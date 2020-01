L'horoscope du 20 janvier 2020

publié le 20/01/2020 à 05:29

Bélier

Vous êtes totalement compatible avec le Verseau et avec d'autres planètes, comme Mercure ou Mars. C'est donc une semaine que vous pourrez qualifier de réussie. Surtout qu'aujourd'hui la Lune rencontre Mars et que vous serez plus volontaire et déterminé que d'habitude ; vous ferez tout pour qu'on remarque votre potentiel, rien ne vous arrêtera. Seules vos amours sont un peu moins excitantes, Vénus en Poissons est très secrète et vous (ou l'autre) dissimulez vos sentiments.

Taureau

Le Soleil au Verseau est fâché avec Uranus, dans votre 1er décan. C'est le retour des tensions et autres pressions que vous connaissez bien, mais pas pour longtemps. En effet, si ces jours-ci sont anxiogènes pour ceux du début du signe, ils vont bientôt (en avril) être définitivement débarrassés d'Uranus. Vous aurez alors toute latitude pour rejeter ce qui a été négatif et garder ce que cette conjoncture a pu vous apporter de bon.

Gémeaux

Une belle conjoncture pour ceux du mois de mai. Vous avez l'impression de progresser, de vous développer et d'être totalement accepté dans votre milieu. Ce n'était pas gagné au départ, non pas que ce milieu soit hostile mais vous n'étiez pas sûr d'être à la hauteur - sans l'avoir jamais montré à quiconque... A présent, vous êtes totalement rassuré et vous en aurez encore des preuves entre avril et août grâce aux influx permanents de Vénus.

Cancer

Le Soleil Verseau éclaire un secteur financier de votre zodiaque, Mercure s'y trouve aussi, il se pourrait qu'il y ait un retournement de situation dans ce domaine. Soit parce que vous parviendrez à convaincre quelqu'un de vous financer ou de vous prêter une somme, soit parce que vous obtiendrez un dédommagement que vous ne pensiez pas avoir. Toutefois, une petite fâcherie avec un proche n'est pas exclue.

Lion

La conjoncture est face à vous et met l'accent sur les associations et le couple. Né en juillet, l'ambiance est de nouveau instable, vous n'avez pas vos repères habituels. Cela dit, ça fait déjà deux ans que ça dure, que vous vous êtes pris des murs, mais la bonne nouvelle si vous êtes né avant le 29 juillet, c'est qu'Uranus (la responsable) s'en va et qu'elle disparaîtra de votre ciel en avril, plutôt dans la 2ème quinzaine, la première étant remuante (né autour du 28).

Vierge

Le Verseau représente votre travail et le soin que vous lui apportez. J'ai bien peur que vous soyez encore plus perfectionniste et exigeant que d'habitude. Autant avec vous-même qu'avec les autres d'ailleurs... En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le problème c'est que le moteur qui vous pousse est l'anxiété, la crainte de mal faire et d'être critiqué. Or ce n'est pas le bon moteur, sauf si c'est à petites doses. Le bon moteur, c'est l'envie d'être le meilleur ! (1er décan jusqu'au 30).

Balance

La période Verseau est une des plus agréables de l'année, le Soleil éclaire le secteur des loisirs, des plaisirs, de tout ce qui est créatif et récréatif. Il est fait pour vous ! Vous serez comme un poisson dans l'eau et pourrez même, pour ceux qui sont artistes, exposer vos oeuvres ou vous exposer vous-même. En outre, vous aurez de l'inspiration, des idées brillantes pour distraire, amuser et détourner les autres des problèmes qu'ils rencontrent.

Scorpion

La dissonance Soleil/Uranus est activée par l'entrée du Soleil en Verseau ; vous voilà de nouveau face à quelqu'un sur qui vous n'avez aucun pouvoir, aucun contrôle. Bien sûr, cette dissonance peut se manifester autrement, je n'ai pas votre thème, mais elle a pour but de vous inciter à être plus détaché, moins accro à l'autre et c'est une bonne chose. Peut-être pas pour le moment, mais vous le constaterez à l'avenir, dans vos relations amoureuses.

Sagittaire

Le Soleil en Verseau éclaire vos relations avec vos proches mais aussi avec vos confrères ou clients. Vous n'aurez aucun mal à imposer vos concepts et méthodes. D'ailleurs il faudra vous méfier, la semaine prochaine, si vous êtes du 2ème décan, vous pourriez trop en faire, vouloir être trop convaincant, mais ce sera peut-être nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Jusqu'au 30, c'est le 1er décan qui est le plus malin et le plus habile.

Capricorne

Vous êtes étroitement lié au Verseau qui représente vos besoins personnels ainsi que vos acquisitions. Si vous avez un important achat à faire, c'est le bon moment. Vous serez plus rapide à vous décider ces jours-ci et votre choix se portera sur quelque chose d'un peu... original. En fait, vous n'aurez pas envie de faire comme les autres, ni d'avoir la même chose que les autres... 2ème décan, Vénus vous enverra de doux et tendres aspects à partir de mercredi.

Verseau

Bon anniversaire à tous. 2019 n'a pas été votre année, mais 2020 s'annonce meilleur, certains vont rencontrer l'amour au printemps, d'autres auront un succès enviable. Ce sera dû à la boucle de Vénus qui s'étalera d'avril à août, une très bonne période. Né les premiers jours de cette semaine vous allez pouvoir vous débarrasser d'Uranus d'ici le mois d'avril, justement, et vous serez récompensé d'avoir supporté stoïquement toutes les tuiles de l'année dernière - et même de celle d'avant.

Poissons

Autant vous aimez mourir d'amour enchaîné, autant le Verseau meurt s'il est enchaîné. Alors surtout ne mettez pas des boulets aux pieds de l'autre, 1er décan. Vous aurez le sentiment, vrai ou faux, qu'il ou elle vous échappe et prend des libertés qui vous laissent penser qu'il y a moins d'amour. Mais peut-être êtes-vous trop " accro " et qu'il ou elle a besoin que vous soyez moins sur son dos. En tout cas posez-vous la question.