L'horoscope du 15 juillet 2018

publié le 15/07/2018 à 06:31

Bélier

L'un de vos proches va prendre plus d'importance, 3e décan, soit parce que vous passerez des vacances chez lui, soit parce que c'est lui qui viendra chez vous. En effet, Mercure s'installe dans un bon aspect avec vous, qui va durer jusqu'au 4 août, et elle reviendra très rapidement former ce même bon aspect fin août, début septembre. Cela dit, on peut aussi vous faire une proposition, ou vous-même pouvez en faire une, mais vous n'obtiendrez pas de réponse immédiate.

Taureau

Né en avril, vous ne serez pas mécontent de la rencontre Lune/Vénus de ce soir, qui vous fera voir le bon côté de votre situation. Il y en a toujours un, il faut juste le trouver ! Certains ont vécu et vivent encore une situation de forte contrainte, que ce soit à cause d'un parent ou d'un supérieur hiérarchique, et il est difficile dans ces cas-là d'y voir du positif. En fait, c'est ce que cette situation va produire en vous comme changement qui sera positif.

Gémeaux

Ce qui est étonnant chez vous, c'est que vous vous adaptez à tout. Vous devrez avoir l'esprit de famille pendant quelques jours 1er décan, et vous l'aurez à fond ! Vous savez, comme personne, vous fondre dans le décor et imiter le comportement des autres, au point qu'on pense que vous avez toujours été comme ça. C'est à la fois une force et une faiblesse. Une faiblesse parce que votre identité n'est pas vraiment définie : qui êtes-vous en réalité ?

Cancer

Ce soir, une jolie association entre Lune et Vénus attendrira le 1er décan et lui fera momentanément oublier la rigueur et les difficultés imposées par Saturne. Nous en avons souvent parlé, la planète est puissante puisqu'elle est chez elle, en Capricorne, et qu'elle y redouble de sérieux, de distance et de froideur. Nous avons aussi souvent évoqué le choix que vous pouvez avoir à faire, ou la décision difficile que vous pouvez avoir à prendre (fin de l'aspect en décembre).

Lion

Mercure va entrer demain dans votre 3e décan et y stationner jusqu'au 4 août. Un problème va vous prendre la tête pendant tout ce temps, mais rien de grave. Il peut s'agir d'un détail technique qui vous tracasse, d'une recherche de solution ou encore d'une communication mal menée à partir du 26 juillet, date à laquelle Mercure rétrogradera. Quel que soit le problème, il restera en suspens à partir de cette date et vous devrez encore plus y réfléchir jusqu'au 19 août.

Vierge

Vous serez évidemment réceptifs à la conjonction Lune/Vénus de ce soir, vous serez bien dans les bras de votre partenaire et ne voudrez pas en sortir. La tendresse, les câlins, le bien-être vous entoureront et vous souhaiterez que rien ne bouge ! Mais Vénus est rapide et si ceux du 29 août sont concernés aujourd'hui, demain ce sera au tour de ceux du 30 de recevoir Vénus, mais cette fois sans la Lune. Le climat sera peut-être moins émouvant.

Balance

Ceux qui sont nés après le 17 octobre reçoivent des influx qui boostent leur orgueil. Si jamais on vous manque de respect vous réagirez sans attendre. Même chose si on tente de faire de l'autorité sur vous : vous avez intérêt à rester ferme, à montrer qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ne donnez pas raison non plus aux autres de manière systématique. Si vous avez des devoirs vis-à-vis de votre famille, vous avez aussi des droits : mettez-les en avant.

Scorpion

Les contrariétés d'hier sont oubliées et l'association Lune/Vénus de ce soir réjouira ceux du 3e décan, qui devraient passer une très amicale soirée. Vous serez avec une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, peut-être parce qu'il/elle vous a aidé dans le passé, ou que vous-même avez beaucoup fait pour lui ou elle. Mais vous pouvez aussi vous rendre à un rendez-vous que vous avez pris grâce à un site de rencontres sur internet.

Sagittaire

3e décan, vous serez réceptif aux allers et retours de Mercure en Lion à partir de demain. Cela peut signifier que vous allez effectuer plein de petits déplacements. Parfois des sauts de puce, pour rendre visite à certaines personnes, des proches que vous ne voyez pas souvent, par exemple. Mais vous pouvez aussi faire un grand voyage et il faudra faire attention, après le 26 juillet, à ne pas perdre votre passeport ou tout papier officiel dont vous avez besoin.

Capricorne

Né en décembre, si vous avez de la peine ou si vous avez mal quelque part, la perspective d'un beau voyage vous changera autant les idées que l'humeur. Tout d'un coup vous aurez moins mal, moralement ou physiquement et vous penserez plus en termes de plaisir que de déplaisir. Vous pourriez vous rendre dans un endroit lointain mais que vous connaissez bien, où vous avez pris des habitudes, ce qui le rend rassurant et donc propice à la détente, au bien-être.

Verseau

Né après le 9 février, Mercure entame une longue opposition avec vous et il est possible que vous ayez à discuter d'une offre d'emploi, voire d'un contrat. Mercure rétrogradera, toujours dans votre décan, à partir du 26 juillet et retrouvera sa marche directe le 19 août. Si quelque chose a bloqué entre le 26 et le 19, vous en aurez des nouvelles assez rapidement après le 19, mais plus probablement en fin de mois ou début septembre.

Poissons

Lune et Vénus seront face à vous ce soir, 1er décan, une promesse de bonne soirée, avec une invitation à la clé et même peut-être une sympathique rencontre. Ne faites pas votre timide, arborez un grand sourire et faites du charme, ça devrait marcher. N'oubliez pas que Vénus est encore en harmonie avec Saturne et Uranus et que vous êtes donc dans une période où vous pouvez faire une sérieuse rencontre, qui peut évoluer vers une bonne relation.