantage, en tout cas 1er décan : le Soleil en Lion est en bisbille avec Uranus et vous prenez conscience des erreurs que vous avez pu faire dans votre relation de couple.

Sagittaire

Beaucoup de tout ce que vous aimez pendant la période Lion, c'est-à-dire des voyages, du dépaysement, de l'espace et de la liberté. 1er décan pour l'instant. En ce qui vous concerne, le sport ou d'autres défis à relever peuvent également beaucoup vous motiver et vous occuper à plein temps, que vous soyez ou non en vacances. 2e décan, surveillez la dissonance Vénus/Neptune, vos sentiments ou ceux de l'autre pourraient être faux ou destinés à manipuler.

Capricorne

Il pourra y avoir, un jour ou deux pendant la période Lion, une petite crise avec l'un de vos proches ou votre conjoint. Le manque de confiance sera responsable. Ce sera vous ou ce sera l'autre, mais l'un d'entre vous doutera et ce sera un peu du poison pour votre relation. Votre intérêt est de mettre rapidement les choses au clair, en tout cas si vous êtes né en décembre pour l'instant. Tout le 1er décan y passera d'ici le 1er août et ce sera au tour du 2ème décan.

Verseau

La période Lion place votre conjoint ou un ami, au premier plan et on peut craindre un clash ces jours-ci, pour vous ou alors pour d'autres, quelque part. Pour vous, il peut y avoir un choix difficile à faire, qui implique que vous vous sentiez totalement libre de vous décider, or ça ne sera probablement pas le cas. On risque de vous contraindre à rester tranquillement dans le rang alors que ce n'est vraiment pas dans votre nature.

Poissons

Votre nature serviable, le besoin d'être aux petits soins pour l'autre s'exprimera librement pendant la période Lion, au risque d'être prisonnier de votre rôle. Vous donnerez l'impression à vos proches d'être taillable et corvéable à merci, dans un premier temps, et quand vous aurez envie de vous reposer, de ne rien faire, vous constaterez qu'on vous regarde de travers, comme si vous faisiez mal. A vous de ne pas être trop gentil et serviable d'entrée de jeu. Allez-y progressivement.