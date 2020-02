L'horoscope du 19 février 2020

publié le 19/02/2020 à 05:30

Bélier

Proche de vous, le Soleil ne vous éclaire cependant pas beaucoup et votre vitalité risque d'être légèrement en baisse, mais juste deux ou trois jours pour chacun. L'astre du jour circule en effet en Poissons, votre secteur 12, celui qui est dans l'ombre de votre signe (juste avant). Mais peut-être aussi que vous aurez quelque chose à faire, un travail par exemple, qui vous isolera un peu des autres ? Et, le Soleil étant en dissonance avec Mars, un conflit pourrait vous préoccuper (une dizaine de jours).

Taureau

Dans votre secteur d'amitié et d'entraide, le Soleil met l'accent sur vos relations avec vos amis, avec les groupes ou avec les associations auxquelles vous appartenez. Vous avez besoin d'être utile, c'est dans votre nature et selon votre âge, vous êtes nombreux à vouloir vous montrer solidaire avec les plus démunis. La période Poissons est idéale pour cela. Mais ne négligez pas pour autant vos amis, ceux avec qui vous partagez de bons moments, de bons repas, etc.

Gémeaux

En période Poissons, votre objectif c'est de trouver un travail, ou si vous en avez déjà un, vous y investir davantage et éviter les heurts systématiques avec l'autorité. La vôtre si vous êtes en position de diriger : n'abusez pas de votre position de force. Celle de vos chefs si vous êtes employé : ça ne sera pas la bonne période pour contester leurs décisions et ne pas vous y plier. Mais le Soleil est rapide, ce climat ne durera que quatre ou cinq jours, pas davantage.

Cancer

Une semaine où tout prendra du relief et sera exagéré par vos émotions, surtout 1er décan. Si vous êtes en conflit, il va falloir essayer de ne pas jeter d'huile sur le feu. Mais Mars s'oppose à vous et vous aurez affaire à quelqu'un qui vous poussera à réagir : ne vous laissez pas avoir ! D'habitude la période Poissons est très cool, souvent vous prenez des vacances, mais là, même en vacances, il y aura cette question de conflit pour vous gâcher (provisoirement) la vie.

Lion

Ce sont apparemment des questions d'argent qui seront parmi vos préoccupations, 1er décan, celui qu'on vous doit ou celui que vous pouvez négocier lors d'une vente. Mais il se peut aussi que vous soyez très conscient du fait que vous ne gagnez pas assez ou que votre entreprise ne produit pas assez. Il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues alors que vous comptiez dessus et si vous êtes indépendant, il y a un risque pour que votre entreprise mette la clé sous la porte. Un risque, pas une certitude.

Vierge

Conjoint ou associé seront au premier plan pendant la période Poissons, le 1er décan étant choyé par la conjoncture : si quelqu'un vous plaît, faites le premier pas. Vous avez toutes les chances d'être très bien accueilli et plus vous serez entreprenant, plus ça marchera. Je sais, ce n'est peut-être pas dans votre nature - à moins d'un ascendant en signe de Feu : Bélier, Lion, Sagittaire, mais faites un petit effort si vous pensez que ça vaut le coup et écoutez votre intuition.

Balance

Le travail, rien que le travail, prenez votre courage à deux mains vous serez débordé pendant quelques jours, le premier décan étant le plus concerné cette semaine et un peu la semaine prochaine. Ce sera fatiguant et de plus vous pourriez ne pas avoir la grande forme : rhume, angine, etc. Et même si vous êtes en vacances, il n'est pas sûr que vous ayez la possibilité de vous reposer, de lâcher prise comme vous aimeriez le faire pour décompresser.

Scorpion

Une très bonne configuration pour ceux d'octobre, pour le moment, c'est une période où vous pourriez éventuellement être en vacances et prendre du bon temps. En tout cas, le Soleil Poissons occupe votre secteur 5, celui qui gère vos créations et récréations, ainsi que la procréation. Si vous voulez faire un enfant, c'est le bon moment ! Le plaisir et les loisirs sont donc parmi les réjouissances et cela, même si vous n'êtes pas en vacances évidemment, mais sous une autre forme.

Sagittaire

Les Poissons sont liés, pour vous, au besoin de protéger ou d'être protégé. Vous serez davantage investi dans la vie familiale, la maison, ou tout lieu chargé en souvenirs. Une petite régression peut-être ? Cela ne doit pas vous inquiéter, car cela fait du bien de temps en temps et vous permet de vous reconnecter à vos racines. Si vous venez d'un autre pays, par exemple, vous pourriez y retourner pour quelques jours étant donné que certains sont en vacances.

Capricorne

Mars étant dans votre 1er décan, vous serez apparemment sans concession. Mais il se trouve que le Soleil en Poissons vous oblige au dialogue et à être plus compréhensif. Vous ne changerez pas ce que vous avez à dire, mais peut-être que vous le direz de manière moins dure, le Poissons étant généralement très souple. Mais il semble que vous en voudrez à quelqu'un de votre entourage dont vous n'accepterez pas le comportement.

Verseau

Vos appétits, tant matériels qu'affectifs, sont mis en avant par le Soleil en Poissons. Vous aurez des besoins auxquels vous serez capable de subvenir sans l'aide de personne. Vous pourriez mieux gagner votre vie ou avoir engrangé plus d'argent ces derniers temps, et sur le plan affectif vous ne manquerez de rien non plus ; seul l'aspect sexuel pourrait manquer car Mars, qui représente votre libido, se trouve dans l'ombre de votre signe.

Poissons

Bon anniversaire ! Né cette semaine, les planètes sont bien alignées, l'année sera à la fois productive et riche en nouvelles relations, tant professionnelles que personnelles. Vous étiez peut-être un peu isolé jusqu'à présent, volontairement ou non, et sous l'influence de Jupiter vous vous ouvrez aux autres. Des personnes peut-être un peu plus âgées ou expérimentées que vous et de qui vous pourrez beaucoup apprendre. Côté coeur, le sexe pourrait être un de vos rares problèmes.