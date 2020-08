L'horoscope du 19 août 2020

publié le 19/08/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre créativité sera au premier plan de la nouvelle Lune. Vous pourriez trouver une bonne idée pour qu'on remarque davantage vos talents et compétences. Certes, vous êtes un peu entravé ces temps-ci par la dissonance Mars/Saturne (3ème décan), et la patience est requise. Mais souvent, elle vous manque !

Taureau

La nouvelle Lune occupe une zone un peu agressive du zodiaque et si vous êtes du 3ème décan, vous risquez de ne pas vous entendre avec un membre de la famille. Peut-être que ça fait un bon moment que vous en avez gros sur la patate, que son attitude vous semble négative, qu'il/elle vous chercher querelle...

Gémeaux

C'est le bon moment pour démarrer une recherche, peut-être dans le secteur du travail. Soit vous chercherez un emploi, soit vous en chercherez un deuxième, histoire de boucler vos fins de mois. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais cela va vous prendre du temps avant de trouver. Ou alors ce sera difficile à aménager.

Cancer

Si vous avez un important achat à faire, 3ème décan, la nouvelle Lune est une aide à la décision. Apparemment, elle vous conseille de ne rien faire pour l'instant. Cette nouvelle Lune est en effet freinée par la dissonance entre Mars et Saturne qui retarde tout. Et elle sera active à peu près jusqu'au 10 septembre.

Lion

C'est votre nouvelle Lune, 3ème décan, elle serait excellente pour vos échanges si vous n'aviez pas affaire à quelqu'un avec qui vous allez devoir batailler. Vous pensiez que c'était gagné d'avance, que vous obtiendriez facilement ce que vous demandez, mais votre ou vos interlocuteurs ne seront pas du même avis.

Vierge

La nouvelle Lune accentue votre besoin de vous intérioriser, mais elle dope aussi vos intuitions. Tâchez de vous fier à votre première impression, ce sera la bonne. En général, vous décortiquez tout ce que vous ressentez, et au bout du compte il ne reste plus rien de ce que vos sens avaient capté. C'est dommage !

Balance

La rencontre Soleil/Lune est favorable au 3ème décan, surtout dans le domaine amical, sauf que vous vous êtes disputé avec quelqu'un et que ça vous perturbe. C'est éventuellement avec votre conjoint que cela se passe et vous commencez à en avoir marre de son attitude agressive à votre égard.

Scorpion

La conjoncture peut correspondre à un démarrage, une nouvelle activité par exemple pour le 3ème décan. Mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Ne soyez pas négatif dès le début et surtout ne mettez pas la barre trop haut, ce que la nouvelle Lune peut vous inciter à faire. Allez-y progressivement.

Sagittaire

Votre besoin d'évasion et d'horizons lointains est à son maximum, surtout né après le 17 décembre. Cela pourrait vouloir dire que vous vous sentez coincé. Ce n'est pas impossible étant donné qu'une dissonance entre Mars et Saturne s'est installée et elle rappelle la conjonction de ces deux astres la 2ème quinzaine du mois de mars !

Capricorne

La nouvelle Lune vous invite à être un peu plus psychologue avec vos proches. Essayez de ne pas les rudoyer, même si vous pensez qu'ils le méritent. Soyez attentif à leur sensibilité et ils seront attentifs à la vôtre... Certains natifs du 3ème décan sont un peu trop brut de décoffrage en ce moment.

Verseau

Face à votre 3ème décan, la nouvelle Lune vous ouvre des perspectives. Une collaboration pourrait vous être proposée, probablement pas pour tout de suite. Il faut peut-être attendre que la situation générale s'améliore, si toutefois elle n'est pas brillante comme certains aspects le laissent penser.

Poissons

La nouvelle Lune représente le démarrage d'un nouveau cycle, elle occupe votre secteur du travail et vous invite à réfléchir à ce que vous pourriez y changer. Il a besoin que vous lui donniez un coup de jeune, que vous fassiez une mise à jour, peut-être juste dans vos horaires, ou dans vos relations avec vos collègues.