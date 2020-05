L'horoscope du 15 mai 2020

publié le 15/05/2020 à 05:30

Bélier

La Lune rencontre Mars dans votre secteur de passivité. Il n'est pas dans votre nature d'attendre passivement quelque chose, mais là vous ne pourrez pas faire autrement. Peut-être qu'on doit vous livrer quelque chose aujourd'hui et que vous allez être obligé de rester chez vous à attendre... Ou alors vous avez de la fièvre et vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Mais il se peut aussi que vous soyez très absorbé par un travail et que le reste vous indiffère totalement.



Taureau

C'est une bonne journée, 1er décan, pour être en éveil et saisir l'occasion de prouver que vous savez vous adaptez à la nouveauté, que vous n'êtes pas un dinosaure. Il se pourrait en effet que vous reculiez devant certains changements qui semblent être inéluctables (né après le 27 avril et début mai aussi). Essayez de faire preuve de souplesse et d'écouter ce qu'on vous dit au lieu de camper sur vos positions et de rester en arrière.



Gémeaux

1er décan jusqu'à demain, Mercure est chez vous et le plus curieux, le plus mobile, le plus drôle aussi, ce sera vous. Mais né vers les 22, 23, un orage semble menacer. En effet, votre Soleil est en dissonance avec Mars et ces deux planètes de Feu peuvent créer de la colère, une envie d'agir ou plutôt de réagir alors que vous devriez garder votre calme. Né après le 27, une proposition pourrait vous être faite d'ici demain.

Cancer

Si vous avez besoin de prendre du recul, de vous changer les idées, ce week-end s'y prête. Mais évitez de parler politique 1e décan, la conversation pourrait mal tourner. Vous aurez envie d'imposer vos idées et vous trouverez face à quelqu'un qui fera pareil que vous et vous ne vous écouterez pas l'un l'autre ; cela dit, ça peut porter sur plein d'autres sujets. Quoi qu'il en soit, c'est probablement vous qui aurez raison, vous en serez sûr en tout cas.

Lion

Ce n'est pas que vous serez sensible, vous serez hyper-sensible et prendrez la moindre remarque pour une critique. 1er décan, vous auriez intérêt à être moins méfiant si vous ne voulez pas que vos interlocuteurs, et surtout vos proches, prennent la fuite. Ce qui vous rend si sensible c'est probablement que vous revivez une situation du passé, une situation douloureuse pour la plupart, et qui vous demande éventuellement un renoncement.

Vierge

Un simple refus risque de vous mettre en colère si vous êtes né en août. Ne répliquez pas, attendez quelques jours et reformulez votre demande d'une autre manière. Vous avez peut-être été agressif, ou au contraire pas assez convaincant, mais si vous laissez passer l'opposition de Mars (1er décan jusqu'au 28 mai), vous vous donnerez de meilleures chances d'obtenir ce que vous demandez. Né autour du 29 août, vous pourriez avoir un important entretien aujourd'hui, préparez-le bien.

Balance

Une visio-conférences pour le 1er décan, vous avez peut-être remis un travail et vous craignez qu'on le critique, qu'on vous dise que vous n'avez pas assez bien fait. Cela dit, il peut y avoir eu un bug dans la communication, on s'est mal exprimé ou c'est vous qui avez mal compris ce qu'on vous demandait. En tout cas vous serez anxieux parce qu'il y a des chances pour que vous soyez obligé de refaire ce travail.

Scorpion

D'un côté Mars vous donne envie d'agir en force, 1er décan, de l'autre Saturne vous demande d'être raisonnable et de ne pas répéter des comportements qui vous nuisent. C'est ce à quoi vous confronte la dissonance de Saturne, votre capacité à vous contrôler quand vous êtes face à une situation où vous aimeriez foncer sans réfléchir et sans penser aux conséquences. Apparemment, il est dans votre intérêt d'agir autrement.

Sagittaire

Face aux obstacles, à une forme d'adversité, vous avez plusieurs solutions, dont la fuite. Elle permet de reporter les confrontations à plus tard, mais pas de les éviter. 1er et 3ème décan vous êtes face à des situations où votre premier choix est de fuir, de disparaître des écrans radars, mais est-ce la meilleure solution ? A vous de voir. Ça l'est peut-être pour le 3e décan, mais le 1er aurait intérêt à aller de l'avant, à ne pas remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui.

Capricorne

Une conjoncture positive, encore une fois pour ceux de fin décembre en particulier. Vous pourriez prendre une bonne décision concernant une histoire d'argent. Vous avez apparemment plusieurs options et il ne faut pas vous inquiéter, parce que vous choisirez la meilleure. Certains, nés autour des 23, 24 décembre, pourraient avoir une discussion un peu vive à mener, mais il s'agira d'être convaincant et vous ferez ce qu'il faut.



Verseau

L'insatisfaction ou l'inconfort que vous ressentirez aujourd'hui, 1er décan, seront très passagers. Vous n'aurez pas les mains libres et c'est ce qui vous contrariera le plus. Mais peut-être que cela vous empêchera de faire des bêtises, de trop dépenser ou de manger trop de douceurs pour compenser les moments un peu tendus que vous vivez. Né autour du 22, Saturne est conjointe à votre Soleil, et même rétrograde vous êtes dans l'insatisfaction ou... la peur de quelque chose.



Poisson

Né en février, je vous rappelle que Mars occupe votre décan et que vous pourriez agir ou réagir de manière trop impulsive. Réfléchissez avant de prendre la moindre décision. Je sais bien que c'est difficile de se réfréner, de se contrôler, surtout quand on est Poissons (à moins d'une conjonction Soleil/Saturne à la naissance), mais c'est dans votre intérêt, surtout que Mars gère votre argent et vos appétits : vous pourriez être dans l'excès dans ces domaines.