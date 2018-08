L'horoscope du 17 août 2018

publié le 17/08/2018 à 06:44

Bélier

Les états célestes et terrestres de Mercure vous sont favorables, patientez cependant jusqu'à dimanche pour avoir les nouvelles que vous attendez. Un texto, un coup de fil, un mail vous délivreraient d'un excès de pensée qui vous dérange parce que vous préféreriez régler la question rapidement ; or, ce n'est pas possible, il y a un temps de réflexion de la part de l'autre, c'est en tout cas ce que produit la rétrogradation de Mercure. Mais elle repart en marche directe dimanche.

Taureau

C'est l'association Lune/Jupiter qui vous intéresse, surtout si vous êtes du 2e décan. Elle met votre relation de couple en lumière et elle semble bien évoluer. Si vous vous êtes mis récemment en couple, il se peut que votre entente soit parfaite, surtout né autour du 6 mai : tout vous semble être sans aucune fausse note et même parfois idéal. Vous profiterez de très bons moments aujourd'hui, et il sera peut-être question d'officialiser votre histoire, de vous marier ?

Gémeaux

Né les premiers jours de juin, la station de Mercure vous concerne ; une proposition reçue ou que vous avez faite n'a pas encore reçu de réponse, mais la semaine prochaine sera plus favorable que ne l'était celle-ci. En effet, quand Mercure stationne rien ne bouge, rien n'avance, mais elle reprend une marche directe dimanche et vous aurez donc la réponse que vous attendez dans les jours qui suivent. Certains prendront la route du retour dès dimanche.

Cancer

Sensibles à la rencontre Lune/Jupiter, ceux du 8 juillet et autour seront valorisés par les sentiments qu'on leur porte, ou par la bonne image qu'on leur renvoie. Votre ego en sera flatté et c'est important ; il faut en prendre une dose de temps en temps, c'est comme un anti-dépresseur mais en mieux. Il y a aussi une " station " de Mercure en Lion, elle ne bouge pas jusqu'à la semaine prochaine et vous pourriez ne pas avoir de nouvelles d'une affaire financière. Jusqu'à lundi.

Lion

Mercure stationne jusqu'à mardi prochain et ce sont ceux de début août qui la reçoivent. Une transaction, une négociation risque de vous prendre la tête. En tout cas jusqu'à dimanche ou lundi, où vous trouverez le moyen de régler la question. Cela dit, il peut se passer plein d'autres choses selon votre thème et surtout selon votre ascendant. Un déplacement peut être au programme aussi d'ici mardi prochain, probablement le retour des vacances ?

Vierge

L'immobilisation de Mercure ne fait pas vos affaires car elle vous oblige à moins réfléchir, à moins raisonner et à laisser la place à votre intuition, 2e décan. En particulier si vous êtes né les premiers jours de septembre, autour d 4. Toutefois, une discussion peut aussi tourner en rond avec l'un de vos proches et il faudra attendre quelque temps avant que vous trouviez un terrain d'entente. Cela dit, au plan personnel, vous pouvez aussi avoir une petite douleur quelque part.

Balance

La Lune croise Jupiter aujourd'hui, ce qui va décupler vos désirs et votre envie de vous faire plaisir. Certains seront contents d'une petite rentrée d'argent. Petite ou grosse d'ailleurs, Jupiter étant un amplificateur qui agit sur la Lune, laquelle gère vos émotions. Et ce sont des émotions qui sont, apparemment, liées à l'argent puisque le Scorpion, où se trouve la Lune, gère votre argent... 2e décan, préparez-vous à l'arrivée de Vénus chez vous : vous serez absolument adorable.

Scorpion

Si vous êtes du 2e décan, et plus spécialement né autour du 4 novembre, vous avez certainement un rendez-vous important, peut-être en vue d'un emploi. Si c'est le cas, vous ferez bonne impression mais vous n'êtes certainement pas le seul candidat et il faudra attendre lundi prochain pour obtenir une réponse. Rien n'indique, en l'absence de votre thème personnel, si elle sera négative ou positive. Consultez votre ascendant, il peut peut-être vous renseigner davantage.

Sagittaire

Mercure est très en phase avec vous, mais son état stationnaire indique que vous avez un petit souci concernant les conditions dans lesquelles vous voyagez. Vous ne trouvez plus un important papier, il n'est peut-être qu'égaré et non perdu comme vous le croyez. Vous sautez vite aux conclusions, n'est-ce pas ? C'est un trait de caractère de votre signe qui se retourne parfois contre vous. Vos échanges avec certaines personnes pourraient aussi être refroidis jusqu'à dimanche.

Capricorne

Vous pensez être victime de la jalousie de certaines personnes ? C'est peut-être vrai. Mais dans certains cas c'est pire, il s'agit d'envie et c'est plus difficile à gérer. Il y a toujours, dans la jalousie, vous, l'autre et un troisième élément qui est l'objet de la jalousie ; dans l'envie, il n'y a que vous et l'autre, celui-ci ou celle-ci voulant vous prendre quelque chose qu'il ou elle estime devoir lui revenir. Le résultat n'est pas le même, l'envie est plus destructrice parfois que la jalousie.

Verseau

Vous qui êtes souvent tellement indépendant, vous dépendrez du verdict de quelqu'un sur l'un de vos projets ou sur un travail que vous avez fait, 2e décan. Né début février en particulier : rien que le fait d'attendre une réponse vous met un fil à la patte et cela vous prend la tête. Mercure a arrêté sa course, c'est donc accentué ces jours-ci et jusqu'à dimanche où la planète reprendra une marche directe. D'ici là, inutile de vous stresser, essayez de ne pas trop y penser ou en parler.

Poissons

Une belle journée vous attend même si la station de Mercure vous préoccupe côté boulot. Mais vous tiendrez à distance les pensées qui ne sont pas constructives. Ou alors, à la faveur d'un déplacement, cela vous sortira carrément de la tête ; on sait à quel point vous êtes capable d'oublier ce qui vous dérange ! Par ailleurs, il est aussi possible, si vous n'êtes pas en vacances et que vous travaillez, que votre relation avec un collègue soit un problème. Il sera réglé la semaine prochaine.