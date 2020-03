L'horoscope du 2 mars 2020

publié le 02/03/2020 à 05:50

Bélier

Il faudrait remettre en cause certaines de vos croyances, ne pas faire preuve de crédulité et vous défendre de toute influence, c'est ce que vous dit la conjoncture. Le Soleil va rejoindre Neptune cette semaine et vous serez tenté d'être, encore une fois, séduit par une personnalité très charismatique dont vous écoutez les discours avec passion et partagez les idées. Il faudrait avoir l'esprit plus critique (né autour des 8, 9, 10 avril surtout).

Taureau

La conjoncture valorise vos espoirs et vous donne envie de réussir et d'en remontrer aux autres. Des facilités pour le 2e décan, mais ce sera plus stressant pour ceux d'avril. En fin de semaine Vénus entre dans votre 1er décan et rencontre Uranus. Certes, dans le meilleur des cas, ça peut être le coup de foudre ! Mais un coup de foudre qui risque d'être un problème dans très peu de temps ; peut-être que votre amour sera contrarié par votre famille ou que la personne ne sera pas libre.

Gémeaux

Vous n'êtes pas toujours discipliné et organisé, mais ce sont des qualités que vous allez développer au fil du temps, 1er décan. Votre persévérance sera une garantie de succès, mais dans un contexte général qui peut se révéler difficile, que ce soit dans votre profession en général, ou dans le pays. C'est grâce à Saturne que vous allez acquérir ces qualités, on ne vous reconnaîtra pas tant vous ferez preuve d'une force tranquille, même si vous êtes un peu stressé par vos responsabilités.

Cancer

Né après le 12 juillet, Jupiter a entamé une opposition avec vous qui peut autant correspondre à un engagement, à un mariage qu'à une volonté de vous séparer et même à une procédure de divorce. Vous le savez peut-être si vous suivez votre horoscope, Jupiter est une planète à double face et autant elle peut être associée à de grands bonheurs, autant elle peut aussi être associée à des tracasseries juridiques ou administratives.

Lion

Une semaine sous le signe des remous, mais uniquement pour ceux de juillet. Un problème stressant que vous connaissez bien sera réactualisé dans la semaine. Il peut y avoir un nouveau changement, et vous en avez soupé des changements ! Souhaitons que celui-ci, le dernier pour ceux qui sont nés autour des 25, 26 juillet se révèle finalement être positif car c'est la douce Vénus qui va rencontrer Uranus le week-end prochain et si elle est positive dans votre thème..

Vierge

2e décan, votre semaine sera top, le rythme sera soutenu, mais né après le 8 septembre, l'une de vos alliances sera de nouveau une source de questionnement. Il en a été ainsi pratiquement toute l'année 2019 et cela revient tout simplement parce que le problème n'a pas été réglé, que vous n'avez pas suffisamment pris conscience du fait que vous êtes peut-être manipulé et que l'autre ne vous pas que du bien, contrairement à ce qu'il/elle prétend.

Balance

Votre perfectionnisme sera accentué 2e décan, d'autant plus que Mars étant en relation avec vous, vous croulerez sous le travail et sous diverses responsabilités. Difficile de savoir si on vous les imposera ou si c'est vous qui vous créerez un tel agenda ! En tout cas, vous serez obligé de puiser dans vos ressources et vous serez souvent énervé. Essayez de vous accorder des pauses, seul/e, de manière à pouvoir vous détendre.

Scorpion

3e décan, donc né après le 12 novembre, Jupiter est en harmonie avec vous pour plusieurs semaines. Profitez-en, il faut avoir l'oreille qui traîne et être opportuniste. Saisissez les occasions qui se présenteront, n'ayez pas de scrupule, c'est souvent le plus rapide qui gagne ! 1er décan, ça ne sera peut-être pas du gâteau avec l'entrée de Vénus en Taureau (jeudi), elle sera conjointe à Uranus et un problème relationnel reviendra au premier plan.

Sagittaire

3e décan, si vous avez besoin d'argent pour monter un projet, vous avez jusqu'au 15 mai pour demander un emprunt, en prenant soin de bien préparer votre dossier. Il arrive que vous pensiez obtenir ce que vous voulez sur votre bonne mine, mais en ce moment, si vous voulez emprunter, la conjoncture vous dit de voler ses compétences au Capricorne, c'est-à-dire de bien préparer les choses et d'avoir l'air d'être très sérieux et organisé.

Capricorne

Jupiter a abordé votre 3e décan, où elle restera longtemps et où elle va rencontrer Pluton. Vos ambitions, votre soif de pouvoir pourraient être très amplifiées, mais après tout pourquoi pas. Jupiter nous dit toujours de profiter des occasions que la vie nous offre, et si vous avez celle de prendre le pouvoir, il ne faut pas hésiter. Le pouvoir n'est jamais quelque chose qu'on vous donne, c'est à vous de le prendre ou de faire savoir que vous allez le prendre (après avoir œuvré en secret, souvent).

Verseau

Saturne s'apprête à entrer dans votre 1er décan, après une absence de 29 ans. C'est un événement important et qui peut vous donner de la force pour progresser. De la volonté et de la persévérance pour effectuer les changements que vous avez à accepter ou, le plus souvent, pour tourner une page et en ouvrir une autre. Mais sa dissonance avec Uranus vous dit que si vous êtes né entre le 24 et le 28 janvier, vous êtes dans un conflit interne.

Poissons

La configuration est bonne pour ceux qui fêtent leur anniversaire avant vendredi. Le Soleil et Mars sont en harmonie, vous serez dynamique et entreprenant toute l'année. Vous mettrez des projets en route, entretiendrez des espoirs, bref vous serez moins contemplatif que d'habitude et vous aurez vraiment la sensation de progresser, de sortir d'une période qui n'a pas dû être facile à cause de la présence déstabilisante de Neptune.