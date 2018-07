L'horoscope du 17 juillet 2018

publié le 17/07/2018 à 07:10

Bélier

Né en mars, vous devez être déconcerté en ce moment, d'un côté Mars vous demande d'accélérer sur un projet, de l'autre Saturne freine vos élans et vous demande de la patience. Soyez plutôt à l'écoute de Saturne, c'est-à-dire suivez le chemin de la raison et non de la fantaisie. Certes, vous pouvez être très créatif à propos de ce projet, avoir mille idées, parfois utopiques, et rien ne se fera avant que vous ayez solidement ancré ce projet dans la réalité.

Taureau

Deuxième décan, né vers le 4 mai, vous recevez longuement l'opposition de Jupiter et vous devez sûrement défendre vos droits. Mais rien ne bougera avant fin août. Un procès peut être en cours mais l'été il ne se passe jamais rien du côté de la justice. Si vous voulez régler la question à l'amiable c'est possible, il faudrait juste que vous cédiez un petit bout de terrain, de manière à ce que votre adversaire ait l'impression d'avoir gagné. A vous de voir...

Gémeaux

Né en mai, Mars prouve que vous avez le goût de l'aventure en ce moment, mais comme la planète est rétrograde, il faut éviter de prendre des risques inutiles. Ne vous mettez pas en danger, Mars se trouve en Verseau et vous pouvez vous trouver soudain dans une situation qui vous dépassera et que vous ne contrôlerez pas. Et c'est aussi valable dans le monde du travail où vous avez besoin de reconnaissance ; mais n'en faites pas des tonnes.

Cancer

Mercure est la planète du jour et il est très possible que vous ayez à discuter d'un prix. Dans ce cas, on vous connaît, votre interlocuteur aura du mal à s'exprimer. Vous lui déverserez des arguments imparables, visant à baisser le prix ou à le monter, selon la nature de l'opération. Cela concerne avant tout ceux du 3e décan, qui vont longuement être en relation avec Mercure ; aussi cette transaction pourrait prendre du temps, peut-être parce qu'elle porte sur quelque chose d'important.

Lion

Installée dans votre 3e décan, Mercure vous donne les mots pour le dire. Vous avez l'art de la rhétorique et votre pouvoir de conviction est au maximum. Vous aurez probablement une idée à " vendre " ou quelque chose, une méthode par exemple, à imposer, et cela risque de prendre du temps car Mercure reculera à partir du 26 juillet. S'en suivra une période de réflexion et s'il est question d'un projet, il faudra certainement l'améliorer, le peaufiner.

Vierge

Pour votre signe, la longue rétrogradation de Mercure a valeur d'apprentissage. Il se peut que vous n'utilisiez pas assez votre instinct, alors entraînez-vous. L'intelligence ne sert à rien si vous n'avez pas confiance en votre instinct : écoutez plus souvent vos petites voix intérieures ! Ce sont d'ailleurs elles qui vont s'exprimer pendant quelque temps, et vos raisonnements habituels vous paraîtront inintéressants et surtout inutiles.

Balance

Le 3e décan reçoit à présent des influx de Mercure et ça va durer : vous avez un projet en tête, il va faire votre été et vous le concrétiserez en septembre. Il peut autant s'agir d'approfondir une relation amicale que d'aider un proche qui a des problèmes... Et en ce qui concerne le projet en lui-même, il peut concerner le domaine de la communication. Quoi qu'il en soit, vous avez la vedette, 3e décan, alors que le 2e (né autour du 7/10)doit encore s'occuper d'un problème financier ou d'une acquisition.

Scorpion

On peut dire que vous aurez un bon jugement avec Mercure au zénith de votre ciel, mais il faut que vous évitiez de juger tout le monde et à tout instant. L'aspect de Mercure étant durable (elle va faire une boucle) ne mettez pas votre entourage et même tous ceux que vous rencontrez dans le même panier, il faut faire un tri entre ceux qui valent la peine et les autres ! Mercure va vous aider à discriminer, laissez-la faire par elle-même, inutile d'en rajouter.

Sagittaire

Troisième décan, vous avez les faveurs de Mercure jusqu'en septembre. Je vous ai déjà parlé de déplacements, mais vous pouvez aussi travailler sur un gros projet. Certes, vous serez probablement en vacances mais votre tête, vos petites cellules grises, ne seront pas en vacances et vous penserez souvent à votre boulot, cela restera à l'arrière-plan. Vos vacances n'en seront pas gâchées pour autant, mais vous serez peut-être plus préoccupé la semaine du 30 juillet.

Capricorne

Une bonne journée se prépare, surtout né après le 10 janvier. Vous prenez de la distance, ce qui vous permet d'éviter certaines pensées un peu négatives. Vous recevez un aspect de Mercure qui va être durable, aussi serez-vous tenté à plusieurs reprises de voir les choses sous un angle qui n'est pas positif. Sans être dans un enthousiasme naïf, vous pouvez tout de même considérer que vous avez nettement plus de chances et d'ouvertures que l'année dernière.

Verseau

Nous avons parlé, avec Mercure d'offre d'emploi, de contrat, mais vous pouvez aussi avoir mieux envie de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer. Cela ne concerne, a priori, que ceux du 3e décan puisque c'est à eux que Mercure s'oppose. Si vous avez rencontré quelqu'un, il se peut que cette personne joue le mystère, que vous ayez du mal à le/la cerner et surtout à comprendre sa forme d'humour. Mais avec le temps, vous vous comprendrez mieux.

Poissons

Les évolutions de Mercure se font dans votre secteur 6, celui du travail quotidien et du soin. Ce sont les domaines où vous serez le plus utile, natif du 3e décan. Certes, vous êtes toujours prêt à venir en aide, à donner de votre temps, mais ce sera un peu exceptionnel car Mercure va longuement stationner dans ce secteur et si vous êtes né autour du 14 mars, c'est vous qui serez le plus sollicité : vous pouvez soigner, mais il se peut aussi que vous soyez soigné !