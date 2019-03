L'horoscope du 19 mars 2019

publié le 19/03/2019 à 04:58

Bélier

3ème décan, la situation est encore paradoxale ; d'un côté Saturne vous invite à garder la tête froide, de l'autre Vénus et Mars accentuent votre côté passionné et impulsif. Normalement, mais cela dépend de votre thème, Saturne devrait l'emporter sur les autres planètes parce qu'elle est chez elle et donc plus forte que Mars en Taureau (un peu désarmée) ou Vénus en Verseau où elle n'est pas chez elle. Cela dit si c'est un travail qui vous passionne, il est sûr que vous le ferez bien, avec précision et persévérance.

Taureau

Vous êtes en mode amours contrariées si vous êtes du 3e décan ; votre conjoint n'est pas assez attentif/ve, ou vous-même avez des sentiments contrastés et parfois excessifs. Peut-être que vous désirez très voire trop fort quelqu'un qui ne veut pas de vous ? Ou que vous avez pris une décision, que vous voulez quelque chose et que votre partenaire s'y refuse ? Cela durera jusqu'à mercredi prochain, chaque membre du décan à son tour (né vers le 11 mai, aujourd'hui).

Gémeaux

Vous ne serez pas un modèle de calme et de sérénité, la faute à la Lune en Vierge qui vous voit plus nerveux et parfois plus susceptible que les autres jours. Il faut dire que vous êtes nerveux de nature, nous en avons souvent parlé, et il arrive que beaucoup de Gémeaux aient des problèmes de sommeil parce qu'ils ont du mal à arrêter de penser, à se concentrer sur leur corps plutôt que sur leur tête. Mais vous pouvez aussi avoir la migraine, ce qui est toujours douloureux.

Cancer

La conjoncture est plutôt sympa pour vous, la journée sera bien remplie et vos échanges seront satisfaisants ; vous serez bien plus malin que vos interlocuteurs, ce qui vous aidera beaucoup si vous avez quelque chose à vendre ou à négocier. Cela concerne ceux du 1er décan et du 2ème nés avant le 8 juillet. En outre, certains auront des nouvelles de quelqu'un de leur entourage qui ne leur en donne pas souvent, ou c'est vous qui appellerez cette personne.

Lion

Vous serez dur et autoritaire dans le boulot, il ne faudra pas discuter vos directives ou vous demander quoi que ce soit, vous serez dans le refus systématique, surtout si vous êtes du 3e décan, né autour des 15, 16 août. C'est lié à un aspect de Mars qui domine votre zodiaque et qui se trouve en dissonance avec Vénus ; une conjoncture qui peut aussi avoir une influence sur votre vie de couple, où vous manquerez un peu de souplesse et de gentillesse avec votre conjoint/e.

Vierge

La Lune étant chez vous, vous serez impatient et susceptible. Il ne faudra surtout pas vous faire attendre, que vous soyez chez le médecin ou dans un magasin. Si ça ne va pas assez vite, vous partirez ! Pourtant, 3e décan, vous recevez un bon aspect de Mars qui accentue vos côtés persévérants, mais Mars est en dissonance avec Vénus et certaines choses ou l'attitude de certaines personnes vous déplairont. Vous préférerez vous en aller que de laisser la colère gagner du terrain.

Balance

Ce n'est pas votre journée, 1er décan, vous aurez l'impression que tout va de travers et que vous n'arrivez à rien. Ne vous énervez pas et ça ira mieux demain. De plus, cette impression ne durera pas toute la journée, juste quelques heures... 3e décan, je vous redis ce que je vous ai dit hier parce que c'est valable toute la semaine : vous recevez de bons influx de Vénus (un peu excessive), elle-même en harmonie avec Jupiter. Vous aurez peut-être la chance de rencontrer quelqu'un qui vous plaira beaucoup.

Scorpion

C'est encore mouvementé pour le 3e décan, mais en revanche pour ceux d'octobre et début novembre, la journée sera marquée par la solidarité et la fraternité. Vous apporterez de l'aide ou donnerez de bons conseils à quelqu'un, ou au contraire c'est vous qui recevrez un coup de pouce, ou un avis favorable. Par ailleurs, il est très possible que vous ayez des nouvelles d'un ou une amie qui n'appelle pas souvent et qui n'est pas présent en permanence.

Sagittaire

Soit vous ferez la morale à votre conjoint ou votre progéniture, soit vous serez un juge sévère pour ceux qui travaillent avec vous. Vous exigerez la perfection ! Et résultat, l'ambiance ne sera pas très agréable, ceux qui vous entourent auront peur de vous et essayeront de vous éviter ; mais c'est peut-être ce que vous voulez ? C'est valable pour ceux qui sont nés avant le 8 décembre. Né les 9, 10, 11 le doute pourrait vous envahir concernant un objectif que vous poursuivez.

Capricorne

Vous serez positif et de bonne humeur, c'est déjà ça, et c'est même essentiel car si vous envoyez positif, vous en recevrez tout de suite en retour, 1er et 2e décan. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, sauf si vous êtes perpétuellement pessimiste ; dans ce cas-là, les bonnes choses de la vie vous sont versées au compte-goutte et sont plus difficiles à obtenir. Mais, à votre décharge, en ce moment Saturne est chez vous et ce n'est vraiment pas une garantie d'optimisme !

Verseau

Vous serez très calculateur aujourd'hui, soit parce que vous aurez un budget à respecter, soit parce qu'il faudra établir une stratégie précise pour un boulot. Votre machine à penser fonctionnera parfaitement et vous aurez, comme d'habitude, de nombreuses idées. Cela vaut surtout pour le 1er et le 2ème décan. Pour le 3ème, la conjoncture est toujours un peu remuante ; soit vous êtes tombé amoureux et cela vous chamboule, soit au contraire il y a une crise dans votre couple !

Poissons

Laissez les autres s'occuper de vous, même si ça vous gêne parce que vous préférez le contraire. Si vos proches ont envie de vous chouchouter laissez-les faire. En tout cas, votre bien-être et même votre sentiment d'exister, de compter à leurs yeux, viendra de ce que les autres feront pour vous, de la manière dont ils vous considèreront. Et si, 3e décan, vous avez un petit souci amoureux ou amical, parlez-en à l'un de vos proches, il/elle sera de bon conseil.