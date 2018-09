L'horoscope du 1er septembre 2018

publié le 01/09/2018 à 08:26

Bélier

Vénus étant à présent en mauvais termes avec votre maître, Mars, ceux du 3e décan risquent de faire une dépense trop impulsive qu'ils regretteront très vite. En fait, cela ne concerne que ceux qui sont nés après le 16 avril, mais on ne sait jamais : même si vous êtes du 1er ou du 2ème décan, vous pouvez avoir une ou deux planètes dans votre 3ème décan, cela dépend du jour et de l'année de votre naissance. Attendez-vous à être trop impulsif ou en colère jusqu'au 11 septembre.

Taureau

Vénus gère deux signes, le vôtre et la Balance, où elle se trouve. Son pouvoir est très fort dans ce signe, où elle décuple votre désir d'éloigner tout conflit. Et vu votre état d'esprit, la façon dont vous vous comportez, vos proches comprendront rapidement qu'il vaut mieux être gentils avec vous et ne pas vous chercher querelle. Mais il n'y a de risque que pour le 1er décan, et la conjoncture du jour s'adresse au 3ème, qui n'a aucun conflit à l'horizon.

Gémeaux

Ne vous emballez pas, 3ème décan ! Vous tomberez en arrêt devant un colifichet ou devant une personne qui vous plaira, mais sachez garder la tête froide ! Vous en êtes capable, non ? D'autant plus que si vous êtes né après le 17 juin, la partie de votre décan qui reçoit votre Soleil natal est gérée par Saturne. Aussi, activez vos dons saturniens, à savoir le recul et la raison, cela vous sera très utile pour ne pas regretter de vous être lancé sans trop réfléchir.

Cancer

2e décan, né après le 8 juillet, vous recevez encore les influx épanouissants de Jupiter, mais déjà le 3ème décan voit la planète poindre et réparer ses blessures. Vous recevez en effet, et depuis plusieurs jours, une opposition de Mars qui se trouve augmentée d'une dissonance avec Vénus ce week-end et toute la semaine prochaine. Alors si vous avez l'impression que tout va mal, gardez confiance car Jupiter est en action, vous le sentirez après le 11 septembre.

Lion

Vous aurez tendance à être un peu trop exigeant avec ceux qui vous entourent. Évitez de leur donner des ordres, ça se passera mieux si vous suggérez. La suggestion laisse l'autre libre de ses choix mais peut lui donner une bonne idée, par exemple. Aujourd'hui, vous aurez très envie que tous soient à vos ordres, mais ce n'est pas une bonne idée car vos proches risquent de vous trouver imbuvable. Donnez-vous le choix à vous, il y a d'autres manières de vous y prendre.

Vierge

Vénus est en vedette aujourd'hui et comme elle occupe l'un de vos secteurs d'argent, soit vous en recevrez, soit vous ferez une acquisition intéressante. Car vous n'achetez pas pour acheter, contrairement aux Gémeaux, il faut vraiment que ce pour quoi vous dépensez votre argent en vaille la peine. Que ce soit un objet utile par exemple, ou quelque chose qui vous plaît parce que vous êtes collectionneur. Mais les colifichets ne vous passionnent pas !

Balance

Vénus et Mercure sont encore favorables au 3e décan et heureusement ! En effet, une dissonance de Mars vous perturbe sur le plan personnel ou professionnel. Elle crée de la colère contre quelqu'un qui vous a manqué de respect ou qui se comporte avec vous comme si vous étiez un enfant irresponsable. Mais vous pouvez aussi être dérangé par des travaux chez vous ou autour de chez vous, à moins qu'il n'y ait quelque chose à faire réparer dans la maison.

Scorpion

Vénus entrera dans votre signe la semaine prochaine et si vous êtes du début, né vers les 24, 25 octobre, il y aura de l'imprévu dans votre vie sentimentale. Toutefois, Vénus représente aussi votre argent, vos biens, et cette conjoncture pourrait vous valoir une surprise concernant votre argent, pas toujours agréable. Attention aussi aux tentatives de cambriolage et autres formes d'intrusion. Il est d'ailleurs possible que vous soyez déjà sensible à cet aspect.

Sagittaire

2e et 3e décan, en dépit des beaux aspects qui touchent votre vie relationnelle, vous refuserez une sortie car vous serez fatigué. Peut-être le contrecoup d'une émotion. A moins que vous n'ayez un peu trop mangé, trop bu hier, et que pour une fois votre corps réagisse. Il se peut aussi, si vous rentrez de vacances, que vous ayez plein de rangements à faire et que ce soit la raison de votre fatigue car vous ne ferez pas les choses à moitié. Ce n'est d'ailleurs pas dans vos habitudes.

Capricorne

Si Vénus est en vedette, Mars aussi puisqu'elle occupe votre 3ème décan. Vous risquez donc de devoir gérer un conflit et d'être un peu trop expéditif. Ce n'est pas votre manière habituelle d'agir mais vous en aurez vite marre de cette situation qui semble s'éterniser, surtout si vous êtes de la fin du signe, né autour des 17, 18, 19 janvier. Soyez rassuré, Mars retourne en Verseau le 11 septembre et d'ici là vous avez tout le temps de vous occuper du problème et de le régler.

Verseau

La Lune occupe votre secteur du foyer, vous réintégrez vos pénates ou alors vous vous occupez activement de votre maison pour lui donner un coup de neuf. Vous aurez en tout cas besoin de dépenser une énergie que vous avez accumulée et qui n'a pas pu sortir parce que vous vous contrôliez ; peut-être pour ne pas déranger vos proches. Cela ne concerne, en principe, que les natifs du 3e décan et encore pas tous : ceux qui sont nés après le 15 février en particulier.

Poissons

De votre côté, Vénus gère deux secteurs, les finances et les relations avec les proches. Il est très possible qu'une grosse facture vous crée un gros souci. Mais cela ne s'adresse qu'à certains natifs du 3ème décan ; débrouillez-vous pour ne pas payer en retard afin de ne pas encourir de pénalités. D'autant plus que Jupiter commence à vous envoyer ses influx et qu'ils sont un peu rigides sur tout ce qui concerne les affaires officielles comme les taxes, les impôts, vos dettes...