L'horoscope du 21 août 2020

publié le 21/08/2020 à 05:30

Bélier

Une invitation, venant de vos amis ou que vous lancerez vous-même sera au programme des prochains jours. 2e décan, il peut y avoir des retrouvailles... Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et même peut-être l'un ou l'une de vos ex. Cela pourrait vous remuer, provoquer de fortes émotions.

Taureau

Je doute que vous ayez envie de travailler, pourtant la conjoncture vous y invite. Mais ce sera probablement agréable comme travail, du bricolage ou du jardinage, par exemple. A moins que vous ne rentriez chez vous après vos vacances et que vous n'ayez beaucoup de rangements à faire... et les valises à mettre à la cave...

Gémeaux

À priori, une bien agréable fin de semaine, vous serez très séducteur et constaterez que c'est grâce à votre humour que vous plaisez. Mais ce n'est pas nouveau ! Une fois l'attirance physique passée dans un couple, il est vrai que l'humour est un atout pour dédramatiser les petits conflits qui naissent immanquablement.

Cancer

Apparemment, c'est le retour au bercail pour beaucoup d'entre vous. Ce qui est marquant dans la conjoncture, c'est la nostalgie que vous pourriez ressentir. Le fait de partir de l'endroit où vous étiez vous rendra tout chose et vous ne comprendrez pas pourquoi ces émotions vous assaillent. Vous savez bien pourtant que vous n'aimez pas quitter !

Lion

Une belle journée, qui annonce un bon weekend. Vous allez probablement vous déplacer, rendre visite à un proche, ou recevoir vous-même une visite. A moins que vous n'organisiez un barbecue ou un apéro avec les voisins si le temps le permet. En tout cas, vous serez joueur et vivrez des moments d'insouciance.

Vierge

Pour vous aussi c'est une agréable fin de semaine, vous serez plus gourmand, plus sensuel, et du coup vous serez également plus attirant que les autres jours. Disons que certains seront sensibles à ce que vous dégagez et que vous les attirerez sans le vouloir, par une sorte d'alchimie qu'il ne faut surtout pas chercher à analyser.

Balance

Vous serez un roc pour ceux qui vous entourent mais vous déplorerez qu'ils ne soient pas assez attentifs à vos besoins et parfois même à votre sensibilité. Toutefois, vous leur avez donné l'habitude de leur être totalement dévoué, et il est toujours très difficile de changer des habitudes. Néanmoins, ne renoncez pas !

Scorpion

Vous aurez besoin d'une petite pause en cette fin de semaine, de pouvoir vous concentrer sur ce que vous ressentez et surtout sur votre problème de couple. Et si vous n'êtes pas en couple, vous aurez besoin de réfléchir à la meilleure façon de faire des rencontres. Vous n'aimez pas celles qui se font par Internet, mais on ne sait jamais...

Sagittaire

L'amitié et l'entraide seront en vedette dans les prochains jours, et si vous effectuez votre rentrée lundi, c'est avec plaisir que beaucoup l'envisageront. Justement parce que ce sera l'occasion de revoir vos collègues. Toutefois, je reste réservée sur la reprise, à cause de l'interminable dissonance entre Mars et Saturne.

Capricorne

Votre sens du devoir et des responsabilités est accentué ces jours-ci et vous prendrez tout à cœur, même les détails les plus insignifiants. Soyez plus cool ! Cela ne sera pas du tout un signe de faiblesse que d'être conciliant et de ne pas imposer vos volontés sans passer par la concertation. Au contraire, on vous en sera reconnaissant.

Verseau

Un bon weekend pour vous aussi, il y a de l'évasion dans l'air et si vous n'avez pas pris de vacances, vous pourrez probablement faire une petite escapade. Cela vous changera les idées, nous arrivons peu à peu en période Vierge, une période où justement votre mental est polarisé sur certains sujets et a besoin d'air !

Poissons

Vous avez jusqu'à dimanche pour faire quelque chose d'ennuyeux, vous attaquer à votre comptabilité et voir si vous avez respecté votre budget vacances. Vous dépassez très souvent les limites que vous vous fixez, sauf ascendant Taureau ou Capricorne, aussi mieux vaut affronter que chercher à ignorer, voire à oublier.