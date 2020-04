L'horoscope du 22 avril 2020

publié le 22/04/2020 à 05:30

Bélier

Comme pour la Balance, ce sont les questions d'argent qui peuvent être au premier plan, parce que vous avez des rentrées plus aléatoires qu'avant, mais ça va changer. C'est en train de changer d'ailleurs grâce au bon aspect que vous envoie Saturne et qui ne fait, lui, que commencer alors que celui d'Uranus se termine. Saturne, quand elle est harmonieuse, crée toujours de la stabilité et une pérennité. Vous pouvez être sûr que ce qui s'installe en ce moment sera durable.

Taureau

La conjonction Soleil/Uranus dans votre 1er décan est en place, il est possible que vous soyez sur le point de vous débarrasser d'une contrainte pesante. Mais ce n'est pas facile ! Peut-être qu'on vous en empêche, ou que c'est vous qui avez peur... Vous pouvez aussi être angoissé pour d'autres raisons, et ce sont ceux nés autour du 26 avril qui sont concernés. Une situation assez anxiogène, datant de l'été dernier et même peut-être d'avant, semble revenir au premier plan.



Gémeaux

La rencontre du Soleil et d'Uranus pourrait avoir un effet sur votre sommeil ; vous avez les neurones en ébullition et ne parvenez pas à décrocher d'une idée qui vous travaille. Un projet qui est en préparation peut-être, mais vous vous demandez si vous allez y arriver, ou si vous allez être à la hauteur. En tout cas, si vous êtes du 1er décan, vous pouvez avoir toute confiance en vous : vous atteindrez votre objectif, même s'il vous demande du travail et du temps. Vous serez plus persévérant que d'habitude !



Cancer

La conjoncture est bonne pour les natifs de juin, vous prenez de plus en plus votre indépendance et si c'est déjà fait, vous vous en félicitez tous les jours. Vous vous dites que vous avez eu raison, que vous ne pouviez pas faire mieux. Votre vie a changé ou est en train de changer, et c'est tombé pile au bon moment, celui où vous n'en pouviez plus peut-être d'avoir des contraintes sur le dos. Vous les aviez acceptées de bon coeur, mais ça n'allait plus et vous avez trouvé le moyen de passer à autre chose. Ou allez le trouver.



Lion

La rencontre Soleil/Uranus répète un aspect difficile de l'été dernier pour le 1er décan, mais il est beaucoup moins fort et vous avez probablement franchi le pas, tourné une page. A moins qu'on ne vous ait obligé à le faire, ce qui pourrait être plus proche de la vérité. Et c'était, c'est toujours, une situation très difficile pour l'orgueilleux Lion... De plus, maintenant, alors qu'Uranus va s'éloigner, voilà que Saturne vous freine dans vos projets, ou crée des problèmes dans une relation.



Vierge

Pour vous, 1er décan, tout va bien ! Surtout né fin août. Vous avez probablement changé vos centres d'intérêt, ou vous êtes engagé dans une nouvelle voie qui vous plaît beaucoup et où vous pourriez avoir une certaine reconnaissance. Vos activités actuelles ou celle pour laquelle vous vous formez vous semblent plus profondes, plus enrichissantes et plus utiles également. Et vous n'en avez pas terminé avec ce développement personnel ; Uranus sera encore en harmonie avec vous en 2021.



Balance

La conjoncture ne devrait pas vous créer de difficultés, au contraire. C'est dans le domaine de l'argent qu'il y a une belle évolution pour ceux de fin septembre et début octobre. C'est déjà le cas depuis deux ans, mais cela a pris du temps pour que vous gagniez ou regagniez correctement votre vie ; et ce n'est pas fini ! Le bon aspect que vous envoie Saturne va stabiliser les choses alors qu'avec Uranus elles sont souvent aléatoires. Un mois on gagne beaucoup, le suivant beaucoup moins...

Scorpion

Soleil et Uranus s'opposent à vous, surtout né fin octobre et début novembre. Il se peut que des couples amis se séparent ou que vous-même remettiez votre couple en question. Cela dit, c'est probablement déjà le cas depuis un certain temps et cela peut aussi concerner une association professionnelle. Quoi qu'il en soit, vous êtes face à une relation pesante, qui ne vous laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre, et il faut vous demander si vous avez envie que cela continue ou non.





Sagittaire

C'est dans votre travail ou même dans l'organisation de votre quotidien qu'il peut y avoir du changement depuis quelque temps. L'important c'est de vous y adapter, pas de résister. Et avant tout de prendre conscience que ces changements sont inéluctables... Car vous, Sagittaire, vous avez tendance à croire que les choses ne sont pas définitives, que ça peut encore changer, ou revenir comme c'était avant... Mais il faut vous faire une raison, les changements ne sont pas terminés



Capricorne

Nous avons souvent parlé du bon aspect d'Uranus sur votre 1er décan, et c'est loin d'être terminé ; il y a chez vous une prise d'indépendance qui peut surprendre votre entourage. C'est-à-dire que vous avez des comportements vis-à-vis des autres qui sont différents et qui changent de plus en plus. Vous vous occupez moins de ce qu'ils pensent, de leur regard sur vous... On dirait même que vous vous en fichez complètement alors que pendant longtemps vous avez été prisonnier de ce problème d'image.



Verseau

La conjoncture n'est pas facile pour les natifs de fin janvier, qui se sont déjà pris des scuds l'année dernière. Toutefois, ceux de cette année semblent pouvoir être déviés et évités. Si vous les anticipez vraiment à l'avance - puisque depuis l'année dernière (et même avant) vous savez de quoi il retourne - vous avez la possibilité de détourner ces coups durs et de développer d'autres activités ou d'autres relations. Tout ce qui se passe vous demande cependant de gros efforts d'adaptation et pèse sur vos nerfs.



Poissons

Vous êtes de ceux qui ont tout à gagner de l'association Soleil/Uranus et de ce que vous avez développé depuis à peu près deux ans ; une activité parallèle probablement. Ou un nouveau centre d'intérêt qui vous fait découvrir de nouveaux univers, de nouveaux milieux, de nouvelles personnes. Et si vous êtes de fin février, cela ne fait que commencer car Uranus sera encore de votre côté jusqu'au printemps 2021. Et elle peut influencer aussi d'autres secteurs...