L'horoscope du 18 octobre 2018

publié le 18/10/2018 à 06:20

Bélier

Lune et Mars sont conjointes, mais cela ne vous fera pas bouger d'un iota. Vous vous amuserez même à regarder les autres se traiter de divers noms d'oiseaux. Vous savez très bien que si vous intervenez dans la querelle, cela peut se retourner contre vous ; c'est en tout cas ce que la sage Saturne a pu vous apprendre cette année - entre autres choses. Cela dit, les énergies du jour sont aussi très favorables à ceux qui démarrent un projet ou qui ont besoin d'aide.

Taureau

Lune et Mars occupent le zénith de votre zodiaque, faites attention car vos rapports avec l'autorité ne seront pas des plus sereins si vous êtes du 2e décan. Vous pourriez même vous prendre le chou avec l'un de vos supérieurs, votre hiérarchie n'étant pas très complaisante avec vous en ce moment. On vous en demande trop, selon vous, mais c'est surtout que vous ne voulez pas " obéir ", cela vous donne l'impression de retomber en enfance.

Gémeaux

Les énergies de la conjonction Lune/Mars vous verront enthousiaste à propos d'une idée que vous défendrez avec beaucoup de conviction ; on vous écoutera. Cela concerne surtout ceux du 2e décan, qui recevront de bons influx de Mars pendant quelque temps (jusqu'au 29/10). Une bonne période pour imposer votre manière d'agir ainsi que vos opinions. Mais cela n'ira pas sans quelque résistance de la part de ceux qui vous entourent, vos idées n'étant pas politiquement correctes.



Cancer

Lune et Mars sont conjointes dans l'un de vos secteurs d'argent ; vous risquez d'avoir une contrariété dans ce domaine 2e décan, et pendant plusieurs jours. Mais ne vous inquiétez surtout pas, ce n'est pas grave, rien de très ennuyeux, tout dépend de la manière dont vous réagirez à l'attitude d'un collègue, d'un proche, ou même d'une personne chargée de prendre soin de vos enfants, voire de vous ! Plus vous banaliserez les choses, mieux ce sera.

Lion

La conjoncture vous expose au mauvais caractère et surtout à la mauvaise volonté d'un partenaire professionnel pour les uns, affectif pour les autres. Ce n'est pas un aspect majeur et cela ne concerne que le 2e décan. Mais ceux de juillet pourraient aussi être à la peine à cause d'une déception, ou parce qu'ils ne se sentent pas très bien dans leur peau. Toutefois, leur passé peut aussi leur jouer un tour et venir les gêner dans le présent.

Vierge

Tout n'ira pas comme sur des roulettes aujourd'hui, certains détails vous énerveront et même vous fâcheront contre le monde entier, 2e décan. La conjoncture aura un petit côté parano et vous aussi. Prenez garde à ne pas exagérer la situation car après tout cela ne durera que quelques heures où vous aurez l'impression qu'on se ligue contre vous pour que vous ne puissiez pas faire votre travail dans de bonnes conditions.

Balance

Vous aurez une double dose de travail aujourd'hui mais ne vous inquiétez pas vous survivrez, pour la bonne raison que vous aurez besoin de vous dépenser ! Et si vous êtes artiste, vous serez extrêmement productif. En effet, la Lune et Mars se rencontrent en Verseau, le signe de votre zodiaque qui gère votre créativité et votre détermination à plaire aux autres, que ce soit professionnellement ou sur le plan personnel. C'est le 2e décan qui sera le mieux servi.

Scorpion

Une rencontre entre Lune et Mars pourrait mettre en lumière un conflit avec un membre de la famille. Vous y penserez, en parlerez, et en serez tout remué. En outre, sachez que cela va durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine pour certains. Peut-être à cause de votre fameux entêtement, de votre forte résistance à reconnaître que vous avez tort ou que vous n'avez pas bien agi. A moins que l'autre ne fasse sa mauvaise tête, c'est possible.

Sagittaire

Vous serez remonté sur un sujet en particulier et la conjoncture révèle que cela vous mettra les nerfs en pelote et vous vaudra une discussion polémique. Toutefois, il est possible que ce soit l'un de vos proches qui soit remonté contre vous et que vous en soyez très étonné car vous ne l'avez peut-être jamais vu aussi virulent. Tout cela à cause d'un désaccord que vous trouverez inutile et vain (Lune/Mars, en dissonance avec Mercure), notamment pour ceux du 2e décan.

Capricorne

Vous avez envie de vous acheter quelque chose et ça se bagarre dans votre tête, entre le désir et la raison. Mais Saturne ne vous laissera pas vous lâcher ! La tenante de la morale et du sens de valeurs va jouer son rôle de frein et vous ne vous accorderez pas le moindre relâchement. Pas tant qu'elle sera dans votre voisinage si vous êtes du 1er décan. Du 2e décan, Saturne ne sera pas très sévère, surtout parce qu'elle sera en bon aspect avec Neptune (à partir de décembre).

Verseau

Mars étant chez vous, vous serez remué par des propos qu'on vous tiendra ou c'est vous qui aurez deux mots pas gentils à dire à un collègue ou un enfant. Plus un adolescent qu'un enfant d'ailleurs, qui aura l'air d'être indifférent à tout et surtout à ce que vous lui conseillez. Essayez de rester ferme, mais pas trop non plus, l'autre ne doit pas avoir l'impression qu'il se cogne à un rideau de fer. Adaptez-vous selon ce qu'on vous dira.

Poissons

Vous prendrez sur vous et ferez un gros effort pour venir en aide à quelqu'un, qui ne saura pas apprécier ce que vous faite et encore moins vous en remercier. Et vous serez encore une fois confronté à l'ingratitude des autres ! Quand vous vous dévouez comme ça à quelqu'un dont vous pensez qu'il ou elle a besoin d'aide, n'attendez rien en retour. Il y a des personnes qui ne désirent pas être aidées et qui peuvent réagir d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas.