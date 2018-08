L'horoscope du 18 août 2018

publié le 18/08/2018 à 08:06

Bélier

Vénus s'oppose à vous, 2e décan et c'est en principe une configuration idéale pour faire des rencontres ou rétablir une bonne entente dans votre couple. Mais, selon votre thème, il peut en être autrement et il peut au contraire y avoir des désaccords, des disputes. Surtout si vous êtes en vacances et que vous avez le sentiment d'être un peu trop l'un sur l'autre. Célibataire, on pourrait vous arranger une rencontre, mais pas sûr que cela vous plaise !

Taureau

2ème décan, Vénus circule à présent dans le secteur du travail, vous allez peut-être le reprendre lundi et apparemment, vous serez content de le retrouver. Probablement parce que vous vous entendez bien avec certains collègues avec lesquels vous vous raconterez vos vacances en long et en large. Par ailleurs, si vous avez un souci de santé, il pourrait vous laisser en paix le temps du passage de Vénus, c'est-à-dire jusqu'au 27 août. Un nouveau médicament pourrait vous soulager.

Gémeaux

2ème décan, plusieurs aspects se liguent pour que vous soyez en phase avec les autres mais surtout avec vous-même, ce qui est plutôt rare en ce moment, en particulier si vous êtes né autour des 6 et 7 juin. Mais on a l'impression que vous êtes bien entouré ces jours-ci et que vous bénéficiez de conseils qui pourraient vous être très utiles si vous les mettez en application. Ce week-end, ce sont ceux de début juin qui sont plus particulièrement concernés.

Cancer

2ème décan, vous allez être gâté par les influx de Vénus qui indiquent qu'une personne de la famille pourrait vous rejoindre sur votre lieu de vacances. Mais vous pouvez aussi retrouver, par hasard ou non, quelqu'un que vous avez aimé dans le passé et en éprouver de la nostalgie. C'est normal, mais cela ne doit pas vous faire dévier de votre route et vous empêcher d'aller de l'avant. Le passé est une place de référence et non une place de résidence, dit un proverbe très sensé.

Lion

2ème décan, vous disposez à présent d'une harmonie de Vénus jusqu'au 27 août. Charmeur, bien dans votre peau, vous nouerez facilement de nouvelles relations. Vous aurez tendance à flirter à droite, à gauche et à en faire des tonnes pour plaire ! Si vous êtes amoureux, il n'y aura pas de jour où vous ne déclarerez pas votre flamme à l'élu/e de votre coeur... Et il est très possible que vous aussi vous entendiez des mots d'amour. La complicité sera de mise, l'humour aussi, mais ne soyez pas trop taquin !

Vierge

Né après le 2 septembre, Vénus aura quelques bontés pour vous aussi. Mais il semble que ce sera plutôt côté finances. Elles pourraient être en meilleur état. Il se peut aussi que vous fassiez une bonne affaire, accompagnée d'un bénéfice, ou qu'on vous paye tout simplement une somme qu'on vous doit. Côté coeur, votre chéri/e pourra se plaindre de votre jalousie (passagère) ou d'une tendance à lui demander plus qu'il/elle ne peut vous donner (aspect mineur Vénus/Jupiter).

Balance

Vous aurez des armes de séduction massives natif du 2e décan, et si quelqu'un vous attire rien ne vous arrêtera. Sauf si on vous dit que c'est chasse gardée. En effet, Vénus et Jupiter seront en relation mineure (très rapidement) à partir de dimanche et on vous fera comprendre, ou c'est vous qui penserez que vous " n'avez pas le droit... ". 3e décan, le retour de la dissonance de Mars affecte ceux des 22, 23 octobre qui sont de méchante humeur ou fâchées contre un membre de la famille.

Scorpion

Vous n'aurez qu'une envie dans les prochains jours, transgresser les tabous et faire tout ce qui est interdit... en amour, bien sûr. C'est ainsi que vous vibrerez ! Mais y a-t-il des interdits en amour, autres que ceux que vous vous imposez vous-même ? Aussi, ce sont vos inhibitions ou les scories de votre éducation que vous chercherez à dépasser, plus que d'hypothétiques lois. Cela ne concerne, en principe, que les natifs du 2e décan qui voient Vénus et Jupiter former un aspect très mineur.

Sagittaire

Une amicale réunion, ou même quelques jours de vacances entre amis pourraient être au programme pour le 2ème décan, qui se sentira au top du bien-être. Seuls ceux qui sont nés autour du 8 décembre et qui sont sous l'influence déstabilisante d'un aspect entre Jupiter et Neptune multiplient les non-dits ou les secrets, et ce n'est pas du tout constructif. Le contrôle de votre vie semble vous échapper, probablement parce que vous avez fait un mauvais choix dans le passé.

Capricorne

Lune et Mars sont en bisbille alors que Mars occupe votre 3ème décan. Pendant quelques heures, vous risquez de tout prendre de travers et d'être en colère. Ce retour de Mars fait suite à un premier passage en mai et ne touche pas tout le décan de la même manière. Certains ont simplement du mal à se détendre et à dormir à cause d'un problème lié à leur travail ou à un projet. D'autres ont un virus à combattre, ou un adversaire professionnel à dégommer.

Verseau

2e décan, né après le 30 janvier, Vénus devrait vous voir plus disponible aux choses de l'amour et désireux de mieux connaître quelqu'un qui vous a tapé dans l'oeil. Un rendez-vous, une soirée seront éventuellement au programme d'ici le 27 août, date à laquelle Vénus s'intéressera au 3e décan. Né autour du 4 février, attention à un possible mauvais choix, ou à une vision de l'autre un peu erronée. Vous lui trouverez des qualités (ou des défauts !) qu'il ou elle n'a probablement pas.

Poissons

C'est le pompon pour le 2e décan qui reçoit de bons influx de Jupiter, bien reliée à Neptune. Vous vivez peut-être des moments exaltants, mais sont-ils réels ? Je veux dire, êtes-vous sûr d'avoir les pieds sur terre et de ne pas avoir à déchanter d'ici quelque temps ? En tout cas, Jupiter et Neptune ne vous font voir que le bon côté des choses et embellissent tout, en particulier pour ceux qui sont nés autour du 6 mars. Soyez prudent dans vos choix, surtout amoureux.