L'horoscope du 15 février 2021

publié le 15/02/2021 à 05:50

Bélier

Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence, a dit La Fontaine. 2ème décan, ne foncez pas tête baissée, soyez d'abord ami avec l'autre. Vous pourriez être emballé par quelqu'un, mais comme Vénus est rapide, cela peut ne pas durer, alors pas d'affolement. Surtout que la personne peut avoir une apparence très attirante, ne pas être comme les autres, mais vous lui découvrirez un caractère avec lequel il est difficile de s'entendre.

Taureau

Mars étant dans votre 3ème décan à présent, sa dissonance avec Vénus se fera sentir dès demain et vous risquez d'être contrarié, voire de vous sentir mis à l'écart. Ce sera très passager et peut-être que vous interpréterez mal l'attitude de votre partenaire ou ami. Aussi, ne réagissez pas au quart de tour, calmez-vous et analysez les choses de manière lucide et non sous l'emprise de vos émotions. Cela dit, vous pouvez avoir des émotions fortes pour d'autres raisons.

Gémeaux

Mercure, votre planète, stationnera toute la semaine dans le 2ème décan du Verseau, conjointe à Jupiter et à Saturne. Vous pourrez obtenir une sorte d'autorisation, ou en tout cas l'espoir qu'on vous la donne sera là et ne sera probablement pas une utopie. Mercure étant rétrograde, il faudra peut-être attendre qu'elle reprenne une marche directe dimanche 21, et vos espoirs se feront alors de plus en plus concrets après cette date. D'ailleurs la conjoncture de la semaine prochaine va dans ce sens.

Cancer

3ème décan, vous avez la ferme intention de concrétiser l'un de vos projets, mais il faudra compter avec un petit obstacle que vous n'aviez absolument pas calculé. Il se peut qu'on vous demande de changer quelque chose au dernier moment, ou qu'une personne sur qui vous comptiez pour réaliser ce projet s'annule de manière inattendue. 2ème décan, la station de Mercure et sa conjonction avec Jupiter pourraient être de bon augure si vous attendez qu'on vous verse une prime, un dédommagement.

Lion

La dissonance Vénus/Mars marquera votre semaine, 2ème décan, le désaccord viendra d'un partenaire, professionnel ou affectif et il faudra être très diplomate si vous ne voulez pas vous fâcher. D'habitude, vous imposez vos choix mais là il faudra tenir compte de ce que l'autre vous demande et cela ne vous plaira pas. Certains seront plus sensibles à la station de Mercure (conjointe à Jupiter) et seront dans l'attente d'une réponse, ou d'une autorisation qui tarde.

Vierge

Né après le 12 septembre, Mars formant un bon aspect avec vous, vous allez vous dépasser. Votre travail, ou celui de votre équipe, sera mené tambour battant. Vous ne perdrez pas une minute et serez un peu trop " accro " à la perfection. Si vous ne voulez pas qu'on fasse exprès de ralentir juste pour vous embêter, ne vous mettez pas en colère pour des détails et soyez souriant. Si vous avez quelque chose à demander, mettez-y les formes, soyez respectueux avec vos collaborateurs.

Balance

2ème décan, vous qui espérez très fort qu'on vous donne le feu vert pour agir, vous serez satisfait en fin de semaine. Toutefois, il y aura un conflit pour le 3ème décan, il vous faudra gérer quelqu'un qui cherche la bagarre ou qui vous met des bâtons dans les roues. Notamment, si vous êtes né les 13, 14, 15 octobre. Pour certains : si vous espériez ou étiez dans l'attente de quelque chose, il se peut que ce soit retardé et que cela vous ennuie beaucoup ; il faudra patienter encore quelques jours.

Scorpion

Ce n'est pas encore la semaine idéale, sauf pour les natifs de d'octobre qui recevront un petit cadeau du Soleil à partir de jeudi. Et votre printemps sera resplendissant. Toutefois, cela dépend de votre thème natal et de la place qu'occupe Jupiter. En tout cas, il se pourrait que vous ayez à ce moment-là une période extrêmement chanceuse, qu'une de vos créations soit un succès ou que vous accueilliez un enfant. Au négatif, vous aurez des soucis avec l'administration, la justice.

Sagittaire

Une semaine amusante et excitante pour le 2ème décan, et un peu moins pour le 3ème qui peut avoir un petit conflit avec un client ou un proche. Mais ça ne durera pas. Le 1er décan verra le Soleil débarquer en Poissons (jeudi) et sera de ce fait plus sensible qu'en temps normal. Il se pourrait que quelqu'un de votre passé se manifeste et c'est probablement ce qui vous procurera des émotions. Une histoire de famille pourrait aussi faire partie de vos priorités. Prévisions faites le 4 janvier.

Capricorne

Si vous attendez avec beaucoup d'impatience qu'une situation se décoince, que les portes s'ouvrent et que la situation s'améliore vous êtes au bout de vos peines. Il semble qu'en fin de semaine, une interdiction ou une restriction pourrait être levée, ou qu'on vous dira qu'elle sera bientôt levée et que vous pouvez vous y préparer. Le problème étant que vous êtes peut-être dans une situation critique sur le plan financier et que, quoi qu'il se passe, ça ne s'arrangera pas dans l'immédiat.

Verseau

Cette semaine sera marquée par une dissonance entre Mars et Vénus, il va y avoir des disputes dans les chaumières, veillez à ce qu'elles ne tournent pas mal. 2ème et 3ème décan, vous êtes concerné, à vous de ne pas jeter d'huile sur le feu et d'essayer d'arrondir les angles : Vénus est chez vous, cet aspect est donc plus fort pour vous que pour les autres signes, sauf le Taureau où se trouve Mars. Et si vous êtes Verseau ascendant Taureau, vous serez très en colère !

Poissons

Vous ne serez pas très sensible à la dissonance de la semaine. Toutefois, certains sentiront certainement un besoin de changement dans le secret de leur coeur. Ils seront peut-être moins amoureux ou auront rencontré quelqu'un qui leur donne des frissons et leur souffle l'idée d'aller voir ailleurs. Mais cela peut durer l'espace d'un moment et ne pas être très connecté à la réalité. Aussi, n'y accordez pas trop d'importance. Attendez le 15 que Vénus soit chez vous.