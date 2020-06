L'horoscope du 1er juin 2020

publié le 01/06/2020 à 05:30

Bélier

Vénus est en vedette aujourd'hui, mais elle est en dissonance avec Mars et vous risquez de vous fâcher avec l'élu/e de votre coeur pour des peccadilles. Notamment 2ème décan. On vous fera peut-être des reproches, ou c'est vous qui aurez à en faire, en tout cas vous aurez l'impression que rien ne va. Mais bon, comme d'habitude, vous aurez tendance à exagérer et à aller trop loin ; posez-vous vous-même des limites si vous ne voulez pas que ça prenne de l'ampleur.

Taureau

Né fin avril, Mercure et Uranus vont dialoguer entre elles cette semaine, ce qui devrait vous inciter vous aussi à dialoguer. Vous pourrez en retirer d'importantes informations que vous n'auriez pas eues autrement. Il y a probablement une situation spéciale, due à la présence d'Uranus sur votre Soleil, et les conseils qu'on pourrait vous donner en la matière seront précieux. Ne les refusez pas, vous en avez plus besoin que vous le pensez.

Gémeaux

Vous en voulez à quelqu'un, 2ème décan et vous allez avoir du mal à vous détendre, la colère vous empêche de raisonner et de prendre un peu de recul. C'est votre boss ou un parent qui semble avoir une attitude qui vous déplaît... Toutefois, vous pourriez aussi vivre une passion contrariée par la famille ou par le fait que la personne n'est pas disponible quand vous en avez envie...

Cancer

C'est une semaine intéressante pour ceux de fin juin, début juillet : on pourrait vous faire une proposition alléchante qui vous permettrait de changer d'activité ou de milieu. En tout cas, même si cette évolution ne date pas d'aujourd'hui, elle est remise en lumière par le bon aspect entre Mercure (échanges) et Uranus (imprévu). Vous pourriez aussi être intéressé, dans les prochains jours, par une découverte scientifique.

Lion

C'est une bonne semaine, surtout que le Soleil et Vénus vont être en conjonction entre mercredi et jeudi. 2ème décan, vous avez un excitant projet, il se concrétisera mi-juillet. Cela peut éventuellement être un projet de vacances (Vénus et le Soleil sont en Gémeaux, signe des jeux et de toute autre distraction) ; il ne s'agit donc probablement pas de quelque chose de professionnel. En principe. Sauf si vous travaillez dans le domaine du jeu...

Vierge

2ème décan, Mars continue à s'opposer à vous et à semer la discorde avec les autres. Ne demandez rien cette semaine, ne faites aucune proposition elle serait refusée. Peut-être pas définitivement, mais le problème c'est que vous serez vexé. Et si vous avez une demande financière à faire, attendez la semaine prochaine. En revanche, une bonne semaine pour ceux de début septembre, une séduisante perspective semble être au programme.

Balance

Vous aussi vous pourriez être victime de la mauvaise foi, voire du mauvais caractère d'un partenaire, affectif ou professionnel ; n'ayez pas peur de lui dire ce que vous pensez, même si vous avez du mal parce que vous avez peur de faire de la casse. Cela n'arrivera pas, et en prime vous pourrez vous faire respecter. C'est important pour votre équilibre personnel, il faut mettre des barrières à ceux qui exagèrent, même si ce sont des proches.

Scorpion

Vous avez un problème, si vous êtes de fin octobre et début novembre. Pourquoi ne pas demander conseil à quelqu'un de confiance et qui est tenu par le secret professionnel ? Soit vous êtes confronté à une crise dans votre couple, soit ça se passe dans votre vie professionnelle, un contrat pouvant ne pas être renouvelé. Vous l'anticipez, vous y pensez, et vous n'avez peut-être pas tort ; il faut passer à autre chose, mais ne faites rien d'impulsif.

Sagittaire

Rétrograde, Jupiter va de nouveau rencontrer Pluton, comme en mars et cela peut réactiver un problème économique que vous n'avez pas pu régler, 3ème décan. C'est peut-être général, c'est-à-dire que tous les artisans, commerçants, indépendants sont face à une crise dans ce domaine et vous en êtes particulièrement touché : il faudra attendre la fin de l'année pour voir le bout du tunnel. Mais vous le verrez !

Capricorne

Né fin décembre, début janvier, cette semaine pourrait vous réserver une surprise, un événement un peu spécial, quelque chose que vous n'aviez pas programmé. Et pourtant, vous êtes du genre prévoyant, vous prévoyez même souvent le pire (sans le vouloir). Mais a priori ce sera quelque chose d'excitant et qui peut vous donner envie de suivre le mouvement, et même de changer quelque chose dans votre façon d'être ou de communiquer.

Verseau

Vous avez de bonnes cartes en main, surtout 2ème décan, et la rencontre du Soleil et de Vénus peut vous autoriser à envisager la possibilité que l'amour soit bientôt de retour. Vous avez peut-être croisé quelqu'un avec qui ça a fait " tilt " ? Quoi qu'il en soit, il va falloir être encore un peu patient étant donné que Vénus est rétrograde. En revanche, à la mi-juillet elle reviendra aux mêmes positions que cette semaine, et en marche directe !

Poissons

Né entre le 2 et le 9 mars, il y a des efforts à faire cette semaine, vous n'aurez pas une minute à vous et tout vous semblera urgentissime. Évitez de transmettre votre stress ! Vos proches risquent de vous envoyer promener car ils n'auront pas la même perception des choses que vous et vous en serez très vexé, persuadé que vous êtes d'avoir raison. En revanche, né fin février cette semaine sera spéciale mais dans le bon sens.