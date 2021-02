L'horoscope du 2 février 2021

publié le 02/02/2021 à 05:30

Bélier

Vous avez comme un micro-climat au-dessus de votre tête et même si le contexte actuel est de nature à vous énerver, un projet, un espoir, vous aide à voir la vie de manière plus optimiste que les autres. Vous aurez la ferme conviction que les choses vont s'arranger, que ça ne peut pas durer comme ça. Toutefois, l'actuelle rencontre entre Vénus et Saturne pourrait toucher le 1er décan, qui risque de se sentir en manque d'amitié (jusqu'à dimanche).

Taureau

2ème décan, il y a actuellement une dissonance entre le Soleil et Mars qui trouve un écho dans votre thème. Il se peut que quelqu'un provoque votre exaspération, ou qu'une décision prise ne vous convienne absolument pas. Et votre colère pourrait prendre des proportions à cause de rumeurs que vous entendez et qui, si elles s'avèrent, auront un impact négatif sur vos activités. Mais attention, ne faites rien d'impulsif qui se retournerait contre vous : la colère est mauvaise conseillère.

Gémeaux

Il y a vraiment des opportunités chanceuses à saisir, 2ème décan, mais ce qui vous énerve c'est que tout est trop lent ; vous aimeriez bien accélérer le temps, donner un coup de pied dans la fourmilière et faire bouger les lignes. Mais l'univers en a décidé autrement et il faut que vous soyez patient. Vous devriez pouvoir progresser en fin de semaine et surtout la semaine prochaine. Par ailleurs, 1er décan, la rencontre de Vénus et de Saturne vous voit très raisonnable sur le plan sentimental, ou alors décidé à ne pas vous engager trop vite.

Cancer

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, ce vers le Lamartine pourrait correspondre à ce que certains ressentent en ce moment. Ce n'est peut-être que la peur de perdre un être cher qui vous fait imaginer ce que serait votre vie sans lui/elle, mais les émotions que vous ressentez sont fortes et perturbantes, surtout 1er et 2ème décan. Toutefois, la conjoncture se défera en fin de semaine et le climat sera très différent la semaine prochaine où vous serez bien plus réactif !

Lion

S'il n'y avait qu'une dissonance encore, ça irait... Mais il y a la rencontre entre Vénus et Saturne pour ceux du 1er décan, et elle n'est pas très joyeuse. Les uns s'ennuient dans leur couple, les autres se sentent très seuls, bref ce n'est pas la joie. Vous aspirez à un grand changement et vous êtes même peut-être en passe d'entamer un nouveau parcours, mais comme il est difficile de laisser le passé derrière vous ! C'est un vrai crève-coeur. Quant au 2ème décan, il semble être toujours en colère.

Vierge

Vous êtes de ceux qui doutent, qui remettent en question ce qu'on leur dit, et en ce moment vous semblez être envahi par d'innombrables questions sur votre avenir et l'incertitude dans laquelle vous êtes quant à ce qu'il peut arriver. Vous doutez surtout des promesses qui vous sont faites par l'exécutif, des discours alarmants ou rassurants qu'on vous tient, et vous ne parvenez pas à vous faire une idée précise de la situation. Ce qui peut être décourageant pour certains.

Balance

Dans votre signe, la Lune s'aligne avec Jupiter et vous pourriez avoir de très agréables émotions, si Jupiter n'était pas en mauvais termes avec le Soleil. Quelque chose vous énerve et peut même vous angoisser et cela concerne, encore une fois, l'un de vos projets. On peut vous avoir refusé quelque chose et vous ruminez cela, mais ne vous attardez pas sur ce problème qui, de toute façon, sera réglé la semaine prochaine. Ou en tout cas, sera en passe de l'être.

Scorpion

Ce n'est pas mieux qu'hier, mais vous êtes nombreux à vous demander si vous n'auriez pas intérêt à attendre que cela passe et à faire le gros dos pendant quelques jours. Peut-être... Mais demain la Lune entrera dans votre signe et vous serez encore plus réceptif à la conjoncture (1er décan) ; du coup, certains se sentiront obligés de réagir, c'est-à-dire d'exprimer ce qu'ils ont sur le coeur : la rencontre entre Vénus et Saturne, qui représente le manque, la perte, provoque des sentiments qu'il faudrait partager.

Sagittaire

Vous, personnellement, vous ne semblez pas être trop ennuyé par la conjoncture, mais lisez l'horoscope de votre ascendant, il confirmera ou infirmera ce qui se dit pour votre signe. En réalité, vous trouvez un intérêt à ce qu'il se passe ici ou ailleurs car vous être celui ou celle qui transmet les informations en y mettant une touche d'espoir. Votre esprit n'est pas totalement envahi par ce que vous voyez ou entendez, vous parvenez à vous faire votre idée et à avoir une vision assez juste des choses.

Capricorne

Essayez, s'il vous plaît, de rester mesuré, les prévisions alarmantes qui vous viennent à l'esprit sont peut-être exagérées, n'oubliez pas à quel point vous savez être rigoureux quand cela est nécessaire. Il se peut qu'aujourd'hui, vous sentiez que vous ne devez pas céder à la peur et qu'au contraire vous vous devez d'être rassurant. Ce sont vos proches qui auront besoin de votre stabilité et du sentiment de sécurité que vous pouvez leur transmettre. Même si vous pensez ne pas être utile, vous le serez...

Verseau

Vous ne savez plus à quel saint vous vouer, d'un côté il y a des blocages, des freins puissants, de l'autre il y a un excès, probablement dans la colère. La dissonance entre le Soleil (dans votre 2ème décan) et Mars est de nature à vous exaspérer, alors que pour le 1er décan, une atteinte à ses libertés l'empêche d'évoluer comme il le désire. Dans ces circonstances, vous pourriez être obligé de remettre un projet à plus tard, mais gardez votre sang-froid, cela finira par s'arranger.

Poissons

Vénus est en vedette aujourd'hui, elle progresse en Verseau et y rencontre Saturne. Vous pourriez avoir le sentiment de manquer de tendresse et de ces petites attentions qui font qu'on se sent aimé. Mais attention, cela peut n'être qu'un détail que vous aurez tendance à exagérer et auquel vous donnerez une importance qu'il n'a pas. Vous vous en apercevrez d'ici quelques jours, quand Vénus et Saturne ne seront plus conjointes.