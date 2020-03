L'horoscope du 16 mars 2020

publié le 16/03/2020 à 05:50

Les prévisions astrologiques de ce lundi 16 mars ont été réalisées et écrites en janvier 2020.

Bélier

Saturne entrera en Verseau la semaine prochaine, mais déjà certains du 1er décan doivent déjà avoir un important projet dans les tuyaux ; quelque chose de sérieux. Jusqu'à présent vous comptiez peut-être plus sur les opportunités à saisir, sur les coups de chance, mais là avec Saturne, c'est sur votre puissance de travail que vous compterez et comme il y aura une carotte au bout du bâton, vous y mettrez beaucoup d'énergie, parfois trop !

Taureau

Vous aussi, 1er décan, vous devez déjà sentir les influx de Saturne et il semble que vous craignez pour votre avenir, surtout si vous êtes travailleur indépendant depuis peu. Cela ne concerne vraiment que le tout début du signe (19 au 24 avril) et il est possible aussi que vous ayez un ennui avec un parent, ou que si vous êtes employé dans une boîte, vous fassiez partie d'un plan de restructuration qui n'améliore pas votre situation.

Gémeaux

La semaine sera axée soit sur les questions de boulot, nous en parlerons demain avec le retour de Mercure en Poissons, soit sur une histoire d'héritage pour le 3ème décan. En fait, Mars navigue en Capricorne, un de vos secteurs financiers à partir d'aujourd'hui. Elle y restera jusqu'au 30 mars et c'est au cours de cette période que vous pourriez avoir ce problème d'héritage, s'il n'est pas déjà dans l'air depuis que Jupiter est entrée dans ce même signe du Capricorne en décembre.

Cancer

Une semaine très mouvementée pour le 3ème décan, la rencontre entre Mars, Jupiter et Pluton se fait face à vous et cela peut donner lieu à une grosse crise relationnelle. Cela dit, cet aspect va probablement toucher tout le monde, une question politique étant peut-être source, encore une fois, d'un refus, du rejet un peu violent d'une décision gouvernementale. Un scandale peut aussi marquer les esprits et il peut y avoir un gros problème dans un autre pays.

Lion

Ça couve depuis quelque temps, surtout si vous êtes né après le 12 août : un problème lié à vos relations au travail, ou à la nature de votre travail, risque de vous contrarier. Et parfois fortement parce que vous serez obligé de demander une mutation et qu'apparemment c'est compliqué. Toutefois, une question de forme/santé peut également s'avérer compliquée ; on peut vous avoir imposé un régime ou un traitement.

Vierge

Ne vous faites pas de souci 3ème décan, la triple conjonction dont il est question est en bon aspect avec vous. Il semble que la situation aura un grand intérêt pour vous ; surtout né autour du 17/9. Peut-être qu'on vous demandera ce que vous en pensez et que vos idées seront prises en considération. Mais vous pouvez aussi, sur le plan personnel, vous sentir très valorisé par ce que vous êtes en train de réaliser et qui semble promis au succès.

Balance

Mars, Jupiter et Pluton occupent votre 4ème secteur, de la famille et de la maison ; c'est dans un de ces domaines que la situation pourrait être au bord de l'implosion. En particulier si vous êtes né autour des 16, 17, 18 octobre. Mais il est aussi possible que la situation ne vous concerne pas directement mais touche notre pays, ou votre pays si vous venez d'ailleurs. Il y a de toutes les manières d'importants remous et remises en question.

Scorpion

La conjoncture pourrait représenter un problème dans le domaine des relations avec les proches, ou dans celui de l'information ; vous sentez qu'on vous cache quelque chose. Et en général, vous avez des antennes pour ce genre de chose ! Il peut en effet y avoir une grosse crise, en France ou dans un autre pays - ou un événement particulier sur le plan écologique - et vous aurez le sentiment que les commentateurs ne disent pas tout.

Sagittaire

Né après le 11 décembre, vous serez sensible à la conjoncture qui occupe l'un de vos secteurs d'argent et peut indiquer que vous avez un gros déficit à combler. Et Mars étant donc conjointe à Jupiter et Pluton, il se peut qu'on vous demande de le faire rapidement, alors que vous n'avez peut-être pas les fonds ! Et si vous les avez, vous vous refusez à payer quoi que ce soit car vous estimez être victime d'une injustice.

Capricorne

La rencontre au sommet de Mars, Jupiter et Pluton a lieu dans votre 3ème décan, géré par Mars, c'est donc un important conflit qui est en train de prendre de l'ampleur. Cela peut bien entendu vous concerner directement, mais comme tout le monde sera sensible peu ou prou à cette conjoncture, on peut penser que c'est une affaire politique, peut-être liée à une histoire de corruption, qui peut avoir de grosses répercussions.

Verseau

Tout se passe dans l'ombre de votre signe, 3e décan et vous concerne donc de manière indirecte. Vous serez le spectateur attentif de remous difficilement contrôlables, éventuellement une colère sociale ou un genre de scandale lié à une affaire de corruption dont on n'a pas fini d'entendre parler. Mais tout cela reste hypothétique bien sûr, d'abord je n'ai pas tous les éléments et ensuite je peux mal interpréter la conjoncture, surtout à distance (prévisions écrites début janvier).

Poissons

C'est une semaine cruciale, avec la triple conjonction Mars, Jupiter, Pluton. Elle soutient le 3e décan, mais ne semble pas être positive d'une manière générale pour un pays. En effet, en même temps le Soleil va entrer en Bélier, le signe le plus " guerrier " du zodiaque et tout cela peut indiquer un gros conflit. Mais ce n'est peut-être pas en France, cela peut se situer dans un autre pays : Jupiter est de la partie et cette planète est celle de l'étranger, du lointain...