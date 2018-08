L'horoscope du 16 août 2018

publié le 16/08/2018 à 07:10

Bélier

Vénus a sensiblement ralenti sa course, elle face à vous si vous êtes du début du 2ème décan, né entre le 30 mars et le 4 avril. Un petit coup de coeur passager ? Étant donné que Saturne va revenir aux mêmes positions qu'en mars-avril en fin d'année, il ne vous est pas conseillé de vous engager dans une histoire, vous aurez d'autres chats à fouetter d'ici quelque temps. Mais rien que vous n'ayez déjà vécu en mars et avril ; Saturne revient pour terminer son " travail " et vous inciter à intégrer le fait que " tout vient à point pour qui sait attendre ".

Taureau

Face à vous, la Lune vous nargue et surtout nargue votre ego. Il est possible qu'il en ait pris un coup lors de l'entrée d'Uranus dans votre signe. Mais c'est réparable ! Il suffit parfois de pas grand-chose, d'être dans l'acceptation au lieu d'être dans la résistance... Cela dit, certains se sont pris un coup et ils ont probablement du mal à s'en relever, justement parce que l'orgueil s'en mêle. Et, en période Lion, il est plus vivace que jamais. Mais est-ce lui qui commande ou est-ce vous ?

Gémeaux

Alors que le 2ème décan est et va être encore mieux servi par les astres, ceux du mois de mai ne seront pas très contents de leur journée, trop de contraintes à gérer. Or votre signe aime se sentir libre, agir à sa guise, et ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais juste aujourd'hui, et encore, quelques heures où vous ne pourrez pas vous défiler devant une tâche qui vous aura été imposée. D'ailleurs, demain, vous n'y penserez plus, vous serez passé à autre chose. C'est un des " dons " des Gémeaux...

Cancer

Vénus en ayant terminé avec Saturne, les natifs de juin se sentiront beaucoup mieux et penseront plus à se distraire qu'aux choix qui sont faits ou à faire. Entouré de ceux que vous aimez et parfois de vos enfants, vous passerez de bons moments aujourd'hui, même si vous êtes hyper-sensible, et cela vous redonnera le moral. On vous reproche souvent vos changements d'humeur, mais quand ils vont dans le bon sens, c'est plutôt un atout pour vous qu'un handicap.

Lion

Il n'est pas impossible, 1er décan, que quelque chose du passé que vous aviez bien enfoui remonte à la surface et même si c'est douloureux, c'est positif. Tout ce qu'on refoule nous prend une forte énergie et nous prive de notre plein potentiel. Ne cherchez pas à vous débarrasser de ces images du passé, ou des restes de votre enfance qui peuvent ainsi se manifester, au contraire accueillez-les et purgez-vous de ce qui ne fait que vous encombrer et gêner votre progression.

Vierge

Vous serez curieux de tout aujourd'hui, votre soif de connaissance pourra autant s'épancher dans les livres qu'en écoutant d'autres parler de leurs expériences. En même temps, vous aurez aussi envie de vous amuser et vous serez sensible à l'humour des autres. Vous-même ne manquerez pas d'être taquin et d'exercer votre propre humour parfois très sarcastique et que tout le monde ne comprend pas ! Un petit déplacement, peut-être un retour de vacances, peut aussi être au menu.

Balance

Vous rendre utile à ceux que vous aimez, voilà ce qui vous motivera le plus aujourd'hui et si on a besoin de votre appui, cela vous rendra heureux. En revanche, vous ne serez pas très disposé à prêter de l'argent, c'est un sujet sensible aujourd'hui parce que vous estimez, souvent à raison, que vous ne gagnez pas assez pour vous faire des petits plaisirs ou en faire à vos proches. Mais vous aurez quelques occasions d'en gagner plus à la rentrée.

Scorpion

Dans votre signe, la Lune accentue votre sensibilité et votre fameuse intuition, celle qui vous distingue des autres. Mais, 1er décan, il y aura du stress à gérer. En effet, la Lune s'oppose à Uranus dans le courant de la journée et cela remettra un certain problème au premier plan ; celui qui vous gâche la vie depuis quelques mois (né au tout début du signe). Il n'y aura pas d'événement à la clé, juste quelques angoisses qui peuvent concerner votre relation de couple.

Sagittaire

Prenez un peu de recul aujourd'hui, évitez de disperser votre énergie dans de trop nombreuses activités. Vous êtes un peu boulimique d'action en ce moment, mais trop c'est trop ! Vous allez finir par vous épuiser ou vous faire mal à un muscle ou à un tendon. Évitez aussi d'exprimer tout haut ce que vous pensez tout bas, on vous tomberait dessus à bras raccourcis parce que ce que vous direz ne sera pas politiquement correct. Votre franc-parler pourrait vous desservir.

Capricorne

Si on ne peut avoir la réalité, un rêve vaut tout autant, a dit Ray Bradbury. Laissez votre imaginaire vagabonder, le rêve éveillé est souvent plus agréable que le rêve nocturne. En outre, vous êtes toujours tellement fixe sur la réalité que rêver de temps en temps ne peut que vous faire du bien, autant au moral qu'au physique. Mais le rêve est aussi la voie royale de l'inconscient a dit Freud, essayez de vous souvenir de vos rêves nocturnes pour expliquer ce que vous vivez (1er décan surtout).

Verseau

Tout baigne pour vous, 2e décan, mais vous ne serez quand même pas d'humeur à plaisanter et pour tout dire, votre sens de l'humour sera aux abonnés absents. Cela ne durera que quelques heures et c'est à cause de votre boulot que vous serez mal embouché. Vous aurez quelque chose de déplaisant à faire, ou alors ce qu'on vous demandera ne sera pas assez cher payé, selon vous. Et si vous êtes en vacances, l'un de vos proches sera trop négatif à votre goût.

Poissons

Vous serez souriant, amène et plein de bonnes ondes ; vous le constaterez dans l'attitude des autres à votre égard. Ils seront plus attentifs, plus chaleureux. Cela ne durera que quelques heures, mais vous saurez en profiter ! Il pourrait aussi être question d'un voyage, que vous partiez en vacances ou que vous rentriez. L'un comme l'autre vous plaira car vous aurez besoin de changer de cadre. Aujourd'hui pour le 1er décan, demain pour les autres Poissons.