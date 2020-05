L'horoscope du 20 mai 2020

publié le 20/05/2020 à 05:30

Bélier

Vu le nombre de planètes en Gémeaux, il se peut que vos relations avec vos proches, frères/soeurs surtout, soient au centre de vos préoccupations, 1er décan pour l'instant. L'un d'entre eux peut être malade, ou alors vous avez un différend et l'autre fuit la confrontation... Ce n'est pas simple et vous en avez pour quelques jours (jusqu'au 31, si vous êtes du 1er décan). Mais déjà le 28, Mars ce sera moins irritant.

Taureau

En général, la période Gémeaux est celle des achats, des investissements mais aussi des factures à payer. Toutefois, vous pourriez aussi faire une sorte de plus-value, si vous êtes en affaire avec quelqu'un, par exemple, il se peut que vous touchiez un petit bonus. Et ce n'est pas par la grâce des astres que vous parviendrez à ce bon résultat, mais parce que vous aurez tout préparé, tout prévu, et peut-être même parce que vous serez aidé par quelqu'un de bon conseil, 1er décan.

Gémeaux

Bon anniversaire ! Votre avenir se place sous les meilleurs auspices puisque vous recevrez pendant 2 ans un bon aspect de Saturne, qui aura pour effet de vous stabiliser. De vous apporter un équilibre que vous ne devrez qu'à vous-même et au travail que vous avez accompli. Toutefois, le Soleil est immédiatement en dissonance (rapide) avec Mars et vous risquez d'être furieux !

Cancer

Les Gémeaux vous précèdent et sont souvent source d'ennuis, mais pas de gros ennuis. Des détails qui vous énervent, des petites faiblesses que vous avez du mal à accepter. Les ennuis dont il est question pourraient venir principalement d'un de vos frères et soeurs, si vous en avez. Sinon, cela viendra d'une personne que vous considérez comme un frère ou une soeur ; vous aurez un sentiment de trahison, mais méfiez-vous de votre imagination...

Lion

La période Gémeaux sera favorable à vos projets, 1er décan jusqu'au 31 mai, mais vous devez tenir compte de l'opposition de Saturne qui vous oblige à prendre votre temps. Il se peut que les ralentissements ne dépendent pas de vous, mais du contexte dans lequel nous sommes tous. Cependant, en bon signe de Feu, vous vivrez mal de vous sentir dépendant de circonstances que vous ne contrôlez pas.

Vierge

Les Gémeaux gèrent vos ambitions, les objectifs que vous poursuivez et votre volonté de réussir, ou d'aider un proche à réussir. Vous serez particulièrement pugnace, vous ne lâcherez pas prise et si vous avez décidé, par exemple, que l'un de vos enfants doit travailler davantage, vous le ou la ferez travailler d'arrache-pied. 1er décan, cela risque de créer un conflit, un petit orage qui ne durera que quelques jours.

Balance

Vous êtes dans une des meilleures périodes de votre cycle et surtout cette année, 1er décan, qui vous voit bénéficier de Saturne et de sa volonté d'atteindre les sommets. Vous devriez en avoir la possibilité et sur le long terme, puisque Saturne va reculer de juillet à décembre, mais elle reviendra définitivement fin décembre et vous poussera vers ces fameux sommets en 2021. 2e décan soyez patient, ça viendra.

Scorpion

Normalement, avec les Gémeaux, c'est votre productivité qui domine, votre capacité aussi à transformer le négatif en positif et inversement. Évitez le " inversement " SVP, bien que ce soit souvent dans vos habitudes. Les Scorpion disent toujours qu'ils préfèrent se préparer au pire, comme ça ils n'ont pas de mauvaise surprise. Ça se comprend, bien sûr, mais il faut raison garder et trouver une juste mesure.

Sagittaire

Jusqu'à votre prochain anniversaire, vos soucis comme vos bonheurs vous viendront des autres. Avec les Gémeaux, vous entrez dans la partie relationnelle de votre thème. Les six premiers mois après votre anniversaire sont généralement consacrés à vous, à votre bien-être, à vos ambitions personnelles, mais à partir des Gémeaux il faut compter avec les autres, trouver des accords, participer à des réunions ou encore travailler en équipe.

Capricorne

C'est votre secteur du travail et de la forme qui est mis en lumière par les Gémeaux, c'est dans ce domaine que vous vous sentirez le plus fort et que vous brillerez. Cependant, certains natifs sont actuellement sans emploi, et c'est donc le bon moment pour postuler, envoyer votre CV, faire feu de tout bois pour trouver du travail. Cela dit, avec les Gémeaux, cela peut-être du temporaire, mais ce sera probablement mieux que rien ; en tout cas ne négligez pas ce qu'on vous offre.

Verseau

Les Gémeaux sont une bonne période, où vous pouvez être totalement vous-même et exprimer ce qu'il y a de meilleur et de plus créatif en vous. 1er décan pour l'instant. En outre, vous aurez envie de prendre la vie un peu moins au sérieux, de rire de tout, et de faire rire les autres aussi. Né au tout début du signe, Saturne (qui est chez vous) pourrait prendre une teinte positive en vous mettant en position de démarrer un nouveau boulot, ou un nouveau cycle dans votre boulot.

Poissons

Le Soleil rejoint Mercure et Vénus en Gémeaux, et cela met fortement l'accent sur une tendance à vous retourner sur le passé et à vous interroger sur votre avenir, 1er décan. Cela dit, nous l'avons déjà vu, le 3ème décan est lui aussi en pleine phase d'incertitude sur sa vie amoureuse et, peut-être, sur un choix à faire. Dans ce cas, méfiez-vous des influences extérieures, ne laissez personne décider à votre place, au fond de vous vous savez très bien quoi faire.