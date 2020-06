L'horoscope du 2 juin 2020

publié le 02/06/2020 à 05:30

Bélier

Le 3ème décan n'est pas à la fête aujourd'hui, vous serez d'humeur à ressasser ce qui ne va pas au lieu de chercher des solutions. Mais le contexte ne vous aide pas, c'est vrai. Il se peut que la vie ait mis des obstacles sur votre route et que vous butiez dessus au lieu de les contourner. Cela dit, certains obstacles paraissent incontournables... mais au bout d'un certain temps vous vous rendrez compte qu'ils n'étaient pas aussi importants que vous le pensiez sur le moment.

Taureau

Certains natifs du 1er décan, surtout du début du signe, pourraient se sentir un peu découragés par l'attitude de leur conjoint ou d'un parent au caractère difficile. Cela devrait quand même être moins sensible qu'en mars et avril, car la conjoncture est menée par Saturne, or celle-ci rétrograde. Moins aigu donc, le problème demeure quand même et crée un arrière-plan qui vous met souvent d'humeur morose.

Gémeaux

Mercure, votre planète maîtresse entame un bon aspect avec Uranus, voilà qui va vous permettre de trouver une solution inédite à un problème qui vous tracasse beaucoup. Il n'y en a peut-être pas qu'un, mais en tout cas les idées viendront facilement et vous pourrez éventuellement trouver une porte de sortie s'il s'agit d'une question matérielle. Cette conjoncture accentue votre intelligence pratique.

Cancer

Les natifs de juin auront un petit air coquin aujourd'hui et sauront se mettre en valeur. Apparemment, vous avez envie de plaire, et avant tout de vous plaire à vous-même. Peut-être avez-vous prévu une petite soirée spéciale, 1er décan ? A l'heure où j'écris (le 24 mars), le confinement devrait être terminé et vous pourrez peut-être séduire quelqu'un ce soir, ou re-séduire votre chéri/e en créant une ambiance un peu spéciale.

Lion

Ça ne va pas le faire pour ceux de juillet, vous serez d'humeur morose et pessimiste, cela ne vous ressemble pas. Quelque chose ne se déroule pas comme vous le voulez, mais gardez espoir ; ce n'est pas une situation durable et d'ailleurs celle qui en est responsable, Saturne, est rétrograde depuis 3 semaines, vous devriez donc avoir pris des distances avec le problème en question et pouvez à présent y réfléchir tranquillement.

Vierge

Si le 2ème décan est très énervé, l'ambiance est différente pour le 1er décan ; il reçoit un aspect qui le sort des sentiers battus : vous ne penserez pas comme les autres, vous aurez l'esprit de contradiction mais ce sera positif car vous secouerez un peu les esprits autour de vous, endormis parfois dans un prêt-à-penser qui n'est pas votre tasse de thé en ce moment, surtout si vous êtes né début septembre. Vous voulez du nouveau !

Balance

Normalement, ça devrait être une très agréable semaine dans le domaine affectif et même dans le domaine professionnel où vos activités semblent vous rapporter davantage. C'est surtout le 2ème décan qui est concerné, à la fois par un bon aspect de Vénus et un aspect de Mars dans votre secteur du travail : vous élargissez votre champ d'action, même si cela vous demande des heures de boulot en plus. Vous pensez que seul le résultat compte.

Scorpion

Ce n'est pas facile pour le 1er décan, même si Saturne est rétrograde il y a des moments où vous êtes pris d'une très forte nostalgie. Quelqu'un ou quelque chose vous manque... Ou alors vous avez peur qu'une situation du passé ne se répète et que vous vous retrouviez sans moyens de vous défendre face à un événement que vous ne pouvez pas éviter, ou que vous n'avez pas pu éviter.

Sagittaire

Seriez-vous en bisbille avec un membre de votre famille, ou furieux contre vous-même et une décision que vous avez prise un peu à la légère ? Tout se calmera après samedi. Je fais référence aux dissonances de Vénus et de Mars qui ont lieu en même temps pour ceux du 2ème décan essentiellement. Essayez de dominer votre tempérament coléreux sans pour autant tout garder à l'intérieur (mais ce n'est pas trop dans votre nature).

Capricorne

2ème décan, né entre le 4 et le 10 janvier, si vous avez un message à faire passer, des idées à exprimer, soyez clair, ne suggérez pas, dites les choses comme vous les pensez. Et tant pis si vos interlocuteurs les interprètent de travers ou les prennent mal ; plus vous serez clair dans vos propos et moins on pourra vous dire après : " mais je pensais que tu voulais dire ci ou ça... je n'ai pas bien compris " etc. Parlez franchement donc.

Verseau

Né les derniers jours de janvier, il faut vous décider et c'est important car cela concerne vos activités ; certains se demandent s'ils doivent monter leur petite entreprise. Devenir indépendants et sortir ainsi d'une dépendance qui semble les freiner dans leur développement. Il peut s'agir aussi de vous détacher de quelqu'un qui semble ne pas vous aider à progresser, bien au contraire, cette personne cherche à vous garder sous son aile.

Poissons

Une bonne nouvelle pour les natifs de fin février, il semble que vous allez faire un pas en avant vers plus de liberté ou vers ce que vous découvrez sur vous-même. Uranus crée de belles ouvertures, à vous de les agrandir encore plus en ne les ignorant pas. Ce sont ceux qui sont nés les 28, 29 ou 1er mars qui sont les plus concernés par ces ouvertures. Il se peut aussi que vous soyez en train de changer d'entourage, que vous fassiez une sélection.