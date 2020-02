L’horoscope du 16 février 2020

publié le 16/02/2020 à 05:30

Bélier

Né en mars, soit vous allez vous heurter à l'autorité d'un supérieur ou d'un parent, soit vous aurez un obstacle à gérer et cela vous obligera à ralentir un peu la cadence. Nous sommes encore en période Verseau, le Soleil et Mars sont en relation, aussi êtes-vous plus pressé, plus impatient que jamais. Mars en Capricorne est fait pour vous ralentir et vous obliger à rester fixé sur l'un de vos objectifs, sous peine de le rater. Quoi qu'il en soit, il faudra vous mobiliser jusqu'au 2 mars, 1er décan.

Taureau

Mars vous regarde avec bienveillance et vous dit que quoi que vous entrepreniez vous aurez de la force et serez efficace. 1er décan, c'est le moment d'être à l'initiative. Votre manière d'agir inspirera confiance et vous-même vous ferez confiance : vous ne douterez pas de vos capacités. Si vous ne travaillez pas (vacances, chômage, retraite) vous déborderez d'énergie à dépenser physiquement si possible, de manière à être en phase avec Mars et à ne pas subir ces énergies.

Gémeaux

Action/réaction, c'est une des caractéristiques de Mars. L'astre s'installe dans votre secteur d'argent et cela vous incitera à dégainer votre carte bancaire trop vite. Essayez d'éviter les achats impulsifs ou destinés à compenser une frustration ou une insatisfaction. Toutefois offrez-vous quand même quelque chose, c'est en effet la bonne manière de réagir, mais quelque chose qui ne vous coûtera pas des mille et des cents.

Cancer

Mars s'installe face à vous 1er décan jusqu'au 2 mars et vous place face à des personnes qui ne feront que vous énerver parce qu'elles vous trouveront trop lent. Pourtant, si vous êtes souvent en retard, vous n'avez pas la réputation d'être lent à agir/réagir. Mais vous serez peut-être en relation avec des bourreaux de travail qui trouveront que vous n'en faites pas assez et pas assez vite. En outre, votre conjoint pourrait aussi être mal luné, parfois même désagréable.

Lion

La force, la volonté et l'énergie martienne vont s'accumuler et seront bien dépensées dans votre travail et dans votre vie quotidienne en général si vous faites du sport. Selon votre âge, cela peut être simplement de l'exercice, mais de toute façon cela vous fera du bien car avec cette réserve d'énergie en vous, vous serez souvent un peu nerveux (1er décan jusqu'au 2 mars). Évitez de passer vos nerfs sur ceux qui vous entourent, surtout si le rhume vous tombe dessus.

Vierge

En très bonne position, Mars révèle que vous disposerez d'une force et d'une détermination sans pareille. Probablement en vue d'une conquête amoureuse. Même si vous êtes timide et replié sur vous-même, vous sentirez cette force en vous et il serait dommage que vous ne l'utilisiez pas. Elle vous sera utile aussi si vous faites du sport, de la compétition, ou si vous êtes en rivalité avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou non (1er décan jusqu'au 2 mars).

Balance

Vous serez énervé, parfois en colère et à juste titre. Vous avez des travaux à faire chez vous, quelque chose à réparer et ça traîne en longueur, vous vous sentez abandonné ! C'est qu'avec Mars en Capricorne vous êtes plus sensible et émotif que d'habitude et que vous exagérez : on ne vous abandonne pas mais il est vrai que pouvez vous sentir ignoré, mal considéré, la cinquième roue du carrosse. Alors oui, poussez une gueulante comme on dit, ça fera peut-être bouger les choses.

Scorpion

1er décan, vous mettrez beaucoup d'énergie dans vos rapports avec vos proches, mais il faudra veiller à ne pas trop les taquiner, votre humour vache peut les blesser. On vous connaît, vous avez l'art de mettre l'autre face à ses contradictions, c'est un jeu pour vous mais pas pour votre interlocuteur qui peut très mal prendre votre façon de faire. Par ailleurs, vos échanges avec vos adolescents ne seront pas toujours faciles, évitez de trop leur serrer la vis si vous êtes en vacances.

Sagittaire

Pas sûr que vous écoutiez les conseils appuyés de Mars, laquelle semble décidée à vous punir si vous dépensez trop, si vous voyez trop grand ou demandez trop. C'est-à-dire que si vous faites un achat inutile, vous vous rendrez très vite compte que vous auriez mieux fait de vous en passer. Cela dit, c'est peut-être l'un de vos proches qui vous fera remarquer que vous n'avez pas besoin de ce que vous avez - ou voulez acheter. Je vous l'ai déjà dit, il faut être raisonnable cette année.

Sagittaire

Mars sera dans votre 1er décan jusqu'au 2 mars, profitez de ce regain d'énergie pour prendre des décisions ou vous investir à fond dans une activité, pro ou perso. Vous serez volontaire, déterminé, persévérant, bref toutes les qualités d'entrepreneur et de combattant de votre signe seront accentuées. Mais attention, il peut aussi y avoir de la colère, une ancienne colère qui se réveille ou une nouvelle ! Certains pourraient être vraiment furieux ou très remués sur le plan émotionnel.

Verseau

Normalement planète d'action, Mars vous dit au contraire de ne pas agir, de laisser la vie le faire à votre place, de ne pas chercher à tout contrôler. Et gare aux virus aussi ! En effet, dans le secteur 12, géré par le Capricorne, Mars peut réveiller quelque chose qui sommeille (un virus mal soigné par exemple) ou affaiblir vos défenses immunitaires face aux microbes. CE n'est pas Mars elle-même bien sûr, mais une situation qu'elle représente. En tout cas, ne soyez pas négligent avec votre santé.

Poissons

Bien placée pour votre 1er décan, Mars est en phase avec Uranus et si vous vous fixez un objectif vous pouvez être sûr de l'atteindre, tant vous y investirez votre créativité. Vous y mettrez toute vos ressources, toute votre force, mais aussi toute votre ingéniosité et votre persévérance. Il faut dire que votre volonté sera décuplée (1er décan jusqu'au 2 mars) et que personne n'aura intérêt à se mettre en travers de votre route si vous avez une idée en tête.