L'horoscope du 17 février 2020

publié le 17/02/2020 à 05:30

Bélier

2ème décan, c'est une semaine où vous aurez tout pour plaire et il faut dire que votre charme fera son petit effet. Vous ferez même dans l'excès le week-end prochain. En effet, Vénus et Jupiter seront en dissonance - un aspect qui n'est jamais très mauvais, seulement vous vous " lâchez ", vous dépassez les limites et partez à la conquête de personnes qui ne sont pas pour vous, ou alors vous exagérez vos sentiments, comme si l'autre de comprenait pas ce que vous ressentez. Évitez de trop en faire...

Taureau

Prévoyez une bonne semaine dans l'ensemble. Le Soleil, Mars, Mercure (même rétrograde) sont en phase avec vous : il y a un parfum de réussite pour le 1er décan. Mars sera en Bon Aspect avec Uranus et avec le Soleil, lui aussi ami avec Uranus ; il devrait y avoir une accélération si vous êtes sur un projet d'envergure. Et si vous avez un gros problème, il y a des chances pour que vous y trouviez un début de solution, alors que vous aviez l'impression que cela allait durer éternellement.

Gémeaux

Le 2ème décan a tout pour lui cette semaine, vous pourriez même avoir un petit coup de coeur pour quelqu'un. Mais évitez de vous y investir, pour l'instant en tout cas. En effet, à partir d'avril Vénus s'installera dans votre signe pour plusieurs mois et là ceux du 2e décan seront dans la ligne de mire de Vénus et épargnés par Neptune qui sera aux portes du 3ème décan. C'est donc vous, né après le 10 juin qui devrez vous méfier de possibles mauvais choix et exercer votre esprit critique.

Cancer

1er décan, Mars s'oppose à vous mais grâce à l'arrivée du Soleil en Poissons mercredi, vous allez prendre l'ascendant sur le partenaire ou ami qui vous cherche querelle. Il semble en effet qu'il y ait un rapport de force avec quelqu'un mais cela devrait tourner en votre faveur très rapidement. 2ème décan, Vénus navigue au zénith de votre thème et il est possible que vous mettiez un léger bémol à vos ambitions, que vous soyez moins autoritaire et plus conciliant. Ce qui vous servira.

Lion

2ème décan, né après le 2 août, Vénus vous envoie de belles énergies pour conquérir un titre, un statut ou la rémunération que vous désirez et pensez amplement mériter. Il est vrai que vous allez pouvoir faire valoir votre productivité, mais que vous devez éviter d'y aller trop fort, surtout en fin de semaine où vous aurez tendance à vous mettre un peu trop en valeur au détriment de vos collègues. Si vous ne travaillez pas, on pourrait vous reprocher de faire trop de charme autour de vous.

Vierge

Une bonne semaine, surtout pour ceux du 1er décan. Notamment né en août, votre façon d'agir, vos méthodes de travail, seront un peu surprenantes mais efficaces. Peut-être prendrez-vous facilement les bonnes décisions et que vous le ferez rapidement, plus à l'instinct que d'habitude. Il faudra d'ailleurs faire davantage confiance à votre intuition à partir de mercredi, jour où le Soleil entrera en Poissons, un des signes les plus importants de votre zodiaque et qui est lié à l'intuition.

Balance

Ce n'est pas la meilleure période de l'année, mais rassurez-vous, vous en aurez de bien meilleures par la suite, surtout 1er et 2ème décan ; vous aurez la baraka à partir d'avril. Vénus s'installera en Gémeaux le 3 et n'en sortira plus avant le 7 août, certains natifs du 1er décan ayant de belles opportunités à saisir (financières et autres). Mais vos amours seront aussi favorisées, surtout en juin ; certains (du début du signe) pourraient s'engager dans une relation à distance, ou avec quelqu'un d'étranger.

Scorpion

Les choses vont tourner en votre faveur cette semaine, grâce au bon aspect entre le Soleil et Mars, ceux du 1er décan pourront convaincre et obtenir ce qu'ils veulent. Si vous voulez plus de latitude dans votre travail, ou qu'on vous en confie davantage, n'hésitez pas à aller voir votre manager et à lui dire combien vous avez envie de bosser. En outre, 2ème décan, Mercure rétrograde mais en bon aspect avec vous : il y a une attente, un délai, mais cela ne créera pas d'anxiété.

Sagittaire

2ème décan, né avant le 10 décembre, vous avez les faveurs de Vénus cette semaine ; il vous suffira parfois d'un signe, d'un sourire, pour séduire vos interlocuteurs. Cela dit, vous aurez probablement affaire à des personnes un peu influençables, vous le sentirez et en profiterez. Mais surtout n'en abusez pas, cela pourrait se retourner contre vous (né autour du 10 précisément). 1er décan, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour gagner plus, ou pour arranger une histoire d'argent.

Capricorne

Dans votre signe, Mars sera en phase avec le Soleil à partir de mercredi, ces deux planètes de Feu vont décupler votre énergie et votre détermination à agir. Et à agir pour le bien de votre travail, de la diversification de vos activités, certains pouvant suivre une formation ou un stage pour ajouter une corde à leur arc. En revanche, vos relations avec votre entourage proche (frères, soeurs, adolescents) ne seront pas toujours faciles : vous serez un peu trop dirigiste.

Verseau

Mercure recule toute la semaine (en apparence) et il ne faudra pas vous étonner s'il y a des problèmes techniques, si le courrier n'arrive pas ou si on ne vous appelle pas. Cela ne concerne a priori que le 2ème décan, mais il est possible que tout le signe soit sensible à cette rétrogradation de Mercure dans le signe voisin des Poissons. Il est possible que vous attendiez qu'on vous paye quelque chose, ou que vous retardiez le moment de payer une facture.

Poissons

Vous avez carrément la vedette, d'abord parce que Mercure rétrograde chez vous et ensuite parce que le Soleil sera aussi chez vous mercredi et on vous fera la fête. En outre, si vous êtes du 1er décan, vous bénéficierez toute la semaine de bons influx de Mars qui agiront différemment une fois que le Soleil sera dans votre signe parce que les deux planètes seront en harmonie. On peut dire que vous commencez votre année astrologique sous les meilleurs auspices et que vous allez mettre le turbo pour atteindre vos objectifs.