L'horoscope du 1er août 2018

publié le 01/08/2018 à 08:39

Bélier

Vous aurez des allures de super-héros natif du 1er décan. Vous volerez au secours des personnes en détresse ou ferez régner un climat de justice autour de vous. Vous serez peut-être un peu brutal dans votre manière de faire, mais vous vous direz que ce qui compte c'est le résultat et vous n'aurez pas tort. Mais évitez tout de même de blesser la sensibilité des autres en disant des vérités qui ne sont peut-être pas bonnes à dire, juste parce que vous voulez remuer les consciences.

Taureau

Le 1er décan semble être de nouveau un peu malmené par la conjoncture, mais quand il y a du changement il y a toujours des hauts et des bas, c'est normal. Quoi que vous soyez en train de vivre (né au début du signe), ce n'est pas facile parce que vous n'aimez pas le changement, vous l'acceptez mal et tentez toujours d'y résister. Et il faut dire que vous résistez bien car vous avez un bon aspect de Saturne et vous avez donc les moyens de " tenir " face aux assauts de la nouveauté.

Gémeaux

Prévoyez une bonne journée, natif de mai. Vous pouvez enfin concrétiser l'un de vos projets ou vous projeter dans un futur où vous trouverez une stabilité. C'est probablement ce qui vous manque (si vous avez atteint la maturité) et vous avez eu une idée, ou on vous a fait une proposition qui pourrait bien vous aider à atteindre votre objectif. Peut-être pas tout de suite, mais dans les mois qui viennent. Toutefois, il faut laisser la vie faire, ne cherchez pas à contrôler...

Cancer

1er décan, la dissonance Lune/Saturne vous rappellera la fragilité de votre position face à ceux qui décident pour vous et que vous ne pouvez en aucun cas contrôler. Certains peuvent cependant prendre une décision, mais comme elle vous demande de renoncer à quelque chose (nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises), vous êtes très hésitant : le Cancer a beaucoup de mal avec la frustration. Mais n'oubliez pas le bon aspect d'Uranus, qui attend son heure pour vous prouver qu'il faut toujours aller de l'avant, ne pas se retourner.

Lion

La Lune en Bélier active Mars, qui s'oppose à vous. Si vous êtes du début du signe, c'est encore une journée où un choix stressant vous empêchera de vous détendre. Vous auriez envie, dans l'idéal, que cela se fasse vite de manière à ce que vous soyez fixé, mais il faut vous préparer à une période d'attente qui va durer, en gros (et si vous êtes né entre le 23 et le 28 juillet) jusqu'à mi-octobre, en tout cas pour Mars et le choix dont il est question.

Vierge

Que vous retourniez au travail ou que vous soyez en vacances, vous serez très intériorisé aujourd'hui et ferez des mystères sur ce que vous projetez de faire. Saturne et Uranus sont toujours en harmonie pour le 1er décan et si vos tendances conservatrices sont accentuées par Saturne, le bon aspect d'Uranus vous pousse progressivement à développer un projet bien ancré en vous et que vous n'avez pas pu réaliser jusqu'à présent. Vous avez 18 mois devant vous.

Balance

Vous serez partagé entre une habitude, celle de prendre en charge les soucis des autres et une vraie nécessité, celle de vous occuper un peu plus de vous. Vous ne saurez pas si vous avez le " droit " de penser à vous avant de penser aux autres, alors que vous savez parfaitement que vous n'aiderez personne si vous n'êtes pas vous-même bien dans votre peau et libéré de vos propres soucis. Et si vous êtes en vacances, il faut oublier vos habitudes, en créer de nouvelles.

Scorpion

Il y a de la bagarre dans l'air, de l'incompréhension mutuelle, et certainement de la mauvaise volonté de la part de l'autre. Ce qui vous met hors de vous, 1er décan. Et surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Mars et Uranus, activée aujourd'hui par le passage de la Lune chez Mars (en Bélier). Il est clair que vous n'avez pas envie de poursuivre l'aventure, qu'une cassure a pu se faire. Mais ce n'est pas terminé, loin de là, prenez votre mal en patience.

Sagittaire

Vous aurez le goût de l'aventure, du dépassement de soi, et que ce soit dans le sport ou n'importe quelle autre activité, s'il y a un combat vous partirez gagnant. A priori, cela ne concerne que ceux de novembre, bien soutenus par Mars et par la Lune. Vos désirs, conscients et inconscients seront en accord et c'est généralement ce qui permet de réussir. Mais ne vous dites pas non plus que c'est gagné d'avance ! Par ailleurs, si vous prenez la route, respectez les limitations de vitesse.

Capricorne

Quelques soucis aujourd'hui pour ceux du 1er décan, qui auront l'impression de manquer de ressort. Vous êtes plus souvent fatigué, comme l'indique Saturne. Si vous ne l'avez pas encore fait, décidez de voir votre médecin pour lui en parler, il faut peut-être juste faire une petite cure de vitamines et vous reposer davantage. Ça tombe bien, ce sont les vacances pour beaucoup d'entre vous : pas d'auto-médication et ne vous mettez aucune obligation sur le dos !

Verseau

Vous serez encore plus pressé et impatient que d'habitude et vous risquez d'être maladroit si vous êtes du 1er décan. Évitez de parler ou d'agir trop vite, vous pourriez vous faire mal, vous coincer le doigt dans une porte ou attraper de gros coups de soleil si vous vous exposez sans protection et trop longtemps. Mais c'est probablement à l'intérieur de vous que vous serez le plus " agité ", un certain projet occupant votre esprit presque toute la journée.

Poissons

Le raisonnable, lié à Saturne et le déraisonnable, représenté par la Lune Bélier se disputeront en vous. Vous aurez envie de dépenser, mais vous vous réfrènerez. Et on ne peut que vous en féliciter car on connaît votre difficulté à vous frustrer de certains plaisirs, comme celui de faire des cadeaux à ceux que vous aimez ou de prêter de l'argent à des amis en détresse. Car la plupart du temps ce n'est pas pour vous que vous jetez l'argent par les fenêtres.