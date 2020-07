L'horoscope du 17 juillet 2020

publié le 17/07/2020 à 05:30

Bélier

Il se peut que votre coeur se soit emballé et que vous vous sentiez très amoureux, mais si vous êtes né en mars, on a pu vous dire qu'on n'appréciait pas cette relation. Et comme c'est probablement quelqu'un de votre famille, vous pourriez en être très embêté. Mais ça dure depuis quelque temps, et ça pourrait s'arranger ces jours-ci.

Taureau

Votre plaisir sera de vous rendre utile, plus vous aurez le sentiment qu'on ne peut pas se passer de vous, plus vous serez content. Mais n'en faites pas plus que ce qu'on vous demande. Vous êtes généreux, vous voulez toujours donner plus à ceux que vous aimez sans vous demander si c'est ce qu'ils désirent et si vous n'êtes pas dans l'excès.

Gémeaux

Lune et Vénus se rencontrent chez vous, dans votre 2ème décan, de quoi apprécier la vie et ses plaisirs à leur juste mesure. En outre, vous aimerez ou vous sentirez aimé. En principe ! En fait, cela dépend des états de Vénus dans votre thème natal et il n'est pas impossible, qu'un schéma moins positif se répète. Mais ce sera vraiment rare.

Cancer

Une bonne journée pour tous, la Lune rencontre Vénus et adoucit les moeurs. Toutefois, vous serez plus spectateur qu'acteur, mais cela devrait suffire à votre bonheur. Vous serez bien, en paix avec vous-même (2ème décan surtout) et regarderez le monde autour de vous avec beaucoup de dérision et donc de distance.

Lion

Prenez votre temps aujourd'hui, profitez de l'instant présent, que vous soyez en vacances ou non ne changera rien, c'est votre mental qui doit être sur pause. Mais je pense que ça ne sera pas facile car vous avez beaucoup de choses en tête, les événements sont positifs d'un côté et menacent de l'être moins de l'autre.

Vierge

Rien que du positif pour le 2ème décan, vous vous sentirez en paix avec vous-même et aurez l'agréable sentiment d'avoir atteint un but, ou d'avoir accompli votre devoir. Parfois rien de très important, mais ce qui compte c'est ce que vous ressentirez. Votre gendarme intérieur vous laissera en paix : ça vaut tout l'or du monde.

Balance

Un moral au top aujourd'hui grâce à la rencontre Lune/Vénus. On sera gentil avec vous, on pourrait même vous faire du charme et du coup votre journée en sera illuminée. Mais il est aussi possible que ce soit vous qui fassiez du charme à quelqu'un pour le ou la calmer : on pourrait en effet se montrer agressif avec certains du 2ème décan.

Scorpion

Quoi que vous fassiez ce week-end, vous le ferez avec plaisir et si vous attendez qu'on vous paye quelque chose, une sorte de dédommagement, vous serez satisfait. Que ce soit aujourd'hui ou demain... Mais côté coeur, si vous êtes en couple, il serait bon de ne pas vous laisser aller à soupçonner l'autre, ou à lui montrer que vous êtes jaloux.

Sagittaire

Il est possible, 2ème décan, que vous fassiez une rencontre ou que vous parveniez à conclure avec une récente conquête. Le plaisir sera en tout cas au rendez-vous. Mais on peut aussi penser que vous êtes en passe d'obtenir un accord, de signer un contrat ou de vous engager dans quelque chose (né autour des 3, 4 décembre).

Capricorne

Vous avez besoin de vous détendre, de ne plus être autant sur les nerfs et la conjoncture d'aujourd'hui peut vous y aider. Mais mettez-y du vôtre aussi. Essayez de canaliser votre mental, vous devriez y arriver et cela laissera la place à d'agréables moments où le ressenti prendra la place d'un mental trop puissant.

Verseau

L'un de vos projets vous met le coeur en fête, 2ème décan, même s'il vous demande de changer quelques-unes de vos habitudes. Ça ne sera pas un gros problème. En effet, vous n'êtes pas très accro aux habitudes, sauf ascendant ou Lune en Vierge. Au contraire, vous êtes normalement de ceux qui apprécient la fantaisie, l'imprévu.

Poissons

Aujourd'hui encore, le passé se manifeste 2ème décan, mais cette fois sans aucune nostalgie. Au contraire, vous pourriez en ressentir du bonheur, une paix intérieure. Cela peut concerner vos amours bien sûr, mais il n'est pas exclu que pour certains une somme d'argent vous arrange bien et vous permette de vous sentir en sécurité.