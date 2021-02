L'horoscope du 22 février 2021

publié le 22/02/2021 à 05:30

Bélier

Le Soleil étant en Poissons toute la semaine, avec une pleine Lune samedi prochain, essayez de ne pas être trop souvent la tête dans les nuages, surtout 1er décan. Le Soleil vous regarde, et c'est Vénus qui sera aussi en relation avec vous après jeudi, votre imaginaire amoureux sera donc très présent : attention, vous pourriez vous faire des films. Il se peut aussi que vous éprouviez (1er décan toujours) de l'empathie envers certaines personnes, de la compassion même pour ceux qui souffrent.

Taureau

Il est possible, si vous êtes du 2ème décan, que vous trouviez une solution à un problème, professionnel ou relationnel qui vous tarabuste depuis quelque temps. Si on vous a mis à l'écart sans vous expliquer pourquoi, par exemple, ou si vous " sentez " qu'il pourrait se passer quelque chose sans que vous ayez votre mot à dire... Il y a malheureusement une période qui se prépare où vous pourriez avoir à changer vos priorités ou devoir à renoncer à quelque chose (né fin avril et début mai).

Gémeaux

Vous avez tous les atouts en mains, mais d'abord vous devriez mieux définir vos priorités, c'est ce que dit le Soleil en Poissons, et ensuite être moins influençable. C'est un peu votre " défaut " si on peut appeler ça un défaut, on dit qu'avec le Gémeaux, c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison. Et du coup, vous changez souvent d'avis, ce qui vous fait passer pour quelqu'un qui n'a pas de suite dans les idées. Certes, depuis quelque temps Saturne vous aide à vous protéger des influences, mais il faut quand même y mettre du vôtre !

Cancer

Vous démarrez bien la semaine, ce lundi la Lune est en phase avec le Soleil, demain ce sera avec Mars. Du coup, votre sensibilité, votre réceptivité sont à leur maximum. Vous devinerez facilement les autres, comprendrez intuitivement quelles sont leurs intentions et pourrez déjouer ceux qui cherchent à vous manipuler. Les plus forts pour cela seront ceux du 3ème décan qui reçoivent de bons influx de Mars : vous saurez vous défendre de tous ceux qui vous embêtent !

Lion

D'importantes discussions et décisions pourraient être prises cette semaine et elles concerneront surtout le 2ème décan. Pour le 3ème, un petit obstacle sera vite dépassé. Mais d'ici jeudi, si vous êtes né après le 17 août, il y aura de l'orage dans l'air, que ce soit au boulot ou dans votre vie privée. Pour en revenir au 2ème décan, la configuration peut se révéler chanceuse car Mercure et Jupiter seront conjointes face à vous et un problème qui vous tracassait pourrait être en passe de se régler.

Vierge

Cette semaine sera agréable dans le domaine des relations, surtout pour le 1er décan. Après le Soleil, c'est Vénus planète d'amour qui vous regardera tendrement. Un sympathique rendez-vous pourrait être au programme en fin de semaine, à moins qu'un accord ne soit dans l'air, ou un contrat signé éventuellement, toujours pour le 1er décan. 2ème décan, vous serez moins nerveux, moins tendu car on pourrait vous donner raison à propos de quelque chose que vous réclamez depuis quelque temps.

Balance

Même si ça va tout doucement, un peu trop lentement à votre goût, vos réalisation sont en bonne voie, tant 1er que 2ème décan. Gardez confiance, tout arrivera à point. Et on peut en dire autant pour le 3ème décan, mais à partir du mois prochain. Vous serez même celui qui recevra le plus longtemps les bons influx de Jupiter. Mais il faut vous dire que ces prévisions ne sont qu'une surface, sans votre thème natal, il ne peut pas y avoir la moindre certitude quant à leur valeur.

Scorpion

Après des semaines de tension, de stress, la détente arrive, d'abord avec le Soleil en Poissons et surtout l'adorable Vénus qui vous sourira chaleureusement après jeudi. C'est pour le 1er décan ces jours-ci, mais vous y aurez tous droit jusqu'au 20 mars et à partir du 6, la douce planète sera continuellement accolée au Soleil, une bénédiction pour les autres décans. En outre, Jupiter (chance, opportunités, plaisirs) commencera à s'intéresser au 1er décan à partir d'avril.

Sagittaire

Toute cette semaine, Mercure et Jupiter vont accentuer les espérances qui sont les vôtres et il y a de grandes chances pour que votre optimisme ne soit pas vain. Cela s'adresse au 2ème décan, mais je pense que la conjoncture pourrait faire son effet sur tout le monde. Les Poissons étant aux commandes, ses planètes (Jupiter et Neptune) prennent du galon et il se trouve que Jupiter est en très bonne posture. Maintenant, son action dépend de votre thème natal, elle peut aussi bien être amplifiée que diminuée.

Capricorne

Vos trois décans tireront leur épingle du jeu cette semaine. Le 1er grâce à l'arrivée de Vénus en Poissons et à des relations avec l'entourage ou la clientèle très améliorées. Vous vous sentirez apprécié et même valorisé par tous. 2ème décan, c'est sur le plan financier que ça semble pouvoir s'arranger, peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est de l'ordre du possible. Quant au 3ème décan, il a droit aux dynamiques influx de Mars qui lui donnent de l'énergie pour être à l'initiative, et même proactif.

Verseau

Mercure siègera toute la semaine dans votre 2ème décan, toujours conjointe à Jupiter et s'il y a quelqu'un qui est capable de communiquer de l'espoir, c'est vous ! Vous aurez le chic pour annoncer de bonnes nouvelles et les répandre comme une trainée de poudre. Cela dit, c'est peut-être vous qui recevrez une bonne nouvelle, une autorisation, un laisser-passer, la réussite à un examen... D'une manière ou d'une autre vous vous sentirez un peu au-dessus du commun des mortels !

Poissons

Vous n'aurez pas à vous plaindre de cette semaine puisque Vénus rentrera jeudi dans votre signe et si vous êtes du 1er décan, vous aurez amour, gloire et beauté. Bon j'exagère peut-être légèrement car cela dépend avant tout de votre thème natal et de ce que faisait Vénus. Mais en principe, vous devriez être bien dans votre peau et extrêmement séducteur. D'ailleurs, ça pourrait commencer aujourd'hui parce que vous vous sentirez en pleine possession de vos moyens.