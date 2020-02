L'horoscope du 20 février 2020

publié le 20/02/2020 à 05:30

Bélier

Le 3ème décan qui reçoit les influx de la Lune et Saturne, essayez de ne pas envisager votre situation sous son angle le plus pessimiste, même si tout est un peu lourd. Vous avez vraisemblablement trop de responsabilités sur le dos, que vous les ayez choisies ou non ne change rien, elles sont là. Accordez-vous des moments de vide intérieur, de pause où vous ne laisserez passer aucune pensée. Mais il est vrai que ça ne sera pas facile avec Saturne de n'avoir rien en tête !

Taureau

Vous qui avez le plus solide appétit du zodiaque, dans tous les domaines, vous devrez vous réfréner un peu aujourd'hui, privilégier les plaisirs des autres et non les vôtres. Ça ne sera que pour quelques heures, mais vous n'aimez pas vous priver de quoi que ce soit et vous ne le ferez pas de bon coeur. Toutefois, si vous avez le sentiment de vous rendre utile, d'aider quelqu'un, vous y trouverez finalement votre compte et vous sentirez en phase.

Gémeaux

La Lune rencontre non seulement Saturne mais également Pluton, aussi 3ème décan la crise financière que certains traversent sera une grosse préoccupation aujourd'hui. La crise peut toucher un autre domaine, sans votre thème je ne peux pas savoir précisément, mais votre Soleil en tout cas reçoit des influx qui vous tourmentent forcément parce que vous devez absolument changer quelque chose - et probablement dans votre gestion de l'argent.

Cancer

3ème décan, et les autres peuvent en avoir des échos, on vous oblige à accepter quelque chose dont vous ne voulez pas et vous n'avez pas le pouvoir de retourner la situation. Vous ne pouvez que plier face à quelqu'un, ou à une entreprise, qui ne fait pas de sentiment. Votre seule échappatoire c'est de vous dire que, dans certains cas, vous avez la loi pour vous et que vous pourriez obtenir une bonne somme en dédommagement, par exemple.

Lion

Ce sera juste un petit coup de fatigue, un peu de découragement, notamment si vous êtes du 3ème décan et que votre travail, ou le manque de travail est votre problème. N'oubliez pas que Saturne et Pluton occupent votre secteur du boulot et que vous êtes un peu pris au piège d'une activité qui vous ennuie profondément ; à moins qu'on ne vous ait mis au placard. Mais vous pouvez aussi avoir un petit souci de santé, rien de grave.

Vierge

Même si la conjoncture est exigeante, elle va dans le bon sens pour votre 3ème décan. Vous êtes en train de vous tailler une réputation de sérieux et de bon stratège. Mais c'est probablement le fruit de longues années de travail et d'un coup de pouce de Jupiter, qui commence à envoyer de bons influx justement à votre 3ème décan. Il se pourrait que le travail qui est le vôtre vous rapporte aussi beaucoup sur le plan financier dans les mois qui viennent.

Balance

La conjoncture vous donne la possibilité d'être plus lucide sur vous-même et de découvrir que vous avez des ressources que vous n'avez jamais utilisées, 3ème décan. Il est possible que cela se fasse parce que vous affrontez une situation difficile, qui répète une situation du passé, mais le but est justement de vous faire comprendre quelque chose sur vous et de vous inciter à " sortir " des émotions que vous aviez enfouies parce qu'elles vous dérangeaient.

Scorpion

Contrairement à ce que vous pourriez penser, Lune, Saturne et Pluton sont positives pour vous et, dans certains cas, vous aident à accéder à une forme de connaissance. Vous pourriez en effet étudier quelque chose qui vous passionne et a pris beaucoup de place dans votre vie (3ème décan surtout), et le transit de Saturne, qui va s'agrémenter de celui de Jupiter, vous invite à approfondir ce nouveau centre d'intérêt. Enfin, il n'est pas si nouveau que ça...

Sagittaire

Les planètes se focalisent sur vos besoins, physiques ou financiers. Ils vous préoccupent depuis un certain temps déjà parce que vous ne pouvez pas les combler pour l'instant. Peut-être que vous n'en avez pas les moyens, ou que vous estimez que vous n'avez pas à payer ce qu'on vous demande, par exemple (si vous devez une grosse somme). Cela concerne surtout ceux du 3ème décan et il s'agit d'ailleurs d'une affaire qui peut remonter à loin, mais le 1er décan doit aussi payer une (petite) somme rapidement.

Capricorne

Lune, Saturne et Pluton se rencontrent dans votre 3ème décan et c'est probablement une affaire de famille, la vôtre ou votre famille du boulot, qui vous crée du tourment. A moins que vous n'ayez pas de travail en ce moment, une situation difficile pour le très bosseur Capricorne. Mais avec Saturne dans votre signe, certains prennent leur retraite, ce qui n'est pas bien vécu car vous avez besoin de travailler, ce n'est même pas une question d'argent.

Verseau

Vous vous faites du souci, mais apparemment pas pour vous directement. C'est l'état du monde, ou de notre pays, qui vous préoccupe vraiment, plus qu'il ne devrait. Vous y projetez probablement quelque chose de personnel, de votre propre histoire, mais ce n'est pas facile à contrôler et vous n'en avez peut-être pas envie. Cela dit, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui, souvent, n'ont aucune preuve concrète ou scientifique de ce qu'ils avancent.

Lune et Saturne ne forment pas une très joyeuse équipe aujourd'hui, mais en ce qui concerne votre signe elles indiquent que vous pourriez retrouver un ou une ami/e. Vous ne vous êtes peut-être pas rencontrés depuis longtemps et vous serez content d'évoquer certains souvenirs. Autre interprétation : certains seront obligés de canaliser leurs émotions et surtout leur tendance à imaginer que l'avenir ne peut être que noir. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit ou tout ce que vous lisez.