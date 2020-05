L'horoscope du 21 mai 2020

publié le 21/05/2020 à 05:30

Bélier

Profits et pertes seront au centre de vos préoccupations, surtout si vous êtes travailleur indépendant. La clientèle a logiquement diminué, mais elle reviendra cet été. Vous êtes peut-être, ou avez été, victime des circonstances et vous voulez absolument, ce qui est normal, remonter la pente. Mais il faut que vous soyez un peu patient, les clients vont revenir, c'est sûr. Salarié, vous avez peut-être été en chômage partiel ?

Taureau

2ème, 3ème décan, la Lune se promène chez vous, cela ne veut pas dire que vous serez dans la lune, mais que vous serez un peu soucieux pour l'un de vos proches. Probablement l'un de vos enfants, celui qui vous donne toujours du souci plus que les autres. Et si ce n'est pas un enfant, c'est un frère, une soeur, un voisin peut-être qui sera l'objet de votre inquiétude. Vous n'avez pourtant pas la réputation d'être quelqu'un d'inquiet !

Gémeaux

Vous aurez droit à une nouvelle Lune excitante demain, alors aujourd'hui essayez de rester spectateur et surtout de ne pas vous mêler des histoires des autres, 1er décan. En effet, si vous êtes né autour du 26, 27 mai, Mars est en dissonance avec vous et elle est porteuse de querelles, de colères, de refus : ne demandez rien et ne vous immiscez dans rien non plus, on vous ferait savoir que vous gênez.

Cancer

L'amitié et surtout l'entraide sont au premier plan, vous aurez besoin des autres autant qu'ils auront besoin de vous. Quand je dis les autres, ce sont surtout vos amis. Si vous avez l'occasion d'aider l'un d'entre eux, de le soutenir parce qu'il traverse une épreuve par exemple, faites-le de bon coeur, la personne vous sera reconnaissante. 1er décan, vous aurez plus d'énergie que les autres...

Lion

Soyez ferme aujourd'hui, mais pas sans concession. Vous avez une idée précise de ce que vous voulez, mais laissez quand même un peu la parole à vos proches. Ne les coupez pas, écoutez-les, et si vous sentez qu'ils ont raison, lâchez prise et passez à autre chose. En même temps, votre gendarme intérieur sera renforcé aujourd'hui et il n'est pas sûr que vous serez prêt à lâcher prise : votre orgueil pourrait vous l'interdire.

Vierge

C'est une bonne journée pour vous changer les idées : acceptez de n'avoir aucune contrainte et occupez-vous de votre jardin, de vos animaux, tout ce que vous aimez. Vous aurez l'esprit libre et vous sentirez loin de tout problème professionnel ou même personnel. Peut-être que ce que vous ferez produira cet effet de distance dont vous avez besoin. Essayez d'oublier, juste pour aujourd'hui, tout ce qui touche au travail.

Balance

Vous n'aurez pas vraiment l'esprit tranquille, même si vous ne travaillez pas vous penserez au boulot et à comment l'organiser pour être encore plus efficace. Surtout 1er décan : Mars occupe ce secteur et vous pousse à vouloir en faire plus. Mais aujourd'hui est un jour de repos, essayez d'en profiter pour faire des choses qui ne vous prendront pas trop la tête et vous inciteront au contraire à être davantage dans l'émotion, le sentiment.

Scorpion

C'est votre conjoint, ami ou amoureux qui sera votre essentiel aujourd'hui, vos sentiments seront à fleur de peau et vous aurez envie de donner un maximum. Ce n'est certainement pas dans un climat de crise que vous serez bien dans votre peau mais en faisant la paix avec les autres et en leur exprimant vos sentiments les plus vrais. Cependant, pour cela, il faudrait que la confiance soit là et ce n'est pas toujours le cas.

Sagittaire

Vous serez très pointilleux, mais apparemment pas pour vous ! C'est à vos proches que vous demanderez d'être quasiment parfaits. Mais que cachent ces exigences ? Essayez d'être un peu moins difficile et surtout d'appliquer à vous-même ce que vous demandez aux autres ! Certains seront préoccupés par quelque chose, probablement un détail, et ils auront tendance à procrastiner pour pouvoir réfléchir tranquillement.

Capricorne

Une bonne journée pour plaire, et surtout pour vous plaire à vous-même. Vous êtes parfois beaucoup trop sévère avec votre image, essayez de vous faire du bien ! Votre orgueil s'y refuse ? Vous vous dites " je dois m'aimer tel/le que j'ai été fait/e, et les autres aussi ? Au nom de quoi s'il vous plaît ? C'est écrit où ? Allez, essayez de vous apprécier, que ce soit physiquement ou intellectuellement.

Verseau

Vous qui êtes le plus souvent en marche vers l'avenir, vous serez enclin à vous retourner sur le passé, en vous disant que c'était mieux avant, surtout né fin janvier. Peut-être aussi début février... Les choses (travail, lieu de vie, vie de famille) sont en train d'être un peu bouleversées, mais vous avez eu des signes annonciateurs si vous réfléchissez bien et si vous les avez écoutés, de vous-même vous avez décidé d'un changement...

Poissons

Soyez le plus réceptif possible, et vous parviendrez facilement à capter les humeurs des autres, leurs états d'âme ; vous saurez ainsi répondre précisément à leurs attentes. Car votre désir aujourd'hui, ce sera précisément d'aider les autres, d'être dans le partage mais parfois on a tendance à projeter sur autrui ses propres demandes et besoins. Être réceptif vous permettra d'échapper à cette projection et d'être vraiment à l'écoute de l'autre.