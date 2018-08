L'horoscope du 2 août 2018

publié le 02/08/2018 à 09:00

Bélier

Le Soleil atteint le 2ème décan du Lion et met en valeur vos qualités de battant, d'entrepreneur, de décideur. Votre but, sera d'être celui ou celle qui dirige et il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas ! Seulement, comme toujours, vous risquez d'exagérer votre autorité et vos réactions d'orgueil, aussi essayez de garder une juste mesure en tout et les choses se passeront bien. Nul besoin d'en rajouter, vous vous imposerez tout naturellement.

Taureau

Comme souvent lorsque vous avez un souci, vous aurez tendance à remâcher, à ruminer ce qui vous tracasse ; cela vous prendra quelques heures dans la journée et malheureusement vous ne pourrez pas l'éviter car c'est votre manière de " digérer " ce qui vous arrive, ou ce que vous ressentez de désagréable. 2e décan, vous êtes concerné par l'opposition de Jupiter qui a repris sa marche directe et si vous êtes né après le 4 mai, vous avez peut-être un choix à faire.

Gémeaux

Une sensation de nouveau et d'inédit flottera toute la journée autour de vous, 2e décan. Mais il s'agit peut-être tout simplement d'un départ en vacances. Cela suffira, pour vous qui appréciez la variété, à vous donner la pêche et vous inciter à n'anticiper que des bonnes choses. Cela dit, les relations amicales seront aussi au premier plan, toujours pour le 2e décan, et si vous ne partez pas vous ferez quelque chose d'un peu spécial avec vos amis, ou avec l'un d'entre eux.

Cancer

Vous aurez l'impression, je dis bien l'impression qu'on cherche à vous dicter votre conduite ou qu'on vous oblige à prendre une décision trop hâtive à votre goût. Vous aurez besoin de temps pour réfléchir à ce que vous avez envie de faire et il est possible qu'on ne vous le laisse pas. Du coup, vous serez très mécontent et ne manquerez pas de le faire savoir autour du vous. Mais ne boudez pas dans votre coin, ça ne sert à rien : affrontez plutôt une discussion.

Lion

Vous envolerez-vous aujourd'hui, partirez-vous loin de chez vous ? C'est en tout cas ce que la Lune a l'air de dire : vous avez grand besoin d'espace et de liberté. Même si vous êtes du 2e décan et que vous n'avez pas les pressions du 1er décan ! Mais vous avez quand même l'aspect dynamique de Jupiter (né autour du 7 août et il peut vous avoir créé une grosse tracasserie côté maison, famille ou vie intime. Toutefois, le souci est en passe d'être réglé (d'ici fin août), essayez de ne pas trop y penser.

Vierge

Vous recevez Vénus jusqu'à la semaine prochaine, natif du 3e décan. Une bénédiction, même si vous rentrez de vacances : tout sera luxe, calme et volupté. Et de rajouter, comme le disait si joliment Baudelaire (lui-même ascendant Vierge) : tout ne sera qu'ordre et beauté, ce qui correspond à votre désir le plus profond. Mais l'amour a pu faire son apparition dans votre vie et il est possible que vous le rameniez dans vos bagages, ou que vous le rencontriez sur la route des vacances.

Balance

Les relations avec ceux qui vous entourent risquent d'être un peu agressives ou tendues. Cela ne sera pas de votre fait, aussi ne vous laissez pas manipuler. Ne répondez pas sur le même ton agressif, au contraire. Et si vous sentez qu'il est impossible de vous faire entendre, tournez le dos et allez faire un tour, de manière à laisser l'autre seul avec son problème. Il ou elle ne doit pas sans cesse vous demander de régler les choses à sa place : il/elle doit être autonome !

Scorpion

Vous serez moins sur les nerfs qu'hier 1er décan et c'est au tour du 2ème d'être un peu trop exigeant avec ses proches. Ne leur demandez pas d'être parfaits ! Vous aurez l'esprit un peu trop critique et les autres auront beau faire des efforts, ils ne trouveront chez vous aucune indulgence. Et c'est accentué par le fait que Jupiter occupe votre décan et que la planète vous rend très sûr de vous, beaucoup trop sûr de vous, surtout si vous êtes né autour du 7 novembre.

Sagittaire

Vous profiterez d'une journée ensoleillée, au propre comme au figuré, surtout 2e décan. Mais né vers les 8, 9 décembre, une partie de vous semblera ailleurs, engluée dans le problème lié à la dissonance de Neptune. Pour beaucoup, elle vous empêche d'acquérir une stabilité ou d'obtenir quelque chose dont vous rêvez, mais qui ne semble pas être accessible. Et si vous décidiez de laisser tomber ? Ne faites pas dépendre votre vie d'éléments qui ne sont pas contrôlables.

Capricorne

Quelque chose vous fragilisera, vous sentirez qu'il faut vous protéger et le faire vous-même. L'expérience vous a appris que vous étiez le seul à en être capable, que vous ne pouviez pas demander aux autres de vous servir de rempart contre ce qui vous déstabilise, ils ne font au contraire que rajouter au problème. Souvent, c'est depuis toujours que vous vous défendez vous-même de ce qui pourrait vous déséquilibrer et accentuer votre vulnérabilité.

Verseau

Vénus envoie quelques vibrations à ceux du 3e décan, nés après le 13 février. Elles donnent du piment à votre relation amoureuse, mais la jalousie rôde. Dans ce domaine, vous avez le pire et le meilleur ; le pire parce que vous pouvez être vraiment très jaloux et douter en permanence de votre partenaire, le meilleur parce que voulant se sentir libre, certains ont chassé toute jalousie de leur vie. Du coup, vous ne voyez jamais la jalousie chez les autres, il faut qu'elle soit sous votre nez.

Poissons

Vous aussi vous recevrez d'agréables influx en provenance de Vénus si vous êtes du 3e décan. Une invitation, une soirée un peu spéciale, une rencontre ? En tout cas, vous serez sollicité pour quelque chose d'agréable, surtout si vous êtes né après le 14 mars et cela va durer jusqu'à dimanche inclus. Après, Vénus investira son signe d'élection (avec le Taureau), la Balance. Elle y sera bien plus puissante et positive ; mais une fois qu'elle aura dépassé la dissonance de Saturne.