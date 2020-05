L'horoscope du 17 mai 2020

publié le 17/05/2020 à 05:30

Bélier

Vos batteries ne sont pas encore rechargées, 1er décan, ne vous efforcez pas de paraître en forme si vous ne l'êtes pas ; né entre le 22 et le 25 mars, ça ira mieux après mercredi. Et les autres seront totalement remis après le 27 mai. Vous voyez, c'est l'affaire de quelques jours, deux ou trois pour chacun, comme toujours avec Mars. Mais il se peut aussi que vous ayez un problème avec l'argent (nous sommes encore en période Taureau), mais vous trouverez rapidement une solution.

Taureau

Une tendance à la rêverie vous verra plus distrait que d'habitude ; vous risquez d'être maladroit. En outre, le sentiment d'être seul donnera des états d'âme au 1e décan, alors que si vous faisiez appel à vos amis vous vous sentiriez beaucoup moins seul. Mais voilà, vous êtes orgueilleux, vous préférez donner que demander et rester seul plutôt que de d'appeler quelqu'un, juste pour échanger et partager ce que vous vivez. Par ailleurs, né autour du 12 mai, gare aux petites escroqueries, à la perte ou au vol de votre argent.

Gémeaux

2ème décan, Mercure s'invite chez vous jusqu'au 22, une bonne période pour échanger, négocier, ou faire des démarches en ligne pour obtenir d'importants documents. Mercure étant très rapide, cela vous prendra une journée, pas plus. Et comme elle ne formera aucun aspect, vous n'aurez pas d'obstacles, aucun problème avec tout ce qui touche à la communication. En outre, vous pourriez vous intéresser davantage à l'actualité, la suivre de près.

Cancer

1er décan, l'imagination est au pouvoir, utilisez-la pour que ce dimanche ne soit pas comme les autres, trouvez quelque chose d'inhabituel à faire, ça boostera vos neurones. La nouveauté réveille, l'habitude endort, c'est bien connu que prendre toujours les mêmes chemins sclérose, alors que votre cerveau a besoin d'être stimulé. Cela dit, il se peut aussi qu'il y ait une discussion peu satisfaisante, 2ème décan, parce qu'on ne vous écoutera pas.

Lion

Vous vous posez toujours beaucoup de questions, 1er décan, mais ce dimanche vous invite à prendre du recul et à ne pas donner tout pouvoir à votre mental. Soyez plutôt dans l'action, plus vous vous bougerez et moins vos pensées viendront vous embêter. Vous aimez la compétition, le sport (même à la télé), cela vous fera donc du bien de vous lancer un défi sportif, ou de regarder du sport à la télé (s'il y en a), quelque chose qui vous absorbera et vous fera oublier le reste.

Vierge

Il ne se passe pas une journée sans que vous ayez un sujet d'inquiétude, ou un souci familial à gérer. Justement il semble que la relation avec un proche vous contrariera. 1er décan, Mars s'oppose à vous depuis quelques jours, nous en avons déjà parlé, et comme la planète est dignifiée aujourd'hui, il est possible que le conflit qui était à l'état latent s'exprime plus clairement. Si le problème est avec votre conjoint, une bonne dispute peut vous permettre à tous les deux de vider votre sac ; ça ira mieux après.

Balance

Si vous aviez l'intention de buller, renoncez-y parce que tous viendront vous demander de faire ceci ou cela pour eux, je parle de vos proches, et vous ne pourrez pas refuser. Vous pourriez, bien sûr, mais vous ne le ferez pas parce que sinon vous vous sentiriez coupable de les " abandonner " ; or, l'abandon est un gros problème pour toute Balance qui se respecte, elle est une peur tapie au fond de vous et qui ressort dans les moments où vous pourriez vous imposer face aux autres.

Scorpion

Ne vous plaignez pas si vous avez du boulot dans la maison, des rangements à faire, un truc à réparer. Cela vous permettra d'utiliser votre énergie dans des activités positives, alors que si vous ne faites rien elle se retournera contre vous, ou plutôt contre les autres, avec qui vous serez agressif ; vous chercherez querelle à vos proches parce que vous n'aurez pas d'autre moyen de vous débarrasser d'un surplus d'énergie. Donc, décidez de vous remuer un peu.

Sagittaire

1er décan, la dissonance de Mars est activée ce dimanche, vous serez trop irritable, susceptible, et on vous en fera le reproche. Avant tout, dépensez-vous physiquement, au lieu de vous justifier allez plutôt courir dans les bois, ou dans un espace vert à côté de chez vous, cela vous fera un bien fou. D'ailleurs vous le savez très bien que vous devez dépenser votre énergie si vous ne voulez pas qu'elle s'exprime en agressivité vis-à-vis des autres, et surtout vis-à-vis de votre entourage familial.

Capricorne

Né en décembre, votre sens du devoir est aux commandes, vous vous sentirez obligé de vous occuper de quelqu'un de votre entourage qui a besoin que vous le/la distrayez. Ça peut autant être vos enfants, qu'un parent âgé dont vous vous occupez avec dévouement. 2ème décan, Mercure commence à vous envoyer des influx (né le 1er janvier pour aujourd'hui) et il semble que vous aurez un travail à terminer, ou qu'il faudra faire travailler vos enfants.

Verseau

Il faudra dompter votre nervosité et votre impatience si vous ne voulez pas créer des tensions avec vos proches. C'est dimanche, pourquoi vouloir presser tout le monde ? Cela dit, c'est dans votre tempérament (si vous êtes un vrai Verseau), vous ne supportez pas d'attendre, la lenteur des autres vous exaspère : les Taureau et les Cancer en particulier, parce qu'ils ont un rapport spécial au temps, tout comme vous mais dans l'autre sens : ils ne sont jamais pressés.

Poissons

Vous serez le chef, surtout en cuisine ! Gourmand, vous aurez un appétit d'ogre, mais vous n'imaginerez pas cuisiner juste pour vous. Vous en ferez profiter les autres. Si vous avez des proches à gâter, vous serez ravi de leur offrir un bon déjeuner et il est vrai que vous pouvez être très inventif dans le domaine de l'art culinaire. Bref, vous vous couperez en quatre pour satisfaire ceux que vous aimez et cela vous fera du bien au moral, parce que l'un de vos besoins, celui de partager, sera comblé.