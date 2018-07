L'horoscope du 21 juillet 2018

publié le 21/07/2018 à 07:23

Bélier

3e décan, un bon aspect de Mercure s'installe pour plusieurs jours et cela crée des conditions très favorables pour vos prises de contact et vos échanges en général. Les petits déplacements sont également valorisés, avec une dimension sentimentale pour certains : une personne que vous aimez beaucoup pourrait venir vous voir, ou c'est vous qui irez passer quelques jours chez lui/elle. Toutefois, les relations avec les enfants sont également à l'honneur, la communication étant bonne.

Taureau

Si le 1er décan est encore plus ou moins sous tension, le 2ème est à mi-chemin du bonheur ou d'une situation qui y ressemble. Mais tout dépend de votre Jupiter et si la planète était bien disposée en signe et/ou en secteur le jour de votre naissance : dans ce cas c'est la version positive qui l'emportera. Dans le cas contraire, vous pouvez être en bisbille avec votre partenaire, ne plus être d'accord sur grand-chose mais vous hésitez à prendre une décision définitive.

Gémeaux

Vous continuez à être très désapprobateur et il n'y aura pas grand-chose ni grand-monde pour vous faire changer d'humeur. Ça sera plus fun demain, promis. 2ème décan, pas sûr que vous puissiez profiter de Vénus/Jupiter, qui est pourtant un bon aspect, favorable à votre bien-être intérieur... En fait, ce qui vous " travaille " c'est l'opposition de Vénus et de Neptune qui prend le relais dès demain (elle est déjà active). L'incertitude et l'instabilité règnent, mais plus ou moins selon votre thème natal.

Cancer

2e décan, vous profiterez tout le week-end d'une bonne entente entre Vénus et Jupiter, c'est quelque chose de joyeux et d'épanouissant sur le plan affectif. Il y a toujours quelque chose en " plus " avec Jupiter : vous serez plus amoureux, plus démonstratif, plus demandeur de câlin, plus en quête d'amour si vous êtes célibataire... Et du côté de l'argent ce sera la même chose : vous dépenserez plus, mais uniquement pour votre plaisir ou pour faire plaisir à votre chéri/e.

Lion

Le Cancer va bientôt tirer sa révérence et si vous êtes du tout début du Lion les contraintes ou l'instabilité risquent de revenir pendant quelques jours. Et ça commence ce week-end, surtout si vous êtes né les 23, 24, 25 juillet. Nous en reparlerons. Par ailleurs, 2e décan, Vénus et Jupiter sont bien reliées ce week-end et cela peut vous inciter à dépenser, mais dépenser utile. Quelque chose qui manque dans la maison ou un objet que vous avez repéré dans une brocante ?

Vierge

Que du bon pour vous ce week-end, surtout 2e décan. Non seulement Vénus est chez vous mais elle est bien reliée à Jupiter. C'est un grand coin de ciel bleu ! Vous pourriez adorer l'endroit où vous serez, ou les personnes proches avec qui vous passerez du bon temps, en particulier si vous êtes né autour des 5 et 6 septembre. Mais attention, le prochain aspect, probablement déjà actif, c'est l'opposition entre Vénus et Neptune, qui représente la dépendance affective. Voulue ou subie.

Balance

Vénus/Jupiter incitent au dépassement des limites, aussi canalisez vos élans de jalousie et ne donnez aucune raison à votre chéri/e de douter de votre sincérité. Comme vous aurez tendance, en bonne Balance, à vous montrer charmant/e avec tout le monde, il ou elle peut en être jaloux et penser que vous faites du gringue à l'un ou à l'autre. C'est dans votre nature. Aussi, ne manquez pas de le ou la rassurer en étant aussi attentionné à son égard que vous l'êtes d'habitude.

Scorpion

Bonne conjoncture pour le 2e décan, qui reçoit Jupiter et son bon aspect avec Vénus. Des sentiments ambigus prennent de plus en plus de place. S'agit-il d'amitié, d'amour, d'amitié amoureuse ? Vous entretenez volontiers le doute car cela vous amuse et il semble que cela va continuer ainsi pendant quelque temps, surtout si vous êtes né autour des 5 et 6 novembre. Cela vous occupe tellement agréablement la tête que vous n'avez aucune envie que ça change.

Sagittaire

Mercure envoie un bon aspect au 3e décan jusqu'au 4 août et elle peut jouer le rôle du bon messager ; vous entendrez parler d'une éventuelle promotion, d'une opportunité qui se concrétiserait d'ici quelques mois quand Jupiter se sera installée chez vous, après le 8 novembre. Mais le temps qu'elle arrive jusqu'à votre 3e décan, on sera début 2019 et c'est à ce moment-là que vous pourriez connaître une sorte d'apogée. A moins que vous ne prépariez à la rentrée une mission pour cette période.

Capricorne

Vous ne dédaignerez pas le bon aspect Vénus/Jupiter si vous êtes du 2e décan. Un départ en vacances peut vous réjouir, et vos plaisirs en général seront au menu. Disons que, pour une fois, vous serez davantage attiré par les plaisirs de la vie, ses bons côtés et que vous laisserez provisoirement vos nombreuses responsabilités au vestiaire. Et cela continuera la semaine prochaine, grâce à l'harmonie Vénus/Neptune, qui vous verra en osmose avec un groupe, probablement des plus jeunes que vous.

Verseau

2éme décan, un conflit au sommet ou avec quelqu'un de l'administration pourrait très bientôt se terminer et apparemment cela tournera à votre avantage. Vous pourriez, pour certains, être remboursés d'une somme ou obtenir un dédommagement, surtout si vous êtes nés autour des 4, 5 janvier. Il y a en effet une harmonie entre Vénus et Jupiter aujourd'hui, la première occupant un secteur financier et la seconde se trouvant au zénith de votre thème (réussite).

Poissons

C'est toujours du gâteau pour vous, ce samedi sera des plus agréables dans le domaine des relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. Vénus se trouve face à vous, 2ème décan et est bien reliée à Jupiter, un aspect qui symbolise le bonheur, le bien-être, ainsi que les rencontres. Il se peut que vous soyez invité quelque part comme je vous le disais hier et c'est encore valable aujourd'hui. Vous pourriez croiser quelqu'un qui sera sous votre charme.