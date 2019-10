L'horoscope du 21 octobre 2019

publié le 21/10/2019 à 07:15

Bélier

Un problème relationnel sera d'actualité pour le 2e décan, en revanche tout ira comme sur des roulettes pour le 3e décan ; il y a de bonnes occases à saisir. En fait, Jupiter est votre alliée jusqu'à début décembre, vous aurez donc plus de chance pendant cette période qu'au cours des mois précédents. On peut vous faire monter en grade, ou vous proposer une mission (peut-être à l'étranger). A moins que vous ne puissiez harponner un gros client.

Taureau

Les planètes se regroupent face à vous, en Scorpion, et mettent l'accent sur votre vie relationnelle. Il se peut que vous ayez plus de sorties au programme ! Et, 2e décan, si vous voulez rencontrer quelqu'un, mais pas forcément quelque chose de sérieux, cette semaine s'y prête, surtout né après le 5 mai. Vénus vous fait face, mais elle est rapide ; ce sera vraiment une occasion à saisir au cours d'une sortie, ou de la fréquentation d'un site de rencontres.

Gémeaux

Il y a une ouverture sur le plan professionnel, 3e décan, dans laquelle vous pourriez vous glisser. Quoi qu'on vous propose, ne refusez pas si vous êtes sans boulot... C'est un premier pas, une première marche peut-être et vous ne savez pas où elle peut vous mener... Que vous soyez jeune, ou au contraire un sénior à la recherche d'un emploi, mieux vaut être quelque part même si ce n'est pas tout à fait ce que vous vouliez, que d'être nulle part et d'attendre le parfait job (qui n'arrivera peut-être pas).

Cancer

1er et 3e décan, aucun souci, tout baigne. En revanche, le 2e décan est moins bien loti, mais juste cette semaine. N'entreprenez rien, attendez la semaine prochaine. Mars occupe un secteur important de votre thème, qui représente votre vie intime et elle est en dissonance avec Saturne, elle-même opposée à vous. Né autour des 7, 8, 9 juillet peut-être que vous chercherez à perpétuer quelque chose et que vous ne le pourrez pas... A moins que vous ne soyez provisoirement affaibli.

Lion

Chassez toute pensée et toute personne ayant une influence que vous sentez négative. Donnez au contraire toute la place à ce que vous pouvez visualiser de positif, ainsi qu'aux personnes que vous sentez bien intentionnées, ou qui ont une vision du monde aussi positive que la vôtre. 3e décan, il se peut qu'il y ait un petit événement familial en fin de semaine, comme un anniversaire ou une réunion en souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Ce sera plutôt agréable.

Vierge

Il y a du mouvement pour ceux qui sont nés après le 14 septembre. Il est très possible que vous déménagiez ou que vous fassiez des travaux pour agrandir la maison. Quoi qu'il en soit, même si cela touche un autre domaine (en fonction de votre ascendant, que je n'ai pas), vous allez vers plus d'espace ou vers une place plus enviable dans votre famille. Mais un problème de justice/injustice peut également revenir sur le devant de la scène, comme en février, mars et même avril derniers.

Balance

Vous allez céder la place au Scorpion, mais Mars reste chez vous et occupe votre 2e décan. Veillez à ne pas appuyer à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Mars sera toute la semaine en dissonance avec Saturne et votre volonté sera mise à rude épreuve. Rien de grave, mais vous aurez l'impression passagère que rien n'avance. Attention aussi à ne pas vous faire mal, vos gestes pourraient être brusques, impulsifs ou maladroits.

Scorpion

Vénus et Mercure sont encore dans votre signe toute la semaine, et c'est votre 3e décan qui en profitera le plus ; vos rencontres seront très excitantes. Peut-être est-ce l'amour qui vous tombera dessus, une petite histoire qui vous changera les idées, ou alors on vous dira quelque chose qui vous fera très plaisir (après jeudi). Un déplacement, une visite, un simple coup de téléphone parfois seront aussi une source de plaisir.

Sagittaire

Une semaine au top pour le 3e décan toujours, mais ce sera un peu moins facile pour le 2e décan, ses plans, ses projets seront très provisoirement ralentis. Mars est pourtant bien placée, elle est censée vous permettre de passer la vitesse supérieure, mais elle est en dissonance avec Saturne toute la semaine et il va falloir tenir compte de paramètres sur lesquels vous n'avez pas de contrôle ; vous serez peut-être obligé de faire appel à quelqu'un pour vous aider.

Capricorne

Né après le 11 janvier, une semaine très occupée, vous aurez des services à rendre ou, à l'inverse, vous aurez à demander un coup de main. Qu'on vous donnera, bien sûr. Le problème étant que comme d'habitude, vous aurez du mal à demander ! 2e décan, né autour des 5, 6 janvier, cette semaine vous verra affronter quelques dragons, c'est-à-dire un refus qui peut vous vexer, ou un semi-échec, ce qui sera également vexant pour le Capricorne que vous êtes.

Verseau

L'éternel rebelle et anticonformiste que vous êtes a bien changé. Ou alors vous avez beaucoup évolué et vos opinions sont peut-être un peu moins tranchées. Votre côté provocateur pourrait également être moins présent, mais c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs planètes en Scorpion et que le Soleil s'y installe demain : vous pouvez être obligé, pour des raisons professionnelles, d'adopter une attitude un peu plus " raisonnable " tout en restant très ferme.

Poissons

Dans l'ensemble, cette semaine devrait vous permettre de prendre plus de place et parfois même d'importance dans votre job, ou dans le milieu qui est le vôtre. Apparemment, c'est surtout le 1er et le 3e décan qui seront gâtés par les planètes en Scorpion (le Soleil y arrive demain). En revanche, le 2e décan pourrait se faire du souci étant donné qu'il y a un obstacle à franchir ou juste une difficulté à affronter. C'est très passager, alors faites-vous confiance.