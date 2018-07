L'horoscope du 20 juillet 2018

publié le 20/07/2018 à 07:10

Bélier

Ne vous bridez pas aujourd'hui, laissez vos idées les plus folles s'exprimer, il en ressortira quelque chose de nouveau et d'inventif, surtout si vous êtes de mars. Bien sûr, il faudra faire un tri et veiller à ne pas entreprendre quelque chose d'utopique ; mais vous êtes habitué à présent, puisque Mars stationne depuis le mois de mai dans votre secteur des projets et qu'une foule d'idées se presse. Mais vous pouvez aussi défendre une cause que vous trouvez juste.

Taureau

On s'opposera à vous, surtout si vous êtes du 1er décan, Uranus vous démontre par A B qu'il est peut-être temps de laisser tomber votre volonté d'hégémonie. Le mot est peut-être exagéré, mais il est vrai que vous avez souvent une emprise sur ceux qui vous entourent et cela vous plaît beaucoup. En revanche, cela plaît moins à vos proches et il pourrait se passer des événements, en ce moment et dans les mois à venir, vous démontrant que vous devez changer d'attitude.

Gémeaux

Vous ne serez pas de très bonne humeur et cela se manifestera par une tendance à critiquer tous ceux qui vous entourent ou à faire de l'humour un peu oiseux. Bref, vous ne serez pas très en phase mais cela ne durera pas, il y en a juste pour quelques heures puisqu'il s'agit d'un aspect de la Lune, planète la plus rapide du zodiaque (elle reste deux heures sur un point précis). 2e décan, la famille va être au premier plan - ou une maison de vacances - jusqu'au 28 juillet.

Cancer

Prévoyez une bonne fin de semaine, la Lune en Scorpion enrichit votre vie affective. Vous vous sentirez apprécié et aimé par ceux qui vous entourent. Vous-même ne serez pas en reste et serez plutôt démonstratif de vos sentiments, sans en faire un spectacle comme pourrait le faire le Lion ! 2e décan, Vénus entame un bon aspect avec vous (rapide) qui met l'accent sur les relations avec les frères et sœurs, ou des personnes très proches que vous aimez comme des frères/sœurs.

Lion

La conjoncture ne plaira pas au 1er décan et il est vrai que la dissonance Lune/Mars vous verra inconfortable et très mal à l'aise avec vos émotions. Et si vous avez un problème lié à la dissonance d'Uranus, il sera activé par la conjoncture du jour... Donc, vous n'êtes pas très gâté par les astres en ce moment, l'impression de contrainte domine ! Pareil pour le 2e décan, certains nés autour du 6 août devant affronter une injustice ou faire valoir leurs droits.

Vierge

Les bonnes nouvelles continuent, Vénus aborde votre 2e décan ; vous allez vivre des moments de plaisir et de satisfaction totale pendant un ou deux jours. Dommage que Vénus soit si rapide ! Malgré tout, il n'est pas impossible que cela corresponde à une rencontre, une attirance pour quelqu'un, votre charme et votre séduction étant accentués. Aujourd'hui, ce sont les natifs des 3, 4 septembre qui sont les plus sensibles à la présence de Vénus. Mais elle va vite s'opposer à Neptune...

Balance

Une question d'argent vous ennuiera, vous aurez envie de vous faire un petit cadeau, de vous offrir quelque chose de joli, mais ça ne sera pas raisonnable. Et comme nous sommes en période Cancer, votre gendarme intérieur est plus puissant et vous ne vous accorderez pas ce plaisir. Par ailleurs, une dissonance entre Lune et Mars peut provoquer une dispute avec votre chéri/e ou un enfant et ce sera à propos d'argent, un des principaux sujets qui fâchent.

Scorpion

Passant par votre signe, la Lune ne s'entend pas avec Mars. Né en octobre, de fortes émotions vous inciteront à parler ou à agir un peu trop impulsivement. Essayez de prendre du recul et d'analyser la situation dans ses détails. Il est possible que vous vous en vouliez d'un mauvais choix ou, dans un autre registre, qu'il y ait un gros problème à la maison, ou dans la maison : quelque chose à faire réparer mais vous n'avez pas les sous ?

Sagittaire

Restez tranquille, mettez-vous à l'ombre, ce n'est pas une journée pour vous faire remarquer en imposant vos volontés. Et contrôlez vos mouvements de colère. Vous ne pouvez pas vous laisser aller à votre nature de Feu, vous risqueriez de créer une mauvaise ambiance et si vous partez en vacances ce week-end, ce serait dommage de les commencer en étant fâché avec l'un ou avec l'autre. Adopter un profil bas aujourd'hui et demain, ce n'est pas si terrible ?

Capricorne

Vous ne terminez pas trop mal la semaine, Saturne se tait et donne la priorité à Mars, planète d'action. A vous de décider et d'être à la manœuvre, 1er décan. Exprimez vos volontés, ne laissez personne prendre les commandes c'est à vous qu'elles reviennent, imposez-vous. 2ème décan, vous saluerez de bon aspect de Vénus qui se met en place, et aujourd'hui ce sont ceux du 1er janvier qui se sentiront aimants ou aimés. Mais l'argent ou d'autres plaisirs peuvent aussi être au menu.

Verseau

La colère n'est pas bonne conseillère, natif de janvier et dans un souci d'apaisement vous la contrôlerez. Mais malgré vous, vous la ruminerez, tout se passera à l'intérieur et ce n'est pas bon pour votre santé ! Sans pour autant agresser les autres, essayez de dire ce que vous avez sur le cœur et qui vous contrarie depuis pas mal de temps. A moins que vous ne soyez investi à fond dans un nouveau boulot et que vous y mettiez toute votre énergie.

Poissons

Un week-end qui sera très agréable, la Lune en Scorpion est voyageuse et soit vous partirez en vacances, soit vous laisserez toute liberté à votre imaginaire. Dans votre canapé, sur la plage ou dans les prés, votre nature contemplative s'épanouira et vous profiterez à fond du moment présent. Cela dit, il se peut aussi que vous soyez invité à une soirée aujourd'hui ou demain et que cela vous donne l'occasion de vous changer les idées, de croiser de nouvelles têtes.