L'horoscope du 1er juillet 2018

publié le 01/07/2018 à 06:54

Bélier

Seule Saturne vous empêche de doubler tout le monde 1er décan, et ce n'est pas un mal. Vous savez bien que le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui ! Aussi ne râlez pas dans votre coin parce que vous pourriez avancer plus rapidement sur un projet (par exemple), mais que vous avez des bâtons dans les roues. Ce n'est sûrement pas un hasard, c'est même peut-être un signe que la vie vous envoie pour vous éviter de vous tromper de route.

Taureau

On sait que vous ne changez pas d'avis facilement, mais cela s'avère peut-être nécessaire, voire indispensable si vous êtes né en avril. Adaptez-vous ! Vous êtes dans une période où rien n'est inscrit dans le marbre et où les retournements de situation peuvent se succéder. Ne vous mettez pas à chaque fois dans tous vos états, le stress n'est pas bon pour vous ! La conjoncture va se calmer un peu mais ce n'est pas terminé, autant en prendre votre parti.

Gémeaux

Franchement, vous avez pas mal d'avantages en ce moment et si vous partez en vacances vous avez bien choisi vos dates, le plaisir et la détente sont au menu. 3e décan, vous recevrez jusqu'au 11 un bon aspect de Vénus qui vous invite à faire du lien, ce que vous aimez par-dessus tout ! Vous serez bien entouré, par des personnes sympathiques et avec lesquelles vous vous amuserez. Il y aura de l'insouciance dans l'air et quand vous êtes adulte, cela vous manque tous les jours de votre vie.

Cancer

Bon anniversaire au 2e décan, vous êtes le plus verni cette année, vous atteignez vos objectifs et, pour certains, un heureux événement se prépare ou a déjà eu lieu. Vous recevez longuement de bons influx de Jupiter qui sont épanouissants dans plusieurs domaines, ainsi que ceux de Neptune qui vous ouvrent des portes sur des univers que vous n'aviez pas encore explorés. Un nouveau travail peut-être, quelque chose qui serait en rapport avec les voyages, avec l'étranger ?

Lion

Le ciel est toujours très conflictuel pour le 1er décan, alors que le 3ème reçoit Vénus jusqu'au 10. Vacances, loisirs, plaisirs et amours sont dans votre programme. Et si vous ne prenez pas vos vacances maintenant, il y aura tout de même un air de vacances parce que vous aurez peut-être moins de travail et que vous aurez davantage envie de flâner dans les rues ou dans votre belle campagne. Sauf dissonance à la naissance, les transits de Vénus sont toujours délicieux.

Vierge

Né début septembre, il y a trop de nervosité et de stress en vous ces jours-ci, vous devez vous détendre et cela passe par les sensations et non par le mental. Ne dirigez pas vos pensées vers quelque chose de précis, laissez-les dériver et en même temps essayez de ressentir davantage votre corps et d'imaginer que vous détendez chaque muscle. Un petit exercice à faire fréquemment car un excès de stress peut engendrer le fameux " burn out ", des palpitations, des maux de ventre, etc.

Balance

3e décan, à vous de recevoir de bons mais rapides influx de la douce Vénus. Elle vous offre des joies amicales et peut-être même de nouvelles rencontres qui pourraient devenir des amis. En tout cas, vous serez bien entouré et si vous avez besoin d'un soutien, d'une aide, vous trouverez facilement. De même que si on fait appel à votre nature secourable, vous ne pourrez pas dire non ; et vous n'en aurez pas envie d'ailleurs, pour vous, ce sera votre devoir.

Scorpion

Né début novembre, vous n'allez pas retrouver tout de suite votre calme et votre flegme habituel. Vous êtes très contrarié par une situation incontrôlable. C'est peut-être quelque chose de nouveau, que vous n'avez jamais vécu et vous n'avez pas les codes pour bien le vivre. Vous pouvez aussi être mécontent contre vous-même parce que votre corps se rappelle à vous et que vous auriez peut-être dû consulter avant, vos symptômes ne datant pas d'aujourd'hui.

Sagittaire

3e décan quelque chose va vous rendre heureux pendant plusieurs jours, et on peut parier qu'il s'agit d'un voyage, de quelque chose qui vous transportera ailleurs. Vous aimez être " ailleurs ", même si c'est virtuel : un livre, un film, peuvent vous emmener ailleurs... En outre, né début décembre, Mars vous envoie de bons influx mais elle est rétrograde. Vous avez des idées, vous avez envie d'agir, mais on vous prévient que ce n'est pas le bon moment. Écoutez ce qu'on vous dit.

Capricorne

Si vous êtes de décembre, certes Saturne vous pèse un peu mais vous recevez aussi un bon aspect d'Uranus qui va vous faire découvrir ce qu'est la vraie liberté. Ça ne va pas se faire en un instant, c'est un processus qui s'est mis en route et qui va vous aider à vous débarrasser de vieux schémas pour en créer de nouveaux et changer votre vision de l'amour, de l'amitié, du plaisir. Vous le ressentirez davantage quand Saturne quittera votre décan, en fin d'année.

Verseau

Vous aimez quand tout va vite, mais là ça allait trop vite quand même, en tout cas si vous êtes du 1er décan. Mars étant rétrograde, vous serez moins impatient. Si vous avez un processus inflammatoire, l'inflammation va régresser et si vous avez du travail par-dessus la tête, ou si vous devez démarrer un nouveau boulot, votre niveau de stress devrait baisser peu à peu. 1er décan, vous serez sous l'influence de Mars rétrograde jusqu'au 13 août, puis de nouveau du 11/9 au 10/10 en marche directe.

Poissons

2e décan, né après le 1er mars, vous éprouverez un sentiment de triomphe dans les semaines à venir car vous aurez trouvé comment mieux gérer votre situation. Il faut juste attendre que Jupiter reprenne une marche directe, ce qui se fera le 11 juillet, d'ici quelques jours donc. Il faut dire que les idées vous viennent facilement en ce moment et que ces idées sont un peu " révolutionnaires " par rapport à vous et à vos comportements habituels. Mais vous êtes sur la bonne voie.