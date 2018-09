L'horoscope du 2 septembre 2018

publié le 02/09/2018 à 07:47

Bélier

Évitez d'être un moulin à paroles, même si cela atténue votre nervosité, voire votre stress. En réalité, c'est vous qui risquez de stresser ceux qui vous entourent. Vous parlerez trop vite et sous couvert d'humour, vous direz parfois des choses qui peuvent égratigner. Ce n'est pas du tout la volonté de faire mal, en fait vous n'êtes pas conscient de la limite que constitue la sensibilité de l'autre ou sa capacité à encaisser des plaisanteries parfois un peu lourdes.

Taureau

Il faudra canaliser votre gourmandise mais vous pourrez demander à votre chéri d'être aux petits soins pour vous et même plus s'il ou elle est au diapason. Le Taureau a la réputation d'être un grand sensuel, qui aime tous les plaisirs de la vie, un épicurien qui ne se refuse rien. Et qui, logiquement, supporte mal la frustration. L'enfant que vous avez été est donc encore très présent en vous et on peut même se demander si ce n'est pas lui qui gère votre vie.

Gémeaux

La Lune étant dans votre 1er décan, vous serez un peu capricieux sur les bords et parfois infantile dans votre besoin de voir tout le monde se plier à vos désirs. Mais c'est peut-être une réaction à quelque chose qui a provoqué en vous des émotions dérangeantes. Rien de très important et surtout ce sera passager, juste quelques heures. De plus, vous saurez très bien vous faire pardonner votre caractère imprévisible et vos sautes d'humeur parfois retentissantes.

Cancer

Comme d'autres signes, vous ne pourrez pas profiter de ce dimanche pour vous reposer, il y aura une foule de détails à régler et pas de temps pour traîner ! Mais en même temps, si vous êtes du mois de juin, ça vous fera du bien d'être occupé, plus vous serez dans l'action, moins les effets frustrants de Saturne se feront sentir. C'est-à-dire que vous serez moins fixé sur le choix que vous avez à faire ou la décision que vous avez à prendre.

Lion

Un agréable dimanche qui vous verra faire des projets avec votre cher et tendre, et pour certains natifs être entourés de personnes avec qui vous pourrez en parler. Le projet est très important en ce moment pour les natifs du 1er décan : vous avez été bousculé, certains ont pu carrément être " jetés " de leur boulot et vous vous préoccupez donc beaucoup de votre avenir. Et si vous montiez votre propre affaire ? Si vous avez un peu d'argent devant vous, réfléchissez-y !

Vierge

Vous prendrez tout à coeur, le moindre détail, et ça vous fatiguera nerveusement. Tout n'a pas la même importance et tout n'est pas aussi urgent que vous le pensez. Cela dit, ce que vous avez à faire est toujours impérieux pour vous et c'est une des causes de votre nervosité intérieure, de l'inquiétude qui vous étreint quand vous pensez que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas avoir assez de temps. N'essayez pas de faire plusieurs choses à la fois, il faut au contraire vous concentrer sur une tâche après l'autre.

Balance

Un bon dimanche pour les signes d'Air comme le vôtre, le 1er décan pensera à peine à ses soucis, ils lui sembleront lointains, même s'ils ont de l'importance et vous cassent les pieds la plupart du temps depuis le début de l'année. Mais vous êtes sur la bonne voie, Saturne reprend une marche directe la semaine prochaine et sa dissonance va progressivement se faire moins sentir, pour disparaître d'ici la fin de l'année (selon votre date de naissance).

Scorpion

Celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles, dit un proverbe africain. Et s'il y a une chose que vous savez faire, c'est ramer à contre-courant. C'est même ce que les natifs du 1e décan sont en train de faire, avec plus ou moins de succès, en fonction de votre thème natal. Vous avez pour vous une belle persévérance et la volonté d'aller au fond des choses ; mais il va falloir aujourd'hui lutter contre une envie de tout expliquer, ce qui peut se révéler fatigant.

Sagittaire

Une journée sans problème apparent, vous serez invité ou recevrez des amis chez vous et vous vous sentirez en phase avec tous ceux qui vous entoureront. Vous serez le boute-en-train, celui ou celle qui fera rire et saura détendre l'atmosphère. Si vous êtes en couple, il vous est conseillé d'être davantage à l'écoute de l'autre et de lui donner l'impression que vous êtes présent pour lui, elle, une impression qu'il/elle n'a peut-être pas tous les jours.

Capricorne

Vous serez un peu débordé par le boulot, même aujourd'hui dimanche, vous aurez besoin de faire une sorte de ménage dans vos placards ou ceux des enfants. A moins que vous n'ayez rapporté du travail à la maison ou que, rentrant de vacances, vous ayez eu un message vous demandant de traiter un problème dès que possible. Et comme vous êtes consciencieux de nature, et très travailleur également, vous ne remettrez pas cela à demain vous vous sentiriez trop coupable de (soi-disant) paresse.

Verseau

Vous vous sentirez bien dans votre peau et plus séduisant que jamais. Vous aurez probablement envie de plaire à quelqu'un, avec qui vous serez très flatteur Même si vous êtes du 1er décan, né entre le 21 et le 24 janvier et qu'Uranus vous oblige à accepter des nouveautés, des imprévus que vous n'aviez pas calculés. Les sorties, les loisirs seront également au premier plan, c'est une bonne journée pour vous détendre en allant au cinéma ou en faisant quelque chose avec les enfants.

Poissons

C'est le retour des vacances ? En tout cas les astres disent que vous serez content de retrouver votre maison et de chouchouter ceux qui y vivent avec vous. C'est avec vos proches que vous vous sentirez le mieux, quant à votre maison vous la chouchouterez aussi avec plaisir parce qu'elle est très importante à vos yeux. C'est l'endroit au monde que vous appréciez le plus, même si vous êtes de ceux que Jupiter domine et que vous êtes de grands voyageurs.