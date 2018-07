L'horoscope du 2 juillet 2018

publié le 02/07/2018 à 06:32

Bélier

Le 3e décan aura les honneurs de Vénus toute cette semaine ! Vous serez charmeur, séducteur, et vos plaisirs feront la loi. En vacances ou non, tout baignera. Vous pourriez même être une sorte de bourreau des coeurs car vous séduirez et une fois que ce sera fait, vous vous désintéresserez de la personne... Car ce qui vous plaira c'est de conquérir et surtout de lire dans les yeux de l'autre qu'il ou elle vous admire et que vous avez su susciter son désir.

Taureau

Une semaine encore mouvementée pour le 1er décan, surtout à cause de Mercure et Mars. Il faudra entendre des propos désagréables ou les tenir vous-même. L'orage passera à partir de dimanche et il est très possible que ces remous restent intérieurs, que vous vous disiez des choses à vous-même mais que vous n'osiez pas ou ne puissiez pas les dire à la personne à qui vous voudriez vous adresser. 2e décan, il se pourrait que vous soyez en train de gagner du terrain...

Gémeaux

Une bonne semaine se profile, certains pourront améliorer leurs conditions de vie grâce à un gain plus important que prévu. Et le 3e décan plaira à tout le monde. Un bon aspect de Vénus en Lion vous est offert toute la semaine et si vous voulez séduire, c'est le bon moment pour vous lancer. 1er décan, Mercure et Mars sont en phase avec vous, votre humour sera mordant, vous n'épargnerez personne mais vous ferez beaucoup rire autour de vous.

Cancer

Comme je vous le disais hier, le 2e décan va faire parler de lui. Ça commence par une épanouissante harmonie avec Jupiter, laquelle dure toute la semaine. Les natifs des 5 et 6 juillet sont plus précisément concernés, mais tout le décan en aura plus ou moins des échos, en particulier entre aujourd'hui et demain. C'est une configuration qui appelle la chance et qui vous rend opportuniste - mais dans le bon sens. Vous saurez sautez sur l'occasion s'il s'en présente une.

Lion

La vie sera douce cette semaine pour ceux du 3e décan. Né après le 12 août, vous vous sentirez au top, bien dans votre peau et doté d'un fort pouvoir de séduction. Si vous êtes amoureux, vous le montrerez et ne manquerez pas de faire des petits cadeaux à l'objet de votre flamme. Et si vous êtes célibataire en attente d'une rencontre, il se pourrait bien que l'occasion se présente ; mais Vénus étant rapide, cela peut ne pas se concrétiser et rester un fantasme dans votre tête.

Vierge

Vous serez sensible à l'harmonie Soleil/Jupiter si vous êtes du 2e décan. Né après le 3 septembre, vous aurez la baraka surtout dans votre vie professionnelle. Même si vous êtes en vacances, vous ne serez pas totalement déconnecté du boulot et vous saurez que ça se passe bien ; surtout si vous avez votre propre entreprise ou si vous avez d'importantes responsabilités dans votre boîte. Côté coeur, soyez patient, Vénus débarquera dans votre signe en début de semaine prochaine.

Balance

Il y aura une opposition entre Mercure et Mars qui sera ressentie à partir de demain par le 1er décan. Si on vous cherche querelle, vous aurez vraiment du répondant. Vous ne vous laisserez pas faire et calmerez les esprits en deux temps, trois mouvements. Autrement, pour le 2e décan, il y a une harmonie Soleil/Jupiter qui pourrait vous valoir une prochaine promotion, ou en tout cas quelque chose qui met vos réussites passées et à venir en lumière.

Scorpion

Vous serez sensible à l'opposition de Mercure et de Mars, 1er décan, et vous ne ferez pas de sentiments dans vos échanges. Vous serez un peu brut de décoffrage. Méfiez-vous aussi d'une légère tendance à la parano, à attribuer aux autres des propos déformés ou qu'ils n'ont pas tenus. En particulier né début novembre. En revanche, ce sera du gâteau pour le 2e décan avec l'harmonie Soleil/Jupiter. Vous attirerez fortement l'attention sur vous et on vous montrera du respect.

Sagittaire

Une semaine agréable, à la fois pour le 1er et le 3e décan. Tout s'ordonne là-haut pour que tout se passe bien en bas ! Mais 2e décan, vos affaires vous tracasseront. Vos affaires d'argent, bien sûr... Même si le Soleil (qui occupe un des secteurs financiers de votre thème) est en harmonie avec Jupiter, cette dernière n'occupe pas une position très favorable. Il se peut que vous attendiez une rentrée d'argent suite à une vente et qu'il y ait une embrouille autour.

Capricorne

Face à vous, le Soleil s'harmonise avec Jupiter et si vous êtes du 2e décan, vous aurez un très bon facteur chance et pourrez atteindre l'un de vos objectifs. Vous pourriez, par exemple, voir l'un de vos projets se concrétiser grâce à l'intervention d'un tiers... Mais il peut y avoir aussi une intéressante rencontre, comme vous en avez déjà fait cette année, avec quelqu'un qui détient un savoir technique ou autre, et que cette personne soit d'une aide précieuse pour votre évolution personnelle.

Verseau

Mercure et Mars étant opposées cette semaine, vous devrez affronter une discussion un peu difficile, et votre ton agressif n'arrangera pas les choses (1er décan). Vous serez un peu trop revendicatif, surtout né autour des 28, 29 janvier mais peut-être que cela vous paraîtra nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Cela dit, Mars étant rétrograde, il se peut aussi que vous attendiez la réponse à une question que vous avez posée, une demande que vous avez formulée...

Poissons

Je vous l'ai dit hier, les grands favoris de la semaine sont ceux du 2e décan, avec l'harmonie Soleil/Jupiter, très chanceuse si vous êtes des 4 et 5 mars notamment. Mais les autres Poissons du 2e décan en auront plus ou moins des échos positifs, Jupiter étant très puissante toute la semaine. Elle n'est pas encore directe malheureusement (à partir du 11 juillet) elle stationne et il faudra peut-être attendre la semaine prochaine pour que quelque chose de concret se passe.