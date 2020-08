L'horoscope du 20 août 2020

publié le 20/08/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous avez du travail, vous serez précis et méticuleux pour ne pas dire perfectionniste mais vous serez aussi nerveux et inquiet à l'idée de mal faire, et qu'on n'apprécie pas votre travail à sa juste valeur. Mais comme Mercure est rapide (1er décan jusqu'au 25), il s'agira de quelque chose de très passager.

Taureau

Ce n'est peut-être pas dans vos habitudes mais vous aurez envie de flirter, de vous amuser, de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Ne vous réfrénez surtout pas ! Pourquoi ne pas profiter des bons moments que la vie offre, ces cadeaux qu'on laisse parfois passer par sens du devoir ou parce qu'on pense ne pas y avoir droit.

Gémeaux

Les affaires familiales ou en rapport avec l'immobilier sont au premier plan avec Mercure en Vierge. Certains pourraient être à la recherche d'un logement. Mais cela restera probablement une idée qui vous est venue comme ça et que vous oublierez d'ici quelques jours. Toutefois, consultez aussi votre ascendant...

Cancer

Vous serez très concerné par l'actualité, et surtout par l'actualité familiale ; vos proches se confieront volontiers à vous et seront friands de vos conseils. Mais veillez à ne pas vous montrer indiscret et à ne pas raconter aux uns les histoires des autres, cela vous retomberait automatiquement dessus (1er décan).

Lion

Vous aurez l'esprit pratique et pragmatique pendant un jour ou deux, Mercure étant rapide. Donc s'il faut trouver une solution à un casse-tête, vous trouverez ! 1er décan jusqu'au 25. Par ailleurs, vous pouvez avoir à discuter d'argent parce que vous aurez un achat ou un investissement à faire. Vous resterez prudent.

Vierge

1er décan jusqu'au 25, Mercure booste votre sens critique, rien n'échappera à votre oeil acéré, surtout pas les détails qui tuent. Cela agacera beaucoup vos proches. Ce sens critique sera malgré tout un de vos principaux atouts dans les prochains jours. Dans certains cas, il faudra surmonter votre timidité pour ouvrir le dialogue.

Balance

Faites confiance à votre intuition pendant quelques jours et dites ce que vous pensez, ce que vous captez au lieu de le garder pour vous par crainte de déplaire. Cela pourrait au contraire intéresser l'un de vos proches car il ou elle se sentira compris ; il ou elle a peut-être besoin des conseils que vous pourriez lui donner.

Scorpion

C'est le bon moment pour faire des projets ou avoir des idées qui détonent. Mais quel intérêt si vous ne les partagez pas ? N'en faites surtout pas mystère, comme cela vous arrive souvent. Sauf si vous pensez qu'on pourrait se servir de vos idées, vous les voler en quelque sorte. Mais cela n'arrivera pas ces jours-ci.

Sagittaire

Vous miserez sur votre formidable sens du contact pour atteindre l'un de vos objectifs, qui sera probablement de vous connecter à quelqu'un d'important. En outre, vous chercherez à vous rendre indispensable, ou à faire croire que vous l'êtes, et ça marchera ! Mais n'essayez pas de vouloir tout contrôler.

Capricorne

Le temps d'un échange, vous constaterez que vous êtes plus à l'aise que d'habitude, natif de décembre. Profitez-en si vous avez une demande ou une démarche à faire. Mercure vous facilitera la vie jusqu'au 25 (1er décan donc), et le plus souvent pour des détails du quotidien qui n'ont aucune espèce d'importance !

Verseau

Votre habileté sera un peu diabolique, votre ingéniosité étant décuplée par la conjoncture. Cela vous donnera, d'une certaine façon, un pouvoir sur les autres. Une combine financière pourrait également être au programme, d'ici le 25 pour ceux de janvier. Côté coeur ou sexe, deux personnes pourraient vous intéresser.

Poissons

Veillez à ne pas trop vous mêler des affaires d'autrui, même si vous pensez que c'est pour leur bien. Votre tendance à l'indiscrétion peut créer une embrouille. Et comme vous n'aimez pas les confrontations, la solution que vous trouverez pour vous sortir de cette embrouille sera la fuite. Serez-vous fier de vous ?