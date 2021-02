L'horoscope du 16 février 2021

publié le 16/02/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez sensible à la conjonction Mercure/Jupiter, qui sera encore plus active la semaine prochaine, mais ce que vous espérez pourrait se concrétiser bientôt. Vous attendez peut-être un top de départ, une autorisation, qu'un projet soit reconnu comme étant faisable... Une fois que Mercure ne sera plus rétrograde (à partir de dimanche) tout sera " open ". Ou plutôt, vous aurez enfin la certitude d'avoir plus de liberté maintenant ou à une date qui aura été fixée.

Taureau

Même si vous avez envie de râler, même si vous n'en pouvez plus et que vous avez envie de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, restez encore quelques jours sur la réserve. Mercure est dans votre secteur 12 du silence et si vous parlez trop vite, vous risquez de le regretter. Toutefois, Mercure est conjointe à Jupiter et cela peut correspondre à une bonne nouvelle, mais peut-être qu'elle ne vous concernera pas de près, que ce sont vos proches ou vos enfants qui en seront contents.

Gémeaux

Vous serez vraiment satisfait par la conjoncture, surtout 2ème décan. La conjonction entre Mercure et Jupiter qui se forme va durer au moins jusqu'au 7 mars et elle est très bénéfique pour vos affaires. Vous pourriez obtenir un document administratif dont vous avez besoin, une autorisation, quelque chose qui vous permettra d'espérer des jours meilleurs. Pour l'instant cela se prépare (Mercure est rétrograde), mais à partir de lundi prochain ce sera probablement du concret.

Cancer

2ème décan, une négociation pourrait s'éterniser, Mercure étant à présent stationnaire. Mais elle est conjointe à Jupiter et vous pourrez probablement imposer votre loi, c'est-à-dire vos idées et votre manière de faire, d'organiser les choses. Une question financière pourrait être centrale, 2ème et 3ème décan principalement, peut-être avez-vous demandé un prêt ou un dédommagement, et vous aurez très bientôt une réponse qui devrait vous convenir (en fin de semaine ou début de semaine prochaine).

Lion

En plus de la dissonance Vénus/Mars dont nous avons parlé hier, il y a une conjonction, face à vous, entre Mercure et Jupiter. C'est peut-être une discussion ou une négociation où vous n'avez pas le contrôle qui vous met en colère ! Cela dit, il n'est pas impossible que vous ayez finalement gain de cause et que vous obteniez le document ou l'autorisation après laquelle vous courez ! Toutefois, Mercure étant rétrograde jusqu'à dimanche, vous n'avez pas encore la possibilité de convaincre ; vous y êtes presque...

Vierge

Mercure, qui gère votre signe, sera encore rétrograde jusqu'à dimanche, mais en même temps elle sera conjointe à Jupiter, ce qui laisse espérer des ouvertures. En tout cas, cela semble se passer dans le domaine du travail où vous attendez peut-être une nouvelle importante. Il semble que vous l'aurez en fin de semaine ou en début de semaine prochaine ; d'ici là, des bruits, des rumeurs courront, mais vous ne les écouterez pas, sinon vous risquez de beaucoup vous énerver (2ème décan).

Balance

1er et 2ème décan, vous avancez lentement mais sûrement... 3ème décan, Mars occupe votre secteur 8 des finances et il est possible que vous ayez une contrariété à régler dans ce domaine, surtout né entre le 13 et le 17 octobre. On pourrait vous refuser de vous prêter de l'argent par exemple... Dans ce cas, ne vous découragez pas et allez voir ailleurs, mais attendez la semaine prochaine si vous êtes né aux dates citées. Avec une planète en 8, il ne faut pas lâcher prise, juste choisir le bon moment.

Scorpion

3ème décan, né après le 12 novembre, Mars s'oppose à vous, ce qui signifie qu'il y a un rapport de force dans l'air et que vous avez intérêt à faire profil bas. Cette semaine, Mars sera en dissonance avec Vénus et le conflit pourrait être lié à votre vie sentimentale. Faites l'effort d'être le plus diplomate possible, surtout que cet aspect va durer jusqu'au 4 mars. Cela dit, c'est peut-être votre partenaire ou un associé qui sera d'une humeur de dogue et vous aurez du mal à le supporter.

Sagittaire

Prévoyez une bonne journée, quel que soit votre décan, même si vous êtes du 3ème décan et que vous avez une petite contrariété au travail, ou si vous vous sentez patraque. Vénus vous enverra de bons influx à partir de demain (3ème décan toujours) et elle adoucira les influx de Mars. Cela dit, ça dépend de votre thème natal parce que les deux planètes seront en bisbille jusqu'au 25 ; il est possible que le problème de boulot ne se règle pas tout de suite parce que vous n'êtes pas assez arrangeant.

Capricorne

Né après le 10 janvier, vous êtes dans les starting-blocks, vous n'avez qu'une envie : agir, entreprendre, être à l'initiative mais quelque chose ou quelqu'un semble vous en empêcher pour le moment. Cela va se décoincer à partir du 24 (mercredi prochain) et vous aurez alors toute liberté pour agir. 1er décan, pour vous aussi les astres vont être plus favorables à partir de ce jeudi, les relations avec les clients ou avec les proches seront votre priorité et vous saurez les satisfaire.

Verseau

Il y a un autre aspect cette semaine, c'est la conjonction entre Mercure et Jupiter. Mercure est encore rétrograde, ce qui signifie que quelque chose se prépare. La planète redeviendra directe dimanche et sa conjonction avec Jupiter pourrait annoncer, dans les prochains jours, quelque chose de très positif pour vous, comme une autorisation, ou un courrier administratif que vous attendiez avec impatience. Il peut aussi être question de " rouvrir ", d'avoir plus d'espace et de liberté.

Poissons

Poissons, 3ème décan en particulier, Mars vous regarde amicalement. Cela veut dire que votre énergie est au top, votre habileté également, il vous sera facile d'obtenir ce que vous voulez de vos proches, de vos clients, de vos confrères... Si vous avez quelque chose à demander, ce qui pourrait être le cas, vous aurez de bons arguments et serez convaincant : on ne pourra rien vous refuser si vous faites preuve de diplomatie. Cet aspect sera actif jusqu'au 4 mars, et cette semaine il regarde ceux nés entre le 10 et le 14 mars.