L'horoscope du 19 août 2018

publié le 19/08/2018 à 08:13

Bélier

Le 2ème décan a carrément la baraka aujourd'hui, Mercure, Lune et Vénus sont alignées favorablement et vous invitent à charmer tous ceux que vous croiserez. Mais il se peut qu'une personne en particulier vous intéresse, surtout né autour du 1er avril : faites votre numéro de charme, il y a des chances pour que ça marche. Par ailleurs, certains natifs du 3e décan (nés les 19 et 20 avril) pourraient avoir une contrariété à gérer pendant quelque temps, une relation difficile avec l'autorité ?

Taureau

Votre principal souci aujourd'hui sera votre argent, vous avez peut-être eu un krach personnel si vous êtes du début du signe ; les autres devront faire leurs comptes, surtout si les vacances sont terminées et que vous voulez savoir exactement où vous en êtes. Mais ne vous inquiétez pas, le Taureau a souvent une calculette dans la tête ! Ce krach dont il a été question pour le 1er décan pourrait cependant avoir été atténué par le fait que vous n'aviez pas mis tous vos oeufs dans le même panier.

Gémeaux

De bonnes nouvelles pour le 2ème décan, venant d'une personne à laquelle ils pensent beaucoup, à moins que vous n'ayez un rendez-vous coquin, natif de début juin. Les astres sont bien alignés et vous incitent à vous tourner vers les autres, à leur trouver des qualités et à apprécier une de ces personnes en particulier. Et sachez, (2e décan toujours) que les planètes seront aussi bien disposées la semaine prochaine. Sauf pour le 1er décan, à cause de l'arrivée du Soleil en Vierge (jeudi).

Cancer

La Lune en Sagittaire vous rend souvent plus inquiet vis-à-vis de ceux que vous aimez, mais vous vous faites du souci pour pas grand-chose, pour des vétilles. Essayez de rester fort, de ne pas être mené par vos angoisses les plus irrationnelles : c'est à vous d'être le patron et de décider de ce qui doit vous ennuyer ou non. Vous pouvez y arriver, vous manquez juste un peu de confiance en vous et en votre capacité à changer, à évoluer. 1er décan, vous êtes toujours face à un choix qui oppose passé et futur.

Lion

Prévoyez un bon dimanche, vous pourrez vous amuser, épater la galerie et être vous-même à cent pour cent. Exception faite du début du signe, toujours perturbé. Mais pour l'instant, aucune planète n'active la dissonance d'Uranus et Mars recule en Capricorne, aussi vous devriez vous aussi, a minima en tout cas, ressentir les bons influx de ce dimanche, consacré à vos plaisirs de toute nature. Mais aussi à vos enfants si vous en avez : ils seront source de fierté.

Vierge

De retour chez vous ? En tout cas, la Lune éclaire le secteur qui représente votre lieu de vie, ce qui signifie que vous l'aurez en tête une grande partie de la journée. Inutile de le cacher, vous aimez bien rentrer chez vous, vous n'êtes pas un grand adepte des vacances (sauf si votre ascendant dit le contraire). Vous aimez retrouver votre cadre, vos habitudes, les objets que vous aimez, cela vous donne le sentiment de sécurité dont toute Vierge a besoin pour se sentir bien.

Balance

Rien ne vous fera plus plaisir que de vous sentir en phase avec votre entourage, de discuter, de commenter, ou de donner des conseils comme vous savez le faire. Vous serez curieux de tout, de tous les potins concernant vos proches mais aussi des gens que vous ne connaissez pas ; vous aurez besoin de savoir tout ce qui leur arrive et pour cela, vous ne dédaignerez pas la presse people. Certains de vos proches seront drôles, ils vous feront rire et vous passerez de bons moments.

Scorpion

L'accord entre Jupiter et Neptune, tellement chanceux pour le 2e décan commencera à se défaire la semaine prochaine, mais il y aura encore des occasions à saisir. Quand un aspect se défait il devient de moins en moins puissant, mais il n'empêche qu'il est toujours actif. Né autour des 8, 9 novembre, vous êtes le plus concerné. 3e décan, né vers les 21, 22 novembre, Mars reste en bon aspect avec vous jusqu'au 11 septembre : prenez des initiatives, surtout si vous cherchez du boulot ; prospectez, n'attendez pas qu'on vous demande.

Sagittaire

Chez vous, la Lune ne forme que des bons aspects, aussi c'est avec bonheur que vous vous évaderez Mais il est possible aussi que vous preniez la route du retour. Peu importe, vous ne serez pas nostalgique et le fait de bouger, de changer de décor vous plaira ; vous ne penserez pas au fait que vous allez devoir reprendre le travail, la routine, etc. Si vous ne bougez pas, comme d'habitude vous trouverez le moyen d'être " ailleurs " tout en étant là = lecture, sport, échanges vous changeront les idées.

Capricorne

Même au milieu de la foule, ou simplement à côté de vos proches, vous aurez tendance à vous isoler. C'est un besoin, qui vous permettra de vous ressourcer. On dit que vous êtes solitaire de nature, mais ce n'est pas que vous n'aimez pas la compagnie des autres, c'est que vous appréciez votre propre compagnie (la plupart du temps), ce qui n'est pas donné à tout le monde. Si c'est votre cas, vous pouvez vous dire que vous avez de la chance, c'est vraiment une force !

Verseau

Une très bonne journée où vous devriez être entouré d'amis, que ce soit prévu ou que vous les rencontriez par hasard. 2e décan, votre ciel est sans aucun nuage. Vous disposez même d'une harmonie entre Mercure et Vénus, encore active une partie de la semaine prochaine et qui peut vous valoir une réponse favorable à une demande qui était restée en suspens. Un rendez-vous ou une sollicitation pourraient aussi donner quelque chose de positif, et c'est aujourd'hui que vous allez mettre tout ça au point.

Poissons

Vous aurez une obligation à remplir, mais ça ne signifie pas que votre journée sera gâchée. Vous en aurez pour quelques heures, puis vous retrouverez votre liberté. Il peut s'agir de rendre visite à l'un de vos parents, ou de vous occuper d'enfants qui ne sont pas forcément les vôtres. Ne cherchez pas à éviter la " corvée ", sinon vous vous sentirez coupable et personne n'aime se sentir coupable, c'est un sentiment très désagréable qu'on peut éviter en faisant ce qu'on doit faire.