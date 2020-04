L'horoscope du 1er avril 2020

publié le 01/04/2020 à 05:30

Bélier

C'est la journée des bons sentiments, vous vous laisserez facilement attendrir, émouvoir, ou alors vous vous montrerez généreux empathique avec l'un de vos proches. Il ou elle aura peut-être de bonnes raisons de se plaindre et vous aurez envie de l'aider, de le/la soutenir dans l'épreuve que nous traversons tous. Par ailleurs, Mars commence à se dégager de Saturne, cela va peut-être vous permettre d'avoir de l'espoir...



Taureau

A l'exception des natifs du début du signe, prévoyez une journée sympathique, où vous sentirez que vous êtes particulièrement bien connecté avec votre entourage proche. Vous serez disposé à recueillir des confidences, ce que vous préférerez parce que finalement vous n'aimez pas trop parler de vous... Souvent, vous prenez les défauts du Scorpion, et en l'occurrence vous avez peut-être hérité de sa fameuse méfiance.



Gémeaux

Mercure s'approche de Neptune, né entre le 10 et le 15 juin, soyez extrêmement vigilant gardez une certaine distance, surtout vis-à-vis de ceux qui veulent vous influencer. Par ailleurs, né autour des 30, 31 mai vos paroles pourraient dépasser votre pensée et vous direz des choses un peu durez, ou serez à côté du sujet dans une conversation avec un proche : un frère, une soeur, quelqu'un qui semble avoir son importance dans votre vie.



Cancer

Toujours chez vous, la Lune ne forme que des bons aspects, aussi serez-vous particulièrement intuitif, imaginatif et surtout très en empathie avec vos proches. Vous serez facilement touché par leurs problèmes et aurez envie de voler à leur secours. Vous pouvez le faire à travers les bons conseils que vous leur donnerez : on vous sollicitera pour donner votre opinion, n'hésitez pas à le faire.



Lion

Même si la dissonance de Mars et Saturne diminue, vous continuez à ne pas trouver de terrain d'entente avec votre conjoint ou avec une personne qui vit chez vous. Et si le problème est récent, dites-vous qu'il ne va pas se régler rapidement car Saturne va stationner face à vous, notamment 1er décan. Étant donné que la vie nous envoie une épreuve, que vous êtes obligé de faire une pause : prenez du temps pour réfléchir à vos comportements avec les autres.



Vierge

Vous serez sensible à Mercure/Neptune ; une conversation pourrait vous éclairer sur la façon dont situation actuelle agit sur vous et pourquoi vous perdez vos repères. Il semble que, peu à peu, vous allez comprendre ce qui se cache derrière et qui n'est pas tout à fait conscient. Peut-être que cela vous replace dans une situation que vous avez vécue dans le passé, et ce qui se passe peut vous permettre de mieux l'intégrer dans le présent...



Balance

2ème décan, le Soleil est face à vous et il se peut que vous soyez en désaccord avec votre conjoint ou l'un de vos proches. Vous trouverez un compromis, c'est votre grande force ! Comme vous détestez toute forme de conflit, vous avez en réserve une tonne de solutions pour les éviter ou les vider de leur contenu. 1er décan, il se peut que vous ayez découvert que la fermeté était payante et que vous n'avez pas à vous en culpabiliser.

Scorpion

Une journée sympa pour la plupart, sauf né en octobre, la révolte gronde fort, vous n'en pouvez plus contraire des autres Scorpion donc, qui sont moins rebelles. Et ils se font aussi moins de mouron ces jours-ci. Notamment ceux du 2ème décan, nés après le 7 novembre, et le début du 3ème décan (nés entre le 12 et le 15 novembre). Il est vrai que Mercure vous aide à dire ce qui ne va pas, au contraire du 1er décan.





Sagittaire

Né entre le 7 et le 15 décembre, la rencontre de Mercure et Neptune dit que vous pourriez faire un mauvais choix ou être dans le flou par rapport à une décision. En fait, Mercure va être un peu comme un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que vous devez autant vous méfier de vos propres choix que d'une certaine personne. Il se peut aussi que, par la force des choses, vous soyez en situation de dépendance vis-à-vis de quelqu'un.



Capricorne

Né entre le 7 et le 15 janvier, vous sentez que vous changez, que vous êtes plus ouvert, que vous êtes plus communicatif ? En effet, vous faites de beaux progrès, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire lâcher prise sur tout ! C'est votre communication qui doit s'améliorer, vos relations avec votre proches en particulier, vous en aurez des signaux aujourd'hui et demain.



Verseau

Il y a une histoire d'argent un peu louche à gérer pour ceux nés entre le 6 et le 12 février. On essaye de vous mener en bateau pour ne pas vous payer ce qu'on vous doit. Mais aujourd'hui vous y verrez clair et exigerez une explication, des raisons valables pour que cet argent ne soit pas déjà sur votre compte. Hélas, vous n'aurez que des réponses vagues, les vrais responsables n'étant peut-être pas à leur poste.



Poissons

Mercure et Neptune se rencontrent dans votre signe, méfiez-vous des discours séducteurs des uns et des autres, ne cédez pas aux chantages qu'on peut vous faire. La plupart du temps, ils seront déguisés, on essayera de vous faire prendre des vessies pour des lanternes et il faudra que vous demandiez leur avis à d'autres personnes, de manière à voir les choses en face et non de manière biaisée.