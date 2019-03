L'horoscope du 18 mars 2019

publié le 18/03/2019 à 04:37

Bélier

Vous serez le chef du zodiaque à partir de jeudi, mais ne commencez pas déjà à faire votre forte tête, même si vous vous sentez au top, natif de mars ! Il est vrai que vous n'avez plus cette dissonance de Saturne qui vous a freiné toute l'année dernière et que Jupiter vous a valu l'attention des autres ou de quelqu'un d'important fin 2018 ; vous en avez été tout requinqué et cela va se poursuivre dans les prochains mois, et même dès la semaine prochaine.

Taureau

Une semaine sur les chapeaux de roue si vous êtes né après le 12 mai. En outre, votre détermination sera totale, mais cela ne plaira pas à tout le monde. En effet, Mars occupera votre 3e décan, mais sera en dissonance avec Vénus tout le temps. Et comme vous prendrez des décisions sans en référer à ceux qui vous entourent, cela ne peut que créer du mécontentement, voire du conflit. Faites l'effort de discuter de vos décisions avec ceux qui sont concernés.

Gémeaux

La chance sera avec vous, ou plutôt vous saurez saisir une opportunité si vous êtes du 3e décan, vous comprendrez toute de suite où elle peut vous mener. Ne traînez pas, ne réfléchissez pas trop longtemps, vous risqueriez qu'elle vous passe sous le nez ! En outre, avec l'arrivée du Soleil en Bélier ce jeudi et la pleine Lune qui suit, il faut vraiment que vous soyez rapide. Mais bon, en général, vous n'êtes pas de ceux qui mettent des siècles à se décider, à moins d'un ascendant Balance, et encore.

Cancer

Votre force, comme souvent, c'est de savoir vous faire les bonnes relations grâce à la sympathie que vous dégagez. 3e décan, vous serez très malin cette semaine. Mars occupant votre secteur des amitiés et relations utiles, vous irez facilement vers les autres, et surtout ceux avec qui vous êtes susceptible de faire affaire. En général vous le faites sans problème, mais depuis quelque temps, ça ne marche pas aussi bien qu'avant parce que Saturne s'oppose à vous. Mais ça reviendra, ne vous inquiétez pas.

Lion

Une situation paradoxale pour ceux nés après le 13 août. D'un côté un ciel orageux, menaçant, de l'autre vous suscitez l'admiration de certaines personnes. D'un côté la dissonance entre Vénus et Mars qui peut créer des disputes avec ceux que vous aimez, et surtout avec votre conjoint représenté par Vénus en Verseau, de l'autre un bon aspect durable de Jupiter située dans un secteur de reconnaissance et de satisfaction personnelle. Un succès ferait-il des jaloux et des envieux autour de vous ?

Vierge

Né après le 14 septembre, vous disposerez vous aussi d'une volonté de fer toute la semaine et vous en aurez besoin pour ne pas vous laisser manipuler, 2e décan. La rétrogradation de Mercure en Poissons va vous ennuyer car elle va de nouveau croiser la route de Neptune et vous remettre face à quelqu'un qui brouille les pistes et même qui raconte des histoires à dormir debout. Vous en avez eu un aperçu la semaine du 18 février et vous en avez pour jusqu'à début avril (né autour des 9, 10, 11 septembre).

Balance

Le 3ème décan sera très content de cette semaine, Vénus et Jupiter étant en phase avec vous. Même s'il s'agit d'un tout petit bonheur, vous serez aux anges. Encore une fois, l'une de vos créations peut être reconnue ou alors vous développez davantage votre activité ou une nouvelle branche de cette activité. Mais il n'est pas exclu que le cercle de vos proches s'élargisse avec l'arrivée d'un nouveau membre ; un beau-frère, une belle-soeur, etc.

Scorpion

Ça va barder cette semaine pour le 3e décan. Votre partenaire, ou un associé, vous en voudra de ne pas vous manifester ou de ne pas réagir comme il le voudrait. Il se peut aussi que vous ayez fait une demande et qu'on vous oppose un refus : une demande de prêt par exemple... 1er décan, vous êtes toujours sous l'influence d'Uranus qui rend votre situation ou l'une de vos relations très aléatoire. Vous ne savez pas du tout où vous allez !

Sagittaire

Une bonne semaine et c'est toujours le 3e décan qui est en vedette, cette fois pour un bon aspect entre Jupiter et Vénus. Dans les prochains jours tout vous sourira. On vous trouvera drôle, sympathique et vous adorerez sentir que vous amusez la galerie. En outre, un petit flirt pourrait prendre de plus en plus de place, alors que vous ne vous y attendiez pas. Cela dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans cette relation et qui vous empêche d'aller plus loin.

Capricorne

Au tour du 3e décan d'avoir une forme olympique en dépit de la présence de Saturne chez vous. Au contraire, vous ferez tout pour prouver votre valeur et vous aurez l'énergie pour... Bien sûr, quelques-uns seront moins bien servis dans la mesure où chaque planète, Saturne comprise, est plus ou moins forte selon votre thème de naissance ; dans certains cas, il se peut que vous ayez un fond de déprime, mais avec les bons influx de Mars vous aurez envie de vous en sortir.

Verseau

Certes, Vénus est chez vous 3e décan, mais elle est en dissonance avec Mars. Soit vous vous disputerez avec votre chéri, soit vous êtes candidat au coup de foudre. Je pencherais plutôt pour la dispute car même si vous n'êtes pas en couple, il y aura de l'orage dans l'air, ce sera électrique. Cela dit, la tension peut très bien être sexuelle... Par ailleurs, 2e décan, attention aux erreurs dans votre comptabilité ou à un possible vol. Ou alors c'est vous qui égarerez quelque chose...

Poissons

En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout, a dit Albert Camus. Et la volonté, vous en aurez des tonnes cette semaine, 3e décan. D'ailleurs vous en aurez besoin pour continuer à croire en une proposition qui vous a été faite et dont vous n'avez pas de nouvelle parce que Mercure rétrograde encore et se trouve conjointe à Neptune. Vous ne saurez vraiment pas quoi penser, l'incertitude risque même de vous déstabiliser.