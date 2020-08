L'horoscope du 16 août 2020

publié le 16/08/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce n'est pas du gâteau pour le 3ème décan, mais nous en avons déjà parlé, il y a une bataille à livrer pour vous défendre ou pour pouvoir agir en toute liberté. Or, Mars (votre planète maîtresse) est en mauvais termes avec Saturne/Pluton, cela ne peut que vous contrarier car vos volontés se heurtent à un mur infranchissable.

Taureau

Toujours aucun orage dans votre ciel, mais vous pourriez vous demander avec inquiétude où vous allez, ou alors d'une manière plus générale, où va le monde ? Ce sont des pensées qui vous traverseront, vous les prendrez pour des intuitions mais évitez de trop y croire, dites-vous que vous pouvez vous tromper.

Gémeaux

Il y a de forts contrastes chez ceux du 3ème décan. D'un côté vous vous amusez, vous profitez, de l'autre des questions matérielles vous préoccupent beaucoup. De votre point de vue, certains projets sont irréalistes et ne pourront être menés à terme, justement parce qu'il manquera le principal, c'est à dire l'argent.



Cancer

Ce n'est plus du tout la même ambiance qu'hier, surtout pour ceux nés après le 10 juillet. Vous serez obligé de prendre sur vous pour ne pas exprimer votre colère - ou, pour certains, votre peur de l'avenir. Il est vrai qu'il y a des dissonances qui peuvent vous inciter à voir la situation, la nôtre à priori, de manière pessimiste.

Lion

Il n'y a pas d'alignement des planètes aujourd'hui, ne vous étonnez pas si vous vous sentez moins motivé que d'habitude, ou si les vacances vous fatiguent. Et si vous n'êtes pas en vacances, c'est la situation générale du pays (ou d'un autre) qui sera l'objet de tous vos soucis. Parlez-en, sortez ce que vous avez sur le coeur.



Vierge

Fan d'écologie de naissance, l'avenir de la planète en général vous concernera. Vous en voudrez à ceux qui prennent ce problème par-dessus la jambe. De la même manière, vous serez plus sensible aussi à l'attitude des humains vis-à-vis des animaux, lesquels ont souvent votre préférence. Vous aimez les protéger.

Balance

Pour une fois vous ne vous laisserez pas faire par ceux de vos proches qui veulent que vous preniez tout en charge. Vous les enverrez promener et vous aurez raison. Mais les natifs du 3ème décan devront affronter des réactions très déplaisantes de la part de ceux qui les entourent. Ne vous laissez pas impressionner.

Scorpion

Imperméable aux dissonances, vous serez dans votre monde à vous où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Si vous y êtes bien, restez-y ! Il n'y a pas de mal à se faire du bien, même si ce bien n'a pas de bases réelles et concrètes. Le rêve, tout comme les produits de votre imagination, sera une détente pour vous.

Sagittaire

Les dissonances sont en minorité, vous serez plutôt sensible aux aspects dynamiques de Mercure et Mars, et s'il y a une polémique vous serez à l'aise. Vous adorerez débattre de vos idées et les imposer aux autres... En effet, quel intérêt pour vous de discuter si vous ne persuadez pas les autres que vous avez raison !

Capricorne

Vous n'êtes pas en position de force, ni même très vaillant aujourd'hui. Mais ne vous demandez pas la lune, ne vous imposez rien, surtout 3ème décan. Un conflit familial ou un gros problème dans la maison risquent de vous préoccuper pendant plusieurs semaines, préparez-vous à devoir souvent taper du poing sur la table.

Verseau

Soyez prudent en paroles, surtout si vous êtes du 3ème décan. Vous serez tenté de parler trop vite, en réaction à une critique peut-être, et vous pourriez le regretter. Le mieux serait de vous obliger à un rapide temps de réflexion avant de répondre aux attaques et donc de pouvoir canaliser cet excès de spontanéité.

Poissons

Vous ressentirez les dissonances, vous êtes sensible à tout, mais ceux du 2ème décan notamment resteront optimistes ou en tout cas ne penseront pas au pire. Gare aux fausses intuitions, celles qui sont dictées par la peur et qui n'ont rien à voir avec les vraies intuitions, celles qui se manifestent en-dehors de tout affect.