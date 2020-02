publié le 15/02/2020 à 05:30

Bélier

Ceux qui sont nés fin mars devraient passer un week-end des plus agréables ! Vénus accompagne votre Soleil et l'amour, la tendresse, le bien-être seront au programme. Comme nous l'avons déjà dit, il se peut aussi qu'une rentrée d'argent vous fasse très plaisir, ou que vous fassiez une bonne acquisition. Toutefois, on peut également vous offrir un cadeau... Bref, vous serez gâté ce week-end, en espérant que cette bonne conjoncture aura des échos sur tout le signe.

Taureau

De très bons influx pour ceux nés après le 6 mai, ce week-end est celui des réunions, des réconciliations, et pour certains d'agréables et enrichissantes rencontres. Il ne s'agit pas de tomber amoureux - ou alors dans le plus grand secret - mais plutôt d'échanger avec des personnes d'un haut niveau intellectuel et qui pourraient vous être utiles dans votre carrière ou pour atteindre l'un de vos objectifs. Les plus chanceux étant nés vers le 6/5 ou autour du 14 mai.

Gémeaux

2ème décan, né début juin, vous risquez d'être ennuyé par la station de Mercure ; pendant quelque temps vos échanges seront plus compliqués que d'habitude. C'est-à-dire que les uns ne pourront pas joindre une personne qui pourrait leur être utile, les autres seront face à un collègue ou un patron qui les feront tourner en bourrique parce qu'ils sous-entendront des choses qui voudront à la fois tout dire et rien dire. Aussi, réservez votre jugement, gardez l'esprit critique jusqu'au 16 mars.

Cancer

Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter de quoi que ce soit, 2ème décan, même si Mercure stationne. Elle est en bon aspect et ce qui se passera vous arrangera. C'est-à-dire que si quelque chose traîne, vous en profiterez d'une manière ou d'une autre ! Pareil si quelque chose ne fonctionne pas ou mal. Toutefois, si c'est l'un de vos organes qui est ralenti (digestion, transit), ne tardez pas trop pour consulter, mais de toute façon ça s'arrangera après le 16 mars.

Lion

Un bon aspect de Vénus promet un excellent week-end à ceux nés fin juillet, début août. Il y aura une forme de dépaysement, un départ peut-être, qui vous réjouira. Bien sûr, certains peuvent partir en vacances, mais il se peut aussi qu'une personne qui s'était installée chez vous pour quelques jours fasse ses valises. Et ça ne sera pas pour vous déplaire parce que, au fond de vous, vous n'aviez pas envie de cette présence même s'il s'agit de l'un de vos parents.

Vierge

Né autour des 4, 5 septembre, Mercure stationne à présent face à vous et elle ne bougera pas avant vendredi prochain. Un dialogue pourrait être interrompu. Il peut s'agir d'une négociation difficile et chacun va avoir besoin d'un délai de réflexion, mais il peut aussi être question de votre couple (ou d'une association) où il n'y aura pas de vraie communication, pas de vrais échanges. Et les choses ne pourront pas s'arranger tout de suite, étant donné que Mercure va reculer jusqu'au 10 mars (minimum).

Balance

Mercure stationne dans votre secteur du travail, aussi est-il possible que vous ayez du souci à vous faire pour un outil qui vous est indispensable et qui ne marche pas bien. En principe, cela ne concerne que ceux du 2ème décan nés autour du 5 octobre, mais préparez-vous tous à quelques petits bugs dans votre vie quotidienne, un objet dont vous vous servez tous les jours pouvant ne pas fonctionner. Même chose pour vos organes, si l'un d'entre eux dysfonctionne, allez consulter.

Scorpion

Apparemment, la station de Mercure vous est favorable car il est dans votre intérêt de ne pas vous exposer pour le moment ; le ciel vous sera bien plus favorable en mars. La planète va beaucoup reculer et repartir en marche avant le 10 mars. Mais elle ne sera pas vraiment opérationnelle avant le 16, et même après le 27 si vous êtes du 2ème décan. La relation avec un enfant pourrait être en question avec la station de Mercure, il/elle pourrait avoir décidé de ne plus vous parler (si c'est un ado).

Sagittaire

Né fin novembre, début décembre, les bonnes énergies liées à Vénus s'adressent à vous ce week-end : le plaisir et le profit sous toutes leurs formes seront au menu. Il n'y aura aucun nuage dans votre ciel, d'autant plus que Saturne s'apprête à vous envoyer de bons influx, que les natifs du 21 au 25 novembre pourraient déjà ressentir et qui sont des énergies qui vous poussent à être plus raisonnable. Mais j'ai peur que cela vous ennuie, que l'adrénaline liée aux risques à prendre vous manque.

Capricorne

Né en décembre, vous vous sentez monté sur ressort, vous dormez mal et avez un surplus d'énergie à dépenser ? C'est normal, Mars est à un jour de votre décan. La planète entrera demain dans votre signe, nous en reparlerons. Pour ce qui est de ce week-end, nous avons vu qu'un lâcher-prise s'imposait, qu'il fallait mettre votre travail et côté et que vous aviez intérêt à privilégier vos amitiés. Si vous avez besoin de vous rendre utile, c'est auprès de vos amis que vous serez le plus opérationnel.

Verseau

Comme en début de semaine, ceux qui fêtent leur anniversaire ce week-end peuvent prévoir une année dynamique et active. Tout vous donnera envie de vous battre et de gagner ! En effet, le Soleil est bien relié à Mars et cela accentue votre combativité mais aussi votre volonté et votre détermination à ce qu'une de vos relations amicale ou professionnelle évolue, ou qu'un projet prenne de l'ampleur. Et le Soleil étant bien relié à Saturne, il se trouve que vous serez aussi d'une grande persévérance.

Poissons

Mercure stationne à présent sur votre 12ème degré, qui correspond à ceux nés autour des 2, 3 mars. Ne faites aucune demande pour l'instant, aucune démarche importante. Tout ce qui est lié à Mercure va être un peu gelé jusqu'à jeudi prochain, puis Mercure reculera de plus en plus et ne reviendra en Poissons que le 16 mars. Vous aurez tous des problèmes techniques ou n'arriverez pas à joindre certaines personnes ou ce sont elles qui ne se manifesteront pas.